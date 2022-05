El pueblo de Teruel donde “se vende el aire”, según Jesús Calleja

“¡Qué alegría más grande me acabo de llevar! Llevo toda la vida haciéndome una pregunta que supongo que vosotros os la habréis hecho alguna vez ¿De dónde viene el aire? ¿Se vende en el planeta Tierra?”. Así comienza el vídeo que hace unos días compartía en sus redes sociales el presentador Jesús Calleja, que actualmente se encuentra rodando la nueva temporada de ‘Volando Voy’, el programa de Cuatro en el que el aventurero sobrevuela algunos de los puntos más destacados de la geografía de nuestro país, acercando al espectador sus paisajes, gentes y costumbres, que se estrenará muy pronto, tal y como ha anunciado la cadena.

La respuesta a su pregunta la ha encontrado en Aragón, concretamente en la provincia de Teruel. Y es que aquí se encuentra la pequeña localidad de Venta del Aire, perteneciente al municipio de Albentosa, situado en la comarca Gúdar-Javalambre. En el vídeo, Calleja se halla a 13 kilómetros de la localidad, tal y como indica la señal que aparece en las imágenes.

Albentosa fue en su día la zona con más producción jamonera de toda España. Los secaderos en la Venta del Aire siguen produciendo en grandes cantidades, aunque mayoritariamente sirven a grandes firmas.

Del Pirineo a Teruel

Jesús Calleja ha visitado en varias ocasiones la Comunidad aragonesa. Enamorado de las experiencias fuertes, en 2018 pasó unos días en el Pirineo aragonés para practicar 'helibike', o lo que es lo mismo, subir a la montaña en helicóptero para descender luego en bicicleta. Un “descenso brutal” que compartió en sus redes sociales y generó el enfado de muchas voces de grupos y asociaciones ecologistas que cuestionan si este tipo de modalidad deportiva es sostenible, si bien la empresa que presta este servicio, Altitude Helibike & Ski, cuenta con todos los permisos necesarios de la DGA. Dos años después, Calleja regresó al Pirineo para volver a disfrutar del 'helibike’ y volvió la polémica.

Por otra parte, el leonés grabó en 2019 un capítulo de ‘Volando voy’ que estuvo dedicado al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, del que se obtuvieron imágenes panorámicas, pero tomadas desde tierra, ya que no pudo sobrevolarlo con su helicóptero. No obstante, no perdieron un ápice de espectacularidad. "Sin duda de los lugares más bonitos que he visto en mi vida", expresó entonces el presentador en sus redes sociales refiriéndose a esta zona del Pirineo aragonés.