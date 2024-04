Los turolenses se aprovisionan de roscas de Pascua para vivir el Sermón de las Tortillas

Javier Garzarán salió de casa el domingo a media noche y no ha regresado hasta las 11.00 de este lunes. No se fue precisamente de fiesta. Ha estado once horas trabajando sin descanso para poder elaborar más de 1.000 roscas de Pascua que mañana, Martes del Sermón de las Tortillas, se servirán en muchas mesas campestres instaladas por el entorno de Teruel.

Como él, todos los panaderos de la capital turolense han tenido una larga jornada laboral con el objetivo de que nadie se quede sin rosca de Pascua en la celebración de una de las tradiciones más arraigadas en la ciudad.

Mientras en otros lugares de la provincia, como en Alcañiz, se conmemora el Lunes de Pascua, en Teruel es el martes después de la Semana Santa cuando todo el mundo sale al campo para disfrutar de un día al aire libre en compañía de familiares y amigos. Se cree que la fiesta tiene su origen en la Edad Media, pues era el Martes de Pascua cuando eran elegidos los miembros del Concejo de la Ciudad y después se comía cerca de la ermita de la Villa Vieja.

"Ahora mismo me voy a echar una siesta", dice, no sin satisfacción, Javier Garzarán, tras haber cumplido su misión después de haber estado trabajando toda la noche.

Las estanterías y el mostrador del Horno Santa Cristina, repleto de roscas y otros productos artesanos. Antonio García/Bykofoto

200 kilos de harina, 60 litros de aceite, 40 kilos de azúcar y casi 3.000 huevos han sido necesarios en el Horno Santa Cristina, donde trabaja Garzarán, para atender toda la demanda de roscas de Pascua. El establecimiento, regentado por la cuarta generación, conserva la receta artesana de hace más de 100 años que emplearan los bisabuelos de los actuales propietarios.

"No hay nada igual en el mercado"

"Este es un producto hecho a mano, totalmente artesanal, no hay nada igual en el mercado", presume Javier Garzarán. Una vez mezclados los huevos y el aceite, se incorporan la harina y el azúcar y la masa, con un toque de anís, se deja fermentar 14 horas antes de darle forma y meterla al horno. Estas tortas se decoran finalmente con anisetes y uno o dos huevos duros con cáscara.

Garzarán explica que la subida de los precios de las materias primas ha obligado a incrementar en 10 céntimos el coste de la unidad -la rosca con dos huevos vale 5,10 euros-, si bien este aumento es inferior al que correspondería. "Gran parte del alza la asumimos nosotros, por no frenar las ventas y por dar servicio al consumidor", asegura el panadero.

El mal tiempo que ha reinado esta Semana Santa no ha frenado las ganas de los turolenses de vivir mañana una nueva edición del Sermón de las Tortillas y este lunes las panaderías de Teruel han estado a rebosar de clientes.

El Horno Santa Cristina, como otras panaderías turolenses, vive un Lunes de Pascua de locura, pues todo el mundo compra roscas o 'regañaos' otro producto típico de estos días en Teruel y para cuya elaboración los artesanos han tenido que emplearse a fondo.