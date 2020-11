Yain, un referente de la gastronomía en Teruel que baja la persiana temporalmente

El restaurante Yain, un local de referencia para la buena cocina en Teruel, cierra sus puertas temporalmente tras haber intentado durante dos semanas buscar una alternativa en la comida para llevar. El establecimiento, con cuatro trabajadores, ha anunciado a través de las redes sociales de que baja la persiana hasta que puedan “reabrir el interior” del local.

La empresa adelanta que volverá a abir “con más fuerza”. Reconoce estar dolida por tener que parar la actividad, que “sólo es una pausa" que servirá para "reflexionar y evolucionar”. Pide que también recapaciten sobre la situación de la hostelería “aquellos que deciden y mandan”.

El propietario del establecimiento, el sumiller Raúl Igual, explica que la demanda de comida para llevar es muy limitada y “no alcanza para la subsistencia del restaurante”. Los costes superan a los ingresos y es “imposible” seguir adelante. Advierte, además, de que si en do dos meses no puede reanudar el servicio de comedor peligraría la continuidad de la empresa de forma definitiva. Igual añade que la comida para llevar a casa solo sirve como “complemento” del servicio de comedor, pero no puede sustituirlo. “No tenía muchas esperanzas en el ‘take away’, pero lo he intentado durante dos semanas y es inviable”, añade el hostelero.

Raúl Igual manifiesta su “rabia” porque, a su juicio, la Administración no ha valorado otras alternativas al cierre del interior de bares y restaurantes, como extremar las medidas de seguridad o limitar el aforo. “Ha ido a lo fácil, al cierre sin pensar en las consecuencias”, dice el empresario hostelero. Alerta también de que cerrar el negocio repercute en la plantilla y también en los proveedores.

En su perfil de Facebook, Yain es tajante. “Así no podemos continuar”.

Numerosos restaurantes de Aragón han decidido cerrar durante esta nueva etapa de la pandemia y se debaten en la duda de si podrán o no reabrir sus puertas cuando por fin se supere la situación creada por la crisis sanitaria o bien será demasiado tarde.