Pedro Eced: "Hay que evitar que los médicos de Teruel se vayan a comunidades vecinas, donde pagan más"

En el hospital Obispo Polanco de Teruel hacen falta, según el presidente del Colegio de Médicos de la provincia, 19 facultativos más de los que hay. ¿Intentará conseguirlos?

Hay que ser realistas. Si no podemos cubrir la plantilla orgánica de especialistas, es imposible encontrar aún más médicos. Además, teniendo a la vista el nuevo hospital de Teruel, no sería práctico empezar a hacer cosas en el Polanco.

¿Y se sabe ya cuántos médicos serán necesarios en el nuevo hospital de Teruel?

Estamos haciendo el estudio con los datos que nos proporcionan los jefes de servicio. No son solo médicos, son también enfermeros, auxiliares y celadores.

¿Pero habrá un aumento respecto al Obispo Polanco, teniendo en cuenta que serán 21 camas más?

Sí, para abajo no vamos a ir, creceremos. Buscamos disminuir listas de espera y que el paciente tenga la mejor atención y eso no se puede hacer reduciendo. La cuestión es saber qué hemos de hacer para que esos especialistas no se vayan, pero yo creo que, al tener un hospital nuevo, la gente vendrá con más expectativas de trabajo y querrá quedarse.

¿Es cierto que pagan mejores salarios en el extranjero y que por eso se van los médicos?

Es verdad, pero en Aragón lo que tenemos que evitar es que se nos vayan a comunidades vecinas, como Valencia o Castilla La Mancha.

¿También allí cobran más?

En Valencia, por ejemplo, los interinos cobran por el concepto de carrera profesional y eso supone un incremento en sus retribuciones anuales.

¿Por qué las listas de espera se incrementan año tras año de una forma exponencial? ¿Hay menos médicos, más población o enfermamos más?

En algunas especialidades, la falta de profesionales ha alargado la lista de espera y en esos casos se está programando primero lo más urgente y luego lo demás. Pero también es verdad que nos hemos encontrado con unas listas de espera enormes y estamos viendo de qué manera se pueden reducir. Hay que tener en cuenta que solo llevamos dos meses en el Gobierno aragonés.

Con esta falta de especialistas, ¿aún se puede mantener la afirmación de que tenemos la mejor sanidad del mundo?

Bueno, no estamos hablando de la mejor sanidad del mundo, pero la atención al paciente se está dando como siempre y en Aragón queremos mejorarla con los medios que tenemos. No podemos decir que en tres meses vamos a quitar toda la lista de espera de una especialidad cuando no hay médicos, eso sería mentir, pero sí que vamos a intentar reducirla.

Puesto que falta más tiempo del que se dijo para terminar los hospitales de Teruel y Alcañiz, ¿repensarán hacer todas las habitaciones individuales, como pide la población, y no solo un 40%?

No se puede, porque las habitaciones están ya hechas.

¿Habrá que renovar mucho aparataje?

Todo el que sea necesario.

Mientras, falta espacio en el viejo Obispo Polanco y sobra en el Centro de Salud Ensanche. ¿Trasladarán algunos servicios?

Estudiamos pasar algunas consultas externas, pero hay que decir que el Centro de Salud Ensanche está ahora muy utilizado; la planta que estaba libre se usa para reuniones de todo el sector de Primaria y Especializada y también para docencia. Ya hemos trasladado una consulta de Dermatología y las retinografías de Oftalmología, que estaba muy colapsada.

La que se ha liado al decir usted que los pueblos con menos cartillas podrían ver reducido el horario del médico. La oposición le ha criticado.

Se ha interpretado mal. La asistencia está garantizada en todos los consultorios de la provincia, no va a faltar médico en ningún sitio. Puede haber menos días de consulta en un lugar por escasear los médicos rurales, pero eso es para la atención programada; por la tarde y en cualquier momento el personal de urgencias del centro de salud puede acudir al pueblo. Y se está trabajando para cubrir todas las plantillas y que el médico pase consulta a diario.

¿Cómo se convence a un médico para que vaya al medio rural?

Estamos viendo qué incentivos pueden recibir. Solo podemos prometer trabajo, voluntad y todo el apoyo del Salud.