Demoras de hasta un año y medio para ir a la consulta de Dermatología del hospital Obispo Polanco de Teruel

Con una plantilla de solo dos especialistas, el Servicio de Dermatología del hospital Obispo Polanco de Teruel no da abasto para atender toda la demanda asistencial que genera una población de referencia de casi 85.000 personas -las que viven en la mitad sur de la provincia y pueblos limítrofes de Valencia y Guadalajara- y con un tipo de patologías, las que afectan a la piel, que van al alza por el aumento de la población geriátrica y su gran exposición solar.

La gran lista de espera para Dermatología, compuesta tanto por primeras visitas como por revisiones, hace que la cita con el especialista pueda llegar a demorarse hasta un año y medio. Fuentes sanitarias matizan que este retraso afecta a las consultas consideradas "normales", mientras que los casos calificados como "preferentes" son vistos en uno o dos meses y los "urgentes" en el plazo que va de un día a una semana. Las mismas fuentes indican que la tardanza media para la intervención quirúrgica de una lesión con prioridad alta se sitúa entre uno y dos meses, un plazo que se alarga para enfermedades más leves.

Sin Cirugía Plástica

Por otro lado, al no existir en el hospital turolense la especialidad de Cirugía Plástica, aquellos pacientes que necesitan de este servicio tienen que ser derivados al Miguel Servet de Zaragoza, lo que supone molestias y gastos para el enfermo y sus familiares.

Con la intención de mejorar la calidad de la atención y reducir los tiempos de espera quirúrgicos, en los últimos años se han implementado algunas medidas, como la reciente adquisición de la terapia fotodinámica en el Servicio de Dermatología para tratar cáncer cutáneo no melanoma y la realización de cirugía menor ambulatoria en el Centro de Salud Ensanche. También se ha puesto en marcha la interconsulta virtual, que permite a los dermatólogos revisar las derivaciones que llegan de otras unidades médicas y darles una mayor prioridad si se considera necesario.

Sin embargo, el Servicio va a quedar pronto en una situación aún más precaria en cuanto a personal médico, pues uno de los facultativos ya ha anunciado que deja la plaza de Teruel por motivos personales y el Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés aún no ha encontrado sustituto. La despedida de este profesional dejará Dermatología con un solo especialista para toda la población. Además, el hospital no podrá disponer de dermatólogo todos los días del mes, pues el facultativo que seguirá en el centro sanitario no reside de forma permanente en Teruel.

Una sola consulta física

Las carencias en el área de Dermatología del hospital Obispo Polanco no se dan solo en recursos humanos. El ya obsoleto edificio sanitario, inaugurado hace 70 años, solo tiene una consulta física para esta especialidad, lo que ha obligado en el último año a habilitar otra en el centro de salud Ensanche para que ambos dermatólogos puedan trabajar a la vez cuando coinciden sus horarios, agilizando así listas de espera en lugar de que estas queden bloqueadas por falta de espacio hospitalario.

No obstante, el desplazamiento de la consulta de Dermatología al ambulatorio Ensanche ha hecho que algunos pacientes habituados a acudir al hospital hayan tenido dificultades para localizar a su dermatólogo, acudiendo al sitio equivocado el día de su cita.

La escasez de dermatólogos, destacan fuentes sanitarias, no solo es a nivel de Teruel, sino que es un problema que se extiende a toda la Comunidad Aragonesa e incluso a nivel nacional. "Convendría que la cantidad de médicos que se forman en esta especialidad se ajuste a la demanda real del sector sanitario", subrayan.

En la misma línea, desde el Gobierno aragonés explican que se ha buscado sustituto para el profesional que se va del Obispo Polanco, "pero no hay nadie en bolsa". "Se sigue con la búsqueda, pero si no hay dermatólogos en paro, poco se puede hacer", agregan. Subrayan que, mientras tanto, se priorizará la asistencia por criterio clínico.