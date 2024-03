Las torrijas más llamativas para disfrutar en la Semana Santa en Zaragoza: de donut a garnacha

Entre los dulces de Semana Santa, la torrija es uno de los más fáciles de elaborar aunque existen muchas posibles versiones. Hay quien empapa el pan en la leche fría y quien la hierve con azúcar, canela y cáscara de limón, y añade la leche caliente sobre el pan en rodajas; en otros casos se utiliza la piel de naranja; en Andalucía también recurren al vino…

En cualquier caso, hay más detalles que hacen que las torrijas puedan ser diferentes. Por ejemplo, en la edición de este año de Gastropasión, que organiza Horeca Restaurantes Zaragoza hasta el 1 de abril, se pueden degustar de brioche, de pan de plátano, con garnacha y acompañadas de helado de mango, de canela o de miel. En definitiva, un gran escaparate alrededor de este postre tradicional que cada vez más se consume durante todo el año.

Para hacerse una idea de las sorprendentes propuestas que se ofrecen en las pastelerías y restaurantes de Zaragoza, en este reportaje sugerimos una ruta para conocer algunas de las torrijas más llamativas que se presentan en Gastropasión, pero también en otros establecimientos que no participan en este certamen.

La pastelería Toque de Canela (c/ San Vicente de Paúl, 7) es uno de ellos. Su propietaria, Sandra Ibáñez, siempre propone una Semana Santa especialmente laminera. En 2023 diseñó una tarta de torrijas con café y chocolate con canela, y este año se ha inventado unos cronuts de torrija “que están para chuparse los dedos”.

Sandra explica que la receta base “es un híbrido entre un cruasán y un donut”. “Lleva mucha elaboración -prosigue-, hay que dejar que fermente la masa del donut y las láminas del hojaldre”. Una vez mezcladas, “la masa resultante se baña en leche con limón como si fuera una torrija normal y a freír, para terminar con el azúcar moreno y el toque de canela”. El resultado final es una curiosa mezcla de texturas y sabores de bollo de donut, crujiente de cruasán y torrija.

En Cibus en tu mesa (c/ Contamina, 23) también les gusta innovar y presentar algún detalle especial en Semana Santa. Este año, el maestro pastelero Guillermo Porta ha sumado una nueva torrija a las caramelizadas de brioche clásicas y a las especiales que llevan una capa de crema pastelera tostada y perlas crujientes de galleta y chocolate.

En concreto, se trata de unas torrijas caramelizadas de brioche acompañadas de una delicada crema diplomática (mezcla de crema pastelera aligerada con nata fresca montada) y decoradas con almendras ligeramente tostadas.

El restaurante El Foro (c/ Eduardo Ibarra, 4) no participa este año en Gastropasión, pero su jefe de cocina, Pedro Martín, ofrece una versión muy natural. La elabora con pan brioche emulsionado con miel y limón, y por encima la decora con trocitos de fruta fresca. Además, la acompaña de una mermelada de tomate casero.

Pedro Martín y su receta de torrija de frutas de El Foro Alejandro Toquero

Una presencia que cada vez se ve más alrededor de esta elaboración es la de helado. La verdad es que funciona bien el contraste de temperatura y de texturas que suponen el calor y el frío en el paladar.

Son unos cuantos los establecimientos que apuestan por este formato. En el Blasón del Tubo (c/ Blasón Aragonés, s/n) la tienen con helado de turrón. También se ofrece con esta compañía en el restaurante Mas´ Torres (c/ Francisco de Vitoria, 19). En La Scala (c/ Felipe Sanclemente, 4) se decantan por helado de canela, y en Nómada (Paseo Fernando el Católico, 37) por el toque exótico del mango.

Por último, también tienen un punto diferente las de Flash Alagón (plaza de España, 10. Alagón) que apuesta sobre seguro por el acompañamiento de chocolate y nata; Castillo de Bonavia (autovía de Logroño. Km, 250. Pedrola), caramelizada con crema de coco; Teatro Principal (Coso, 57), de pan de plátano con chupito de vino dulce del Campo de Borja; Amontillado (c/ Hermanos García Mercadal. Local, 5), de garnacha, vainilla y vinagre de Montilla Moriles, y restaurante Don Jaime 54 (c/ Don Jaime I, 54), que la elabora con galleta Lotus y queso.

Lo dicho, muchas torrijas y muy diferentes para endulzar esta Semana Santa.