Teruel: una tierra de oportunidades que potencia sus servicios

El desarrollo económico del territorio y la lucha contra la despoblación son, desde hace muchos años, prioridades en las estrategias y, sobre todo, en las actuaciones de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), cuyo objetivo principal es favorecer y dinamizar la vida en el entorno rural: "Hay que convencer a la gente para que siga viviendo o venga a vivir al medio rural –explica Manuel Rando, presidente de la institución–. Es fundamental vender la provincia de Teruel en positivo, porque ofrece todo tipo de posibilidades".

Son muchos los planes puestos en marcha y previstos en el corto plazo por la DPT para combatir la dispersión demográfica y promocionar la actividad empresarial. Entre ellos, destaca el impulso a la conectividad digital por banda ancha en todas las zonas de la provincia. Para ello, esta misma semana se ha enviado una propuesta al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que incluye inversiones en este ámbito con un valor total de 57.923.000 euros, sostenidas con fondos europeos. El proyecto se ha elaborado con la asesoría de la nueva oficina técnica, que persigue cumplir con los objetivos de la agenda España Digital 2025. Para Rando, no se trata solamente de llevar la fibra óptica a cada pueblo, sino que hay que concluir la conexión en aquellos municipios, "que tienen la fibra óptica en la puerta de la casa, pero como las operadoras no la distribuyen por las calles porque no es rentable, no les llega a los vecinos".

También para impulsar la conexión, pero a través de las carreteras entre los propios núcleos turolenses, la Diputación ha presupuestado para 2021 un total de 4.524.293 euros, de los que 2,5 millones proceden del Fondo de Inversiones de 2020 y 1,8 millones del FITE de 2019. A estas cantidades se suman otros 3 millones procedentes de la modificación presupuestaria del pasado mes de noviembre. Además, otros 3,5 millones de euros se dedicarán al mantenimiento de carreteras y 1.970.000 euros a mantenimiento de caminos rurales, por lo que la cantidad prevista para ejecutar en esta área el próximo año asciende a unos 13 millones de euros, una cantidad "histórica" para esta institución, según indica el vicepresidente de la institución provincial, Alberto Izquierdo. Se refuerzan también los convenios con los ayuntamientos y comarcas para el operativo de vialidad invernal, y se incrementa la partida para asfaltados y para expropiaciones.

Objetivo: crear empleo

El pasado miércoles se aprobó en el pleno de la institución un ambicioso Plan de Obras y Servicios de 21,6 millones de euros que se completará con otros 10,8 millones de euros a lo largo del año con el objeto de generar actividad económica y crear empleo.

En esta línea, se va a poner en marcha un plan para que los ayuntamientos contraten a desempleados para la ejecución de obras públicas de 3,4 millones de euros, el doble que en el presupuesto de 2020.

Además, la DPT subvencionará parte de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos que trabajen en poblaciones con menos de 500 habitantes. Entre ellos, se encuentran los gerentes de los multiservicios, una fórmula promovida por la Cámara de Comercio de Teruel y la DGA, que también se va a subvencionar desde la institución provincial con 200.000 euros en este año, que irán destinados tanto a su creación como al mantenimiento y la adquisición de nuevos equipamientos.

* Ayudas que garantizan la educación y la cultura La Diputación de Teruel refuerza en 2021 su apuesta por la educación como un servicio esencial en los municipios y amplía la partida para obras en escuelas infantiles de titularidad municipal. Por un lado, dedica 300.000 euros para obras en colegios a través de un convenio que completa el Gobierno de Aragón con otros 300.000 euros. En total son 600.000 euros al año. Por otro lado, la institución provincial comenzó a financiar también en 2020 las obras de renovación y mantenimiento en las escuelas infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años de titularidad municipal. Se reservaron para tal fin 100.000 euros, que ya son 150.000 en el presupuesto de 2021, un crecimiento del 50%. También hay ayudas directas a los municipios para preservar el estado de los cuarteles y, por tanto, la seguridad de la zona.

Destaca la promoción de la actividad cultural. Este año 2021 habrá 700.000 euros para programar cultura, un 75% más que el año anterior, con el doble objetivo de dinamizar y ayudar a un sector muy afectado por la covid-19.

