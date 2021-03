¿Qué significa que Teruel sea la capital de la economía social en 2021?

A principios de los 90 llegó el primer ordenador a Cereales Teruel. "Fue de los primeros de la zona", recuerda Joaquín Aguilar, el presidente de esta cooperativa de economía social. Tres décadas después de ese hecho el panorama digital ha cambiado: hay más ordenadores, pero la conexión no es buena. "Es una papeleta a resolver", lo define Aguilar. Este agricultor relata las dificultades para hacer el papeleo de la PAC, que tiene que ser por internet, o que algunos ayuntamientos van a Teruel capital para gestionar trámites y así ahorrarse los problemas de conectividad. Precisamente, un mejor acceso a la red es una de las reclamaciones que piden tras el nombramiento de Teruel como Capital de la Economía Social en 2021.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, lo calificó como un "modelo económico para actuar contra la despoblación rural". "La economía social crea riqueza y crea empleo, y tiene un especial valor para la dinamización del territorio", sentenció la titular de la cartera, palabras que reafirmaron este jueves fuentes del ministerio a HERALDO. En la ciudad y en los pueblos de la provincia se ha considerado una "buena noticia" y una "oportunidad". Incluso la han recibido "por sorpresa".

Así lo definen los representantes de las instituciones turolenses. "Justicia social" con el medio rural es la calificación de Manuel Rando, presidente de la Diputación Provincial de Teruel. No obstante, apelan a que se traduzca en medidas "reales". "Me gustaría que no se quedara en un mero anuncio, mesas redondas, conferencias… sino que realmente viniera acompañado de lo que nos hace falta: inversiones reales en infraestructuras y generación de empleo, que al final es lo que fija la población", apunta Emma Buj, alcaldesa de Teruel. "Por una parte, nos están nombrando como capital española y por otra nos están quitando conexiones a Madrid por autobús o a Valencia por ferrocarril", añade la regidora turolense.

"Se acuerdan de la economía social, como con Santa Bárbara, cuando truena"

"Es muy bien recibido. Buenas palabras y bonitos discursos, pero a la hora de la verdad se acuerdan de la economía social, como con Santa Bárbara, cuando truena", lamenta Juan Marco, director de Cáritas Diocesana en Teruel. Marco recuerda que se acude a este tipo de empresas ante las crisis económicas, ya que "mantienen el tipo" y porque "lo importante son las personas y no el beneficio". Desde Cáritas Diocesana de Teruel se gestionan dos cooperativas –que suman cientos de empleados- y una empresa textil que tiene como propósito la inserción de personas en riesgo de exclusión.

Marco recomienda que "no hay que mirarse el ombligo" y que es el momento de "hincar el hombro" para aprovechar esta "oportunidad". El representante de Cáritas también considera que la economía social es una actividad de lento recorrido, como se ejemplifica con el proyecto textil que gestiona la entidad, en el que se incide en la formación.

En este marco, la preocupación por el empleo es otro de los puntos en los que coinciden desde la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) en Aragón. Magdalena Sancho, secretaria técnica de la entidad, enumera las necesidades que aprecian en Teruel, un territorio "con poca natalidad, envejecido o sobreenvejecido, y masculinizado".

Sancho pone el foco en el desempleo de jóvenes y mujeres, para lo que pide proyectos de emprendimiento dirigidos a estos colectivos, y lo relaciona con el mantenimiento de actividades económicas y servicios, como sanidad o educación. La secretaria técnica de Cepes también considera relevante la colaboración público-privada, así como "eliminar estereotipos y poner en valor al mundo rural". Por último, en materia de empleo, incide en la "transformación empresarial". "Hay empresarios que llevan años a punto de jubilarse y esta situación ha sido el detonante para no continuar. Para que esos empleos no se pierdan y sigan siendo rentables, las empresas se tienen que adaptar", dice Sancho.

Otro de las necesidades que apuntan desde la confederación es la creación de una "figura que sea el agente 'antidespoblación'" y cuya función sea mantener y atraer población. Sin embargo, para que esto sea una realidad, es necesario cubrir necesidades en vivienda, transporte, estímulos fiscales o conectividad. "Tiene que haber propuestas de rehabilitación e, incluso, de construcción a través de la cesión de suelo para jóvenes que se planteen mudarse al mundo rural. El transporte es vital, al igual que la conectividad, ya que hay problemas de conexión con internet. Eso sería un aliciente para garantizar una plena realidad", sentencia Sancho.

La economía social en Aragón

"La Economía Social parte de la persona y construye en torno a las necesidades de la persona. Tiene un componente social imprescindible y, además, incorpora criterios económicos de eficiencia e innovación medioambiental y social. De hecho, en Aragón tenemos un tejido de entidades de economía social muy consolidado", comentó Maravillas Espín, directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social del Ministerio de Trabajo, en una entrevista en Aragón Radio. Espín, además, detalló que en Aragón existen 5.000 empresas de economía social, como cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción u otras entidades que comparten unos principios y valores. En ellas trabajan 20.000 personas, lo que supone el 6% del tejido empresarial, según concretó la directora general.

Una de estas cooperativas es Cereales Teruel, ya mencionada, un proyecto con raíz social que seguirá en el territorio. Joaquín Aguilar, su presidente, destaca la "poca densidad de población, lo que supone que no haya relevo en algunos casos". También lamenta la fuga de talento -sobre todo, el femenino- y la falta de oportunidades en el ámbito de la vivienda.