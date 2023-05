La conservación de los fósiles de Ariño (Teruel) protagoniza una investigación multidisciplinar de varias instituciones

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón y el Instituto de Nanomateriales y Nanociencia de Aragón están llevando a cabo una investigación sobre los mecanismos de alteración de los sulfuros que contienen los fósiles de Ariño (Teruel).

Este estudio forma parte del proyecto denominado Pyritedinosaur y dentro del programa Molab -Mobile Laboratory- que se encuentra dentro de la plataforma Iperion HS -Integrating Platforms for the European Research Infraestucture on Heritage Science-. Esta iniciativa está financiada con fondos europeos y cuenta con una infraestructura de equipos móviles acompañados por técnicos especializados para mediciones in situ no destructivas en patrimonio cultural.

El equipo multidisciplinar encargado de desarrollar el estudio está compuesto por investigadores especializados en diversas materias -química, paleontología y restauración- de las tres instituciones científicas aragonesas. Gracias a este proyecto de I+D+i, será posible analizar convenientemente el mecanismo de alteración de la pirita que contiene los fósiles y definir un tratamiento óptimo de conservación.

Para ello, durante varios días, técnicos de Molab Francia, en concreto del Centro Nacional de Investigación y Restauración de Museos Franceses -con sus equipos portátiles de XRD-XRF y LIBS- y de Molab Chipre, del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología en Arqueología y Cultura y de los Laboratorios de Caracterización de Arte Andreas Pittas -con Scanner 3D- están analizando, mediante diversas analíticas no invasivas, diferentes fósiles de Ariño en las dependencias de la Fundación Dinópolis -Museo Aragonés de Paleontología-.

Estas analíticas ayudarán en la caracterización de los elementos y caracterización molecular de las fases minerales que tienen los fósiles y los productos de alteración procedentes de la oxidación de la pirita. Además, permitirán investigar posibles cambios estructurales en los fósiles y obtener un documento gráfico de los posibles elementos afectados.

Entre los objetivos del proyecto se incluyen un estudio comprensivo sobre los procesos de oxidación de la pirita en los fósiles en distintas condiciones ambientales; la valoración de la eficacia del uso de ciertas resinas que se utilizan en preparación paleontológica para casos de emergencia, o in situ, y combinarlas con otras resinas que ya se están empleando; y, finalmente, definir posibles parámetros de alerta para optimizar los tratamientos de conservación preventiva sobre los fósiles.

Las excavaciones paleontológicas de la Fundación Dinópolis en el yacimiento de la Mina Santa María de Ariño se iniciaron en el año 2010 y en 2011 comenzaron los trabajos de conservación y restauración sobre los fósiles en el laboratorio.

Durante estos años se han aplicado tratamientos a base de limpiezas físico-mecánicas evitando el uso de medios acuosos, con el fin de eludir las posibles reacciones de oxidación de la pirita presente en algunos de los fósiles de este excepcional yacimiento.

Además, esta acción forma parte de las investigaciones del Grupo de Investigación Focontur, financiado a través del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón y de las investigaciones de la Unidad de Paleontología de Dinosaurios de Teruel, que cuentan con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Asimismo, tiene el apoyo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.