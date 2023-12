Las asociaciones vecinales de Teruel denuncian que en el ascensor del centro de salud ‘Centro’ no cabe una camilla

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Teruel reclama al Gobierno aragonés que instale en el centro de salud ‘Centro’ de esta ciudad un ascensor más espacioso, pues en el actual no cabe una camilla y se han dado casos, según asegura esta organización, de pacientes con infarto o que han sufrido un desmayo y han tenido que ser trasladados en brazos hasta la ambulancia que los ha conducido después al hospital Obispo Polanco.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Pepe Polo, advierte de que si la Administración sanitaria no busca una solución, la entidad vecinal denunciará la situación ante la Fiscalía. "El ascensor que se utiliza ahora no es sanitario y por tanto no sirve para las funciones que tiene que realizar; es obsoleto", afirma Polo. Según indica, las reducidas dimensiones del elevador hacen que también los usuarios de sillas de ruedas con motor y los padres que usan cochecito gemelar para llevar a sus hijos al pediatra tengan dificultades para entrar en el ascensor.

Hace seis años, se instaló en este centro de salud –que atiende a la mitad de la población de Teruel– un ascensor con capacidad para camillas, pero este solo salva 12 escalones a la entrada del ambulatorio por la Glorieta. Para acceder a las plantas donde se encuentran las consultas médicas, hay que usar el ascensor pequeño que, no obstante, ganó unos centímetros hace un año mediante unas obras de reforma.

Polo lamenta que los principales partidos políticos han venido prometiendo mejorar la accesibilidad del centro de salud, "pero pasa el tiempo y nadie hace nada". La federación vecinal planteará el problema al Consejo de Salud –integrado por representantes de la Administración y del tejido social–, pero anuncia que, si no obtiene una respuesta convincente, iniciará acciones de protesta, empezando por presentar una denuncia ante la Fiscalía de Teruel.