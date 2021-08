El paso del tiempo acaba irremediablemente con los testigos de la historia. Pero aún es posible encontrar a algunos de aquellos que vivieron de cerca la Batalla de Teruel, un hecho que reunió en esta ciudad a los mejores reporteros del mundo, enviados por los periódicos del momento al estar convencidos, según ellos, de que aquel episodio podría cambiar el rumbo de la Guerra Civil española.

Una de ellas es Rosario Martín Gimeno, la niña que en la imagen antigua que acompaña a este texto se encuentra a la derecha, con su abrigo por los hombros, observando sin pestañear al ilustre personaje que conversa con su padre (de espaldas) y su hermana mayor, Leonor, y que no es otro que el escritor y periodista estadounidense Ernest Hemingway. La fotografia fue tomada en diciembre de 1937 en la Venta de Caparrates de Teruel, al lado de la carretera general Sagunto-Burgos, a la que se acercaban los soldados de uno y otro bando y que era regentada por la familia de la pequeña.

Cuando hace dos años Rosario se descubrió en la fotografía, llegada a sus manos a través de amigos de familiares, sintió "una gran alegría", pues sus recuerdos de cuando apenas tenía siete años se materializaron en esa imagen. Así lo explica hoy en el mismo lugar en el que fue captada la escena y al que regresa cada verano, abandonando efímeramente la residencia de mayores en la que vive, para disfrutar de la casa en la que nació, de la sombra de los árboles que crecen junto a la rambla y de la visión del puente por el que hace más de 80 años fueron evacuados cientos de civiles. La casualidad ha hecho que su testimonio salga ahora a la luz, después de que un senderista identificara el lugar en el que Hemingway fue inmortalizado y no dudara en preguntar al grupo de personas que descansaba junto a la vivienda si conocían a los protagonistas de la fotografía.

Rosario no recuerda nada de aquel momento. Si acaso, que su progenitor, Pedro Martín, hablaba de que había fotógrafos en la zona y de que estos querían tomar imágenes. "Había mucho jaleo ese día y mi padre nos dijo que íbamos a salir en el periódico", explica con emoción. Junto a ella aparece su hermano de 12 años, Pedro, y a la izquierda de la imagen el corresponsal del The New York Times, Herbert L. Matthews. Dentro de la casa permanecía, al cuidado de su madre, su hermana pequeña, Pilar, entonces de apenas 4 años y que resultaría herida al final de la Batalla de Teruel por una bala perdida. Junto con Rosario, son las dos únicas supervivientes de la familia Martín Gimeno.

Rosario, en la actualidad, fotografiada en el mismo lugar en el que fue inmortalizado Hemingway. HA

A Pilar, la foto de Hemingway con su familia le causó "sorpresa". Residente en Barcelona, comenzó a investigar para averiguar quién es el autor de aquel testimonio gráfico. Explica que buceó en la colección de Agustí Centelles, donde encontró muchas imágenes de la Batalla de Teruel e incluso de la Venta de Caparrates, "pero esta, no", por lo que aventura que quizá Robert Capa, otro de los reporteros que estuvo en la ciudad, disparó la cámara.

El historiador de la Guerra Civil en Teruel Alfonso Casas apuesta también por Capa como artífice de la imagen. Apoya su afirmación en la gran calidad de la foto y en lo reducido del círculo de periodistas gráficos en el que se movía el autor de ‘Por quién doblan las campanas’. Casas descarta a Gerda Taro, otra de las reporteras, al haber fallecido poco antes en la Batalla de Brunete. La fotografía bien pudo acompañar la crónica que el 21 de diciembre de 1937 envío Hemingway desde el frente de Teruel a la North American Newspaper Alliance (Nana) para la que trabajaba, en la que habla de la carretera de Sagunto, la vía del tren –pasa cerca–, árboles "cómodos" con los que se iba encontrando y el veranillo de San Martín que reinó en medio del frío gélido de Teruel.