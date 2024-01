La DGA busca sustitutos para los tres otorrinos del hospital de Teruel, que ya tienen concedido el traslado

El Gobierno aragonés ha empezado a buscar sustitutos para los tres otorrinolaringólogos del Obispo Polanco, a quienes se les ha concedido el traslado tras haberlo solicitado todos ellos al mismo tiempo menos de dos años después de haber llegado en bloque al hospital turolense.

Si la relación provisional de destinos que acaba de publicar el Boletín Oficial de Aragón (BOA) se hace definitiva, los tres especialistas pasarán a trabajar en los hospitales de Calatayud (Zaragoza) y Jaca (Huesca), algo más pequeños que el de Teruel, pero situados en ciudades más cerca y mejor comunicadas con la capital aragonesa.

El gerente del Salud en el sector de Teruel y Alcañiz, Pedro Eced, señala que ya ha informado de la situación al área de Recursos Humanos del Gobierno aragonés, calculando que el concurso de traslados aún tardará algunos meses en resolverse definitivamente, si bien se espera que finalice dentro del año que acaba de empezar.

Eced confía en que vengan a Teruel los interinos que ocupan ahora las plazas elegidas por los tres otorrinos y destaca que estos puestos en el Obispo Polanco "están incentivados", pues contarán con contratos de hasta tres años de duración y puntos extra para conseguir futuros traslados. Señala que otra opción son los ‘mires’, médicos en proceso de formación a los que se les ofrecerá remuneración económica hasta el término de su especialización y luego una interinidad.

"Buscaremos médicos donde sea, si es necesario en clínicas privadas", anuncia el responsable del Salud en la provincia, quien subraya que ya han contactado con un especialista en oído y garganta que trabajó fuera de plantilla en el hospital turolense hace unos años y que podría estar interesado en regresar. "Todo especialista que quiera venir a Teruel se va a poder quedar, porque tendrá un contrato", asegura Eced.

Como último recurso, y si no hay candidatos, el Salud negociará con los tres otorrinos una salida escalonada del Obispo Polanco hasta que aparezcan suplentes. De lo contrario, en unos meses el hospital turolense podría verse obligado a cerrar el Servicio de Otorrinolaringología por falta de médicos, algo que ya ocurrió durante 12 días en febrero de 2019 elevando la lista de espera solo para consultas hasta 1.400 personas.

Desde el sindicato médico Cesm en Teruel, subrayan que el traslado "es un derecho del profesional y no hay que entorpecerlo, a no ser que la Administración quiera que los facultativos vean Teruel como una condena y no como un paso adelante en su carrera". "El Salud debe poner medidas para cubrir las plazas vacantes sin perjudicar a los profesionales", agregan.

"Faltan incentivos reales"

Las mismas fuentes sindicales dicen reconocer que es "difícil" encontrar especialistas para un hospital periférico como el de Teruel, algo que achacan "a la falta de incentivos reales y atractivos para los médicos". Cesm en Teruel pone como ejemplo de un buen reclamo la medida aprobada estos días por el Gobierno balear, que pagará 924 euros más al mes a los digestólogos para acabar con la carencia de estos especialistas en Menorca. El sindicato médico añade que sin incentivos ni buenas comunicaciones por tren y autobús entre Teruel y otras ciudades el Obispo Polanco "siempre será un hospital de paso".