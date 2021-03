El jamón de Bronchales a precio de ganga, una oferta viral

El jamonero Francisco Nacher, propietario de Jamones Bronchales, ha conseguido viralizar su video publicitario para “dar salida” a los 3.000 jamones que iba a destinar al sector hostelero y que se han quedado sin mercado por la pandemia. El empresario ha colgado en las redes sociales un audiovisual en el que explica que busca clientela particular para sus perniles, que están en el “momento óptimo” de curación para conseguir liquidez con la que llegar al verano y poder mantener su plantilla, de nueve trabajadores.

Nacher explica en el audiovisual que vende sus jamones renunciando a su beneficio comercial con el objetivo de lograr una inyección de tesorería que le garantice la continuidad de la empresa a medio plazo. El jamonero vende sus perniles en dos ofertas, de 69 y 95 euros, en las que incorpora otros productos cárnicos de su empresa, como un paté de gamo y una “ristra de longaniza de Pascua” -en el lote más económico-. Al lote básico añade panceta curada, un salchichón de jabalí trufado y un taco de lomo embuchado para configurar la opción más cara.

Francisco Nacher señala que lanza su oferta porque ni su empresa ni el pueblo pueden “prescindir” de los nueve empleos que genera Jamones Bronchales. Los precios de venta incluyen la distribución a domicilio en la Península Ibérica y Baleares.

La respuesta de las redes sociales ha desbordado al industrial, que hoy tiene colapsados el teléfono y las instalaciones del secadero. Nacher describe la reacción como “abrumadora” hasta el punto de que ha tenido que ampliar la plantilla a 12 trabajadores y, aún así, no da “abasto” para atender la demanda. Ha añadido que la repercusión que ha tenido en internet su oferta es “espectacular”. “Si no lo veo no me lo hubiera creído que hubiera ido tan bien”, añadió.

Jamones Bronchales ha reorientado su mercado hacia internet y para el consumo doméstico ante la caída de la demanda en las tiendas, carnicerías y, sobre todo, de la hostelería, el principal cliente del secadero antes de estallar la pandemia de la covid-10.