La Diputación Provincial de Teruel agradece el esfuerzo de los bomberos al paso de Gloria

El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, ha visitado junto al vicepresidente Alberto Izquierdo, el diputado delegado del Servicio de Bomberos, Julio Esteban, y representantes de las distintas instituciones de la provincia el parque de bomberos de Alcañiz para agradecer personalmente a la plantilla el trabajo realizado por las consecuencias de la borrasca Gloria. Rando ha querido hacer público y visible este agradecimiento y lo ha hecho extensible también a los trabajadores del Parque de Maquinaria, que trabajaron coordinadamente con los servicios de otras instituciones para resolver todos los problemas ocasionados por la nieve.

“Los bomberos del Parque de Alcañiz, apoyados por los compañeros de Teruel y Calamocha, así como los demás trabajadores de la Diputación movilizados por el paso de la tormenta Gloria, demostraron un compromiso absoluto con los ciudadanos de la provincia. Supuso el mayor operativo desplegado nunca, han dejado sus derechos laborales en un rincón y se han volcado para trabajar con un gran esfuerzo para mitigar lo que podía haber sido mucho más grave”, ha dicho el presidente.

Manuel Rando ha recordado que los registros de nieve acumulada en el Bajo Aragón han sido históricos y se han extendido por todo el territorio “lo que ha multiplicado los problemas y ha obligado a redoblar esfuerzos. Sin la voluntad de los trabajadores hubiera sido imposible. En este parque doblaron turnos y recibieron la colaboración de otros efectivos de de los parques de Teruel y Calamocha para atender todas las llamadas”. Rando ha señalado que tanto el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos como el operativo de vialidad invernal estaban preparados para la llegada de la tormenta Gloria y que la coordinación a través del Gobierno de Aragón fue perfecta y lamentó que la “magnitud de la tormenta y el fallo de otros servicios básicos como la luz o el agua haya provocado quejas que, por otra parte, son comprensibles. Hemos aprendido y mejoraremos lo que sea necesario, también en la coordinación con otras instituciones”. Rando se ha referido a la reunión del pasado martes del Centro de Coordinación Operativa donde, ha dicho, “se hizo mucha autocrítica desde el convencimiento que se ha hecho bien”.

El polideportivo de Belmonte de San José, inutilizado por la nevada, visitado por Manuel Rando. Heraldo.es

Antes de la visita al Parque de Bomberos alcañizano, el presidente Manuel Rando ha recorrido algunos de los lugares más afectados por la tormenta junto al Secretario General Técnico del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, José Luis Pinedo, y el Director General de Administración Local, José Ramón Ibáñez. Han estado junto a los propietarios de las empresas Aridos Gracia, Maderas Casas y Pádel Club de Alcorisa, que sufrieron el colapso de cubiertas afectando a herramientas y maquinaria, han visitado el polideportivo y una de las granjas desplomadas en Belmonte de San José y, finalmente, han participado en una reunión con consejeros comarcales y alcaldes afectados de la Comarca del Bajo Aragón.

La Diputación comenzará en breve a trazar un plan urgente para reparar los caminos afectados tras recibir por parte de los ayuntamientos una lista de las afecciones que se han producido. “El presupuesto de 2020 multiplica en un 1.500% la partida para reparaciones de emergencia de caminos. Contamos 150.00 euros con los que podremos poner a nuestras máquinas y las cuadrillas de Tragsa, como medio propio de la Diputación, a trabajar”, ha dicho.

Además, Rando ha señalado que la intención de la institución provincial es facilitar en lo posible la obtención de liquidez para las entidades locales a través del aumento de la caja de cooperación, que los presupuestos han cifrado en 5 millones pero que se pueden duplicar hasta los 10 millones si fuera necesario, o con el adelanto de la recaudación de tributos por una cantidad de 23’3 millones de euros. Además, Rando ha señalado que “también aumentará la partida del Fondo de Inversiones Financieramente Sostenibles (FIMS) para que los ayuntamientos puedan acometer lo antes posible las obras urgentes”.

El Servicio de Bomberos de la Diputación de Teruel atendió durante los días del temporal más de 70 incidencias, la mayor parte de ellas, alrededor de 60, desde el parque de Alcañiz. Desde el parque de la capital del Bajo Aragón atendieron desde el 21 de enero hasta el 27 de enero incidencias en 14 municipios: Alcañiz, Calanda, Andorra, Valderrobres, Lledó, Torre del Compte, Valjunquera, Calaceite, Peñarroya de Tastavins, Torrevelilla, Monroyo, Beceite, Castelserás y Oliete. En concreto en el parque de Alcañiz se movilizó el cien por cien de los vehículos y de la plantilla, 24 efectivos, para atender todas las intervenciones, más los bomberos de los otros dos parques de la provincia que acudieron a reforzar el operativo del parque de Alcañiz.

El presidente Manuel Rando ha puesto el acento en el aumento inmediato de la plantilla de los bomberos y la apertura del nuevo parque de Montalbán que “va a poder apoyar con celeridad nuevos puntos. Además, desde la Diputación vamos a seguir inviertiendo, con apoyo del FITE, en nuevas infraestructuras y maquinaria”.

El vicepresidente de la Diputación de Teruel, Alberto Izquierdo, ha anunciado que “desde el departamento de Vías y Obras vamos a tratar de articular para sumar a nuestro operativo de nieve, esos 16 vehículos que ponemos en marcha, cuatro o cinco vehículos de bomberos que nos acompañen. Eso sería aumentar el operativo de nieve en un 25%”. Izquierdo también ha señalado que se está trabajando con los territorios limítrofes para mejorar la coordinación y ha apuntado que le gustaría que “en esta legislatura se pueda estirar este servicio de bomberos llegando a las zonas más alejadas para llegar con parques auxiliares a zonas como la de Cantavieja”.

De las actuaciones de los bomberos durante la tormenta Gloria destaca el desalojo de 30 personas de sus viviendas en Alcañiz tras producirse desprendimientos, a las que además acompañaron después para acceder a sus casas a recoger enseres. También se actuó en el saneamiento de fachadas y cornisas, en la retirada de cableado y torres de luz caídas, cortando y retirando árboles que obstaculizaban vías y calles, así como coches atascados en la nieve. También hubo avisos por desprendimientos y el colapso de tejados de naves y explotaciones ganaderas, que atendieron desalojando en lo posible de vehículos o animales el interior de esas edificaciones y balizando y señalizando las áreas afectadas.

Las actuaciones de bomberos se completan con el suministro de agua, casi medio millón de litros, a municipios afectados por la borrasca como Lledó, Torre del Compte y Valjunquera, para lo que tuvieron el apoyo de dos vehículos y bomberos de los parques de Teruel y Calamocha. Efectivos del parque de Teruel tuvieron también avisos por algún accidente provocado por la nieve.

Una de las actuaciones destacadas de los efectivos del parque de Alcañiz fue en el Polígono La Laguna de la capital del Bajo Aragón, en la que establecieron un sistema de bombeo para rebajar el nivel del agua que inundaba naves de la zona, con el que estuvieron trabajando por la noche y durante 16 horas hasta conseguir rebajar el nivel.

Balance de 2019

Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos de la Diputación Provincial de Teruel efectuaron en 2019 un total de 844 intervenciones, algo más que en 2018, con 826 intervenciones.

Por tipología, los bomberos de la provincia intervinieron en un total de 197 incendios, de los cuales 49 fueron en viviendas, 42 industriales y garajes y 106 en medio urbano – solares y monte bajo 102 rurales y 4 forestales. El número de horas empleadas, según las estadísticas obtenidas al cierre del ejercicio, refleja que en la extinción de todos estos incendios se emplearon 1.787,24 horas, siendo los incendios industriales (42) los que requirieron de un mayor tiempo de intervención con una media de 5 horas.

Las actuaciones derivadas del tráfico se elevaron a 77, lo que supone un 4.97% de las intervenciones totales, produciéndose un total de 35 incendios de vehículos. Además, se trabajó en un total de 53 rescates (6.28% del total de intervenciones). Asimismo, se realizaron 8 aperturas de puerta en viviendas y se trabajó en 46 siniestros por derrumbe y achiques de agua (6.38% del total de intervenciones).

El vicepresidente Alberto Izquierdo ha recalcado que “casi tres veces al día los bomberos de la provincia de Teruel salen a servir al ciudadano. Es una labor callada y silenciosa y tenemos que potenciar este servicio, en el que vamos a tener a 104 profesionales dispuestos a ayudar a la gente”. De cara al futuro ha señalado la reforma de los parques de Teruel y Calamocha y ha señalado que “la ciudad de Teruel tendrá que participar en la financiación de este servicio que, por otra parte, la ley le obliga a hacerlo”.

Durante el año, los Parques de Bomberos de la provincia reciben la visita de colegios de la provincia con niños de todas las edades. Este año visitaron los parques un total de 43 colegios, y les explicaron el funcionamiento y estructura del servicio, así como normas de prevención en el hogar y en el colegio.

El suministro de agua es uno de los servicios que se realiza con más frecuencia. En el año 2019 se realizaron un total de 134 suministros (14.19% del total de intervenciones). El mes de agosto es el que requirió más actuaciones de este tipo, con un total de 19, seguido del mes de enero con 18 suministros de agua.

El circuito de velocidad de Motorland acoge durante el año varios de los campeonatos más importantes del mundo como las World Series, Mundial de MotoGP, FIM Superbike World Championship, en los que el Servicio de Bomberos participa en cuestiones relacionadas con la Prevención. Así, en 2019 se realizaron 61 servicios de este tipo (7.22% del total de intervenciones), lo que supone un total de 1409.5 horas. Además, se requirió la presencia de bomberos en carreras como la Baja Aragón, con un total de 206,5 horas.

Cs denuncia la discriminación de los pueblos que gobierna durante la nevada

“El Gobierno de Aragón ha abandonado a los municipios de las Cuencas Mineras en el último temporal de nieve”, ha asegurado el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno (Cs), al lamentar que la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, solo ha realizado una visita “de media hora” a Castel de Cabra, una población cuyos daños por el temporal “no representan realmente a toda la comarca”.

Los alcaldes de Utrillas, Joaquín Moreno, Escucha, Luis Fernando Marín, y Palomar de Arroyos, Ramiro Beltrán, todos ellos de Ciudadanos, acompañados por el diputado por la provincia de Teruel en las Cortes de Aragón, Ramiro Domínguez, han visitado este jueves algunas zonas que han sufrido daños tras la borrasca Gloria. Las poblaciones de esta zona de las Cuencas Mineras aún no han terminado de cuantificar las afecciones y los alcaldes han expresado su temor de que las ayudas no sean suficientes y se limiten a ser “una cortina de humo”.

“Después de dos semanas y tras un temporal como no conocíamos en 50 años sentimos un desamparo total por parte del Gobierno de Aragón”, ha asegurado Moreno, al estimar que no ha existido coordinación ni los medios suficientes para atender a estas poblaciones. “La consejera de Presidencia debería de haberse implicado en esta comarca como en otras”, ha insistido, para señalar que los daños son cuantiosos tanto en bienes municipales como de particulares, a quienes ha agradecido su ayuda a la hora de limpiar los municipios con sus máquinas. “Los ayuntamientos somos los únicos que hemos estado a la altura de las circunstancias”, ha dicho tajante.

En Utrillas se han cuantificado en 300.000 euros los daños causados por Gloria, aunque se siguen conociendo nuevas afecciones en tejados, canales, tuberías, en las redes de gas, telefonía o alumbrado. Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico y el centrala “no concretan ni materializan nada, nos tememos que todo puede ser al final una cortina de humo y con el tiempo veremos si ofrecen ayudas o no”, ha manifestado Moreno.

El alcalde de Escucha, Luis Fernando Marín, ha estimado que la situación es “triste e injusta” y ha precisado que en esta localidad se han registrado unos 250 kilos de nieve por metro cuadrado, una cifra récord, que han provocado “unos daños brutales”, que ascenderán a más de un millón y medio de euros. Ante este problema, “no nos sentimos representados ni ayudados por la comarca ni por el Gobierno de Aragón” y ha lamentado que “nadie” haya visitado estas poblaciones para hablar con sus vecinos.

“Parece que hay una cierta separación entre municipios con alcaldes de unos partidos o de otros. Duele decirlo, pero es algo que estamos viviendo y viendo, me duelen este tipo de discriminaciones y es algo que habrá que hablar con Lambán porque parece que algunos no somos de Teruel”, ha advertido. Marín ha concluido asegurando que las ayudas anunciadas no serán suficientes ni se corresponden con los daños registrados en estas localidades.