Carlos Perales, presidente de Interpeñas de Teruel: "Peligra la fiesta de 2021 si no somos prudentes"

¿Como presidente de Interpeñas, cómo ha encajado la cancelación de la Vaquilla de 2020?

Duele, y bastante. Es una situación inesperada. Estábamos trabajando en los preparativos de las fiestas y, de buenas a primeras, se ha paralizado todo. Ese contratiempo lo llevamos dentro y esperamos que el año que viene lo podamos hacer mejor.

¿Confía en la sensatez de los peñistas y en que respeten la anulación de las fiestas hasta el final, mañana lunes, cuando se hubieran corrido los toros ensogados?

Confío en ellos. Espero que sean prudentes y sensatos porque si no, en 2021 no habrá Vaquilla tampoco. Les pido que sean responsables.

¿Teme que puedan celebrarse actos festivos de tapadillo?

Hemos acordado todas las peñas que no organizaremos ningún acto, pero si alguna lo hace Interpeñas la sancionará con firmeza.

¿Qué sensación tiene en el primer sábado de La Vaquilla sin puesta del pañuelico al Torico?

Sin ese acto, no hay Vaquilla. Es un acto que iniciamos hace muchos años un grupo de amigos y luego se hizo oficial hasta coger un auge exagerado.

¿Participó en su creación?

Sí. Éramos un grupo de amigos que después de la traca del viernes echábamos una cerveza aquí, en la plaza del Torico, y alguien propuso subirse al Torico a ponerle un pañuelo. Y lo hicimos.

¿Por qué ha preferido marcharse de Teruel en los días de La Vaquilla?

A primera hora de este domingo, me voy a mi pueblo porque, si me quedo aquí, saldré por ahí y prefiero olvidarme de la fiesta estos tres días, aunque no creo que pueda. Porque será difícil olvidar el ambiente festivo. Lo intentaré, pero será imposible.

¿Qué echará más en falta de las fiestas de La Vaquilla?

El nombramiento del Vaquillero del Año, el pañuelico y la reunión con amigos que solo veo de año en año y con motivo de La Vaquilla. Este año no podrá ser. Hemos hablado por teléfono y lo dejamos para 2021.

¿Había mucho trabajo de preparativos adelantado cuando se cancelaron las fiestas y que por lo tanto irá a la papelera?

Se han perdido muchas horas de reuniones. Estaba todo medio apalabrado y se ha tenido que anular. Eso duele porque no hay otra fiesta como esta.

Su mandato al frente de Interpeñas es de un año. ¿Seguirá en 2021 teniendo en cuenta la cancelación de 2020?

En septiembre decidiremos. Me lo pensaré, pero si Interpeñas me acepta yo estaré encantado. Estoy dispuesto a seguir. He intentado hacer las cosas bien, pero todo se ha quedado en nada. Sería fácil por mi parte decir que he cumplido con el año de mandato, pero me queda aquí, dentro, una cuenta pendiente.

¿Ha habido también gasto económico en las peñas que se ha perdido con la cancelación?

Por ejemplo, las peñas tenían los escudos de 2020 encargados y hay que adaptarlos a 2021. Son gastos, pero es lo de menos. Lo importante es que todos nos podamos ver en 2021 para disfrutar de esta plaza del Torico llena de gente.

¿La de 2021 será La Vaquilla más deseada?

Me gustaría que La Vaquilla de 2021 fuera mañana mismo. Firmaría ya.

¿Ha pensado cómo la va a celebrar?

De momento no, pero habrá que empezar pronto a trabajar en los preparativos. Habrá que hacer algo especial tras un año en blanco. Serán las mejores fiestas de mi vida, y eso que llevó desde los 14 años en peñas.