Los Reyes Magos causan furor en Zaragoza: "Es uno de los días más bonitos del año"

Considerada por muchos una de las noches más mágicas del año, esta edición de la cabalgata de los Reyes Magos en Zaragoza arrancaba en un escenario muy especial: La Romareda.

Hasta allí se acercaban más de 9.000 personas llegadas de distintos rincones de la ciudad para ver a Sus Majestades Los Reyes Magos hacer su esperada llegada en helicóptero. Sin embargo, la niebla evitaba que esto sucediera.

Afortunadamente, Melchor, Gaspar y Baltasar enseguida lograron levantar a la grada nada más acceder al césped del estadio municipal. "Es muy emocionante, llevábamos mucho tiempo esperando", explicaba Luis, acompañado de su hija Carlota, de tan solo 3 años. "En el fondo a los niños les daba igual cómo vinieran, lo que les hace ilusión es ver a los reyes", añadía.

En primera fila, pues habían llegado prácticamente los primeros, se encontraban Óscar Cuchillo, su hija Alba y su nieta, Itziar (3), con los ojos abiertos como platos. "Hemos venido desde las Delicias para disfrutar de esta jornada tan especial y hacerlo en familia", afirmaba. En el caso de la pequeña tan solo tenía una ilusión, recordarle a Sus Majestades cuál era su original regalo de este año: "He pedido una cabeza de cabezudo. La de la Forana. A ver si la traen esta noche a casa del yayo".

Mientras Javi el Mago calentaba motores para la llegada de Sus Majestades, Javier Perales y su hijo Álex, de 2 años, vecinos de Rosales del Canal; se mostraban impacientes por que diese comienzo el espectáculo. "Es algo diferente y muy especial de ver en la ciudad; y sobre todo aquí, donde vienes a sufrir habitualmente", bromeaba. Y es que eran muchos los forofos que se acercaban este jueves hasta el estadio para vivir algo completamente distinto a lo que están acostumbrados, como explicaba Tania Manresa: "En mi familia somos fieles al Real Zaragoza y nos hacía mucha ilusión venir a ver algo así", afirmaba, con su hija Cloe (2 años) en brazos.

Una experiencia que tampoco querían perderse Marisa y su nieta Tatiana (5), que aunque este año se ha portado "regular", confiaba en la bondad de Melchor, Gaspar y Baltasar a la hora de traerle sus ansiados regalos: "He pedido una muñeca y un cochecito, y he puesto bien claro mi nombre en la carta para que me encuentren facilidad". Durante la tarde, también actuaba el Policía Nacional Ángel Cortés, que lograba arrancar el aplauso del público cantando el villancico 'Adeste Fideles', acompañado de un juego de pirotécnica que iluminaba el estadio de La Romareda.

"Estamos felices de estar en una de las ciudades más bonitas de España que tiene algunas de las sonrisas más bonitas del mundo, las de los niños y niñas de Zaragoza", aseguraba Melchor. Tras su emotivo discurso, los Reyes Magos, acompañados por Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, y Sara Fernández, vicealcaldesa; se desplazaron rápidamente hasta el colegio Joaquín Costa de la capital aragonesa para dar comienzo con el esperado desfile en el que este año participaban más de 300 personas y 16 compañías.

Cuando el reloj casi marcaba las 18.00, cientos de niños, apostados en las vallas de seguridad colocadas a lo largo del extenso recorrido de algo más de 3 kilómetros, aguardaban, cartas y dibujos en mano, la llegada de Sus Majestades. Entre ellos, un nervioso Jorge (7), subido a hombros de su padre: "Espero que lleguen a tiempo". Ante el nerviosismo generalizado, los carteros reales no dudaban en mandar un mensaje tranquilizador a los más pequeños: "Que no se preocupen, que van a llegar todas".

Entre las peticiones de los niños zaragozanos de este año, juegos de mesa, libros, patines o zapatillas de fútbol, juegos de videoconsola o peluches. Aunque algunos como Martín, de tan solo 8 años, sorprendía con su petición para 2023: "Tan solo he pedido ser buena persona". Los Reyes Magos también se topaban con solicitudes muy solidarias como el fin de la guerra de Ucrania, o salud para todos.

Entre los protagonistas del desfile también se encontraban los Tótems de la compañía francesa des Quidams, con sus hipnóticas figuras gigantes evanescentes ataviadas con largos mantos de color blanco; los personajes de algunos tebeos españoles; las marionetas inspiradas en cuentos infantiles de la compañía de Eudal Ferré o los integrantes de la carroza de la Legión 501 que avanzaba al grito de "Dar Vader te aconseja que comas brócoli, más vale maña que fuerza o que la rasmia te acompañe".

También Caravan fragancias, patrocinador oficial del Real Zaragoza, formaba parte de la comitiva con un autobús de dos plantas acompañado por cuatro jugadores -Manu Molina, Francho Serrano, Eugeni y Jair- que repartían obsequios entre los presentes. En total, Caravan regalaba 18.000 mochilas, 30.000 geles hidroalcohólicos y unas 20.00 pegatinas.

Desde el colegio Escolapias Pompiliano han llegado Alba (5) Claudia (5) Sofía (5) y Álvaro (7) junto a sus padres. Camino Ivars

La niebla y el frío no pudieron con la magia

Durante algo más de dos horas y media, el desfile de este año lo protagonizan la niebla y el frío, aderezados por la luz, el color y la música que daban forma a una de las ediciones de la Cabalgata de Reyes más especiales y concurridas que se recuerda en Zaragoza. Entre los espectadores, personas subidas a escaleras y banquetas -para no perderse ningún detalle- y mantas, muchas mantas, para protegerse de las bajas temperaturas.

Así lo explicaba Álvaro (7) que iba con un grupo de amigos del colegio Escolapias Pompiliano, entre ellos Alba (5), Claudia (5) y Sofía (5); y su padre, César Castellanos: "Hemos llegado a las 17.00 a Constitución para coger un buen sitio. El frío ha merecido la pena", afirmaba. Ya en la plaza del Pilar, los zaragozanos y zaragozanas se deshacían en aplausos tras la llegada de la comitiva y de las carrozas de Los Reyes Magos que, minutos antes del esperado discurso, se acercaban hasta el portal del belén de Zaragoza para entregar sus tradicionales obsequios: oro, incienso y mirra.