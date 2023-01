Animales marinos y casi 300 bailarinas y gimnastas reciben a Sus Majestades en Teruel

La capital turolense ha organizado este jueves un espectacular desfile para recibir a Sus Majestades de Oriente y acompañarles en su recorrido por las calles de la ciudad, donde han podido saludar a todos los niños. Suprimidas las restricciones por la pandemia, la cabalgata real ha recuperado todo el esplendor que tenía antes de la covid, con un itinerario de 5,2 kilómetros y cerca de mil participantes, ya fuese a pie o subidos a alguno de los 55 vehículos que integraron la larguísima comitiva. Cerca de cuatro horas, desde las 17.30 hasta pasadas las 21.00, ha durado la comparsa, en la que los turolenses han podido ver de cerca a Gaspar, Melchor y Baltasar.

Una gigantesca y luminosa estrella de Belén abrió la cabalgata de los Reyes Magos en Teruel ante la admiración de pequeños y mayores, muchos de los cuales aguardaban el paso de la comitiva desde una hora antes. A continuación, 200 bailarinas de la Academia Marta Dance con coreografías preparadas para el momento llenaban de ritmo y alegría la calle en la noche más mágica del año. El Tren Turístico circuló cargado de turolenses ataviados con el traje baturro mientras un barco de cartón-piedra transportaba a decenas de niños vestidos de piratas.

No faltaron las carrozas preparadas por las asociaciones culturales de los barrios rurales de Teruel, clubes deportivos e Interpeñas. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) sorprendió con una reproducción en madera de las torres mudéjares de Teruel.

Un camión con bastantes kilos de carbón ha sembrado la incertidumbre entre los más pequeños, pronto transformada en una mezcla de asombro, curiosidad y temor ante los dinosaurios que exhibieron los vecinos de la pedanía de Concud, un lugar en el que aparecen con frecuencia restos paleontológicos. Las más de 80 gimnastas del club de Teruel en el que se enseña esta disciplina deportiva se llevaron muchos aplausos, lo mismo que la veintena de integrantes de una batucada que resonó por toda la ciudad.

De repente, la cabalgata daba paso a un montón de animales marinos de proporciones colosales, entre ellos medusas, caballitos de mar, tortugas y ballenas. El espectáculo, a cargo de una empresa de Toledo, fue contratado por el Ayuntamiento de Teruel para agasajar a Sus Majestades.

Pero quienes de verdad han recibido aplausos y halagos han sido Gaspar, Melchor y Baltasar, quienes desde sus suntuosas carrozas y ayudados por tres pajes cada uno de ellos no han dejado de lanzar caramelos y pequeños juguetes a los niños, que se agolpaban junto a las vallas instaladas en las calles para dejar paso a la comitiva. "¡Aquí, Melchor, hola, hola!", gritaba sin descanso Paula, una niña de no más de cuatro años que vivía con intensidad el festejo. "He pedido a los Reyes una bicicleta y el casco", ha contado.

Los Reyes Magos habían llegado a Teruel en coche a las 17.00 y su primera parada fue en el parque infantil del Polígono Sur, en el barrio del Ensanche, donde decenas de niños les esperaban. Gaspar, Melchor y Baltasar expresaron su alegría al poder encontrarse con los pequeños y no pusieron objeción a fotografiarse con ellos. "Estoy muy nervioso, pero creo que me he portado bien y me traerán lo que les he pedido", confesaba Bruno, de ocho años. Estrella, de siete años, puso en su carta que quiere "un gato de verdad", mientras Mario, de seis –otro de los chavales que pudo estrechar la mano de los Reyes Magos– pidió un ‘camión de los Superthings’. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha dado la bienvenida a los Reyes de Oriente y ha aprovechado para recordar al público que fue el Ayuntamiento quien construyó el parque.

Cabalgata de los Reyes Magos en Alcañiz. Ayto. de Alcañiz

Con niebla en Alcañiz

Los Reyes Magos tampoco han faltado a su cita con Alcañiz y para ello han tenido que abrirse paso entre la densa niebla que ha invadido la ciudad. Sus Majestades de Oriente recorrieron todo el Centro Histórico, desde el Hospital hasta la plaza de España pasando por la avenida de Aragón y la de Galán Bergua. Tuvieron buenas guías, porque se rodearon de unas 200 personas que hicieron de su itinerario un momento especial.

Melchor, Gaspar y Baltasar se dieron el baño de masas que merecían. Avanzaron por el centro de la ciudad envueltos en un mundo lleno de criaturas del bosque. Los niños no entienden de frío o de calor, pero este jueves a las ocho de la tarde han sido ellos los que se han encargado de subir la temperatura con sus gritos, tratando de llamar la atención de Sus Majestades. Los Reyes Magos, cómplices, no han escatimado en responder a las llamadas con saludos desde sus carrozas. Una vez en la Plaza, han sido presentados como auténticas estrellas y, tras la adoración al Niño, han recibido a todo aquel que ha querido subir a saludar o a hacerse una foto. Han sido cientos los niños que no han querido dejar pasar la oportunidad y han aguardado pacientes su turno hasta que ha llegado el deseado momento de estar con los Reyes Magos frente a frente.

La participación en la cabalgata ha sido enorme, con nuevas animaciones y carrozas, además de la colaboración del Grupo Scout de Alcañiz y del grupo de batucada Alcabatuk, que abrió el desfile. La Asociación de Caballeros Calatravos y Mesnada, voluntarias de Manos Unidas y Ercávica, la Unión Musical, los Bomberos y la Policía Local, además de la familia Martínez con sus coches y vehículos clásicos Bajo Aragón, son algunas de las agrupaciones que han ayudado a confeccionar una noche que será difícil de olvidar.

Cabalgata de los Reyes Magos en Andorra. Ayto. de Andorra

En Utrillas, Sus Majestades de Oriente llegaron a bordo de la nueva locomotora y en La Puebla de Híjar lo hicieron a través de la vía verde de Val de Zafán. En Valderrobres, una gran batucada caldeó el ambiente en una noche fría pero llena de ilusión.

Los Reyes Magos también han llegado a Andorra, donde han repartido ilusión y regalos en un desfile en el que han cobrado protagonismo las carrozas con el belén y la estrella de Navidad. Un espectacular dragón de tres cabezas formaba parte del séquito de Sus Majestades, todo ello envuelto en la música de los villancicos tradicionales. Coches clásicos cargados de obsequios completaban la cabalgata.