La cesta de Calamocha se va para...

Este jueves, en el restaurante Mariano de Calamocha, la frase que más se escucha es a dónde se va la cesta. La respuesta la dan tres amigos de Murcia: Juan Dolera (hostelero), José Jiménez (camionero) y Antonio Dormal (ya jubilado). Entre ellos comentan que a este último le ha dado permiso el mismísimo Pedro Sánchez para venir a recoger el premio. José y Juan han tenido que aparcar por unos días la rutina y trasladarse a Calamocha para arreglar todo el papeleo.

"Siento una alegría tremenda. Mi familia no se lo creía... A mis 78 años nunca me había tocado nada así. Solo el bingo", bromea Antonio, que tiene cinco hijos y siete nietos, aunque ninguno de ellos le ha pedido nada (de momento). "Tienen todos más que él”, dice entre risas su compañero y amigo José, el responsable de que estos tres amigos de Murcia estén hoy en el matadero para cargar una cesta en la que hacen falta muchas manos para bajarla hacia el sur.

Sus sonrisas les delatan al entrar al restaurante, y también las cámaras de televisión que este jueves les esperaban para grabar tal hazaña. Cargar con 575.000 euros en premios no es tarea fácil, y para ello han tenido que encargar un camión que les ayude a transportar los jamones, las televisiones y todo lo que les aguarda en un almacén del restaurante (a excepción de los viajes, la moto y los porches). "A Antonio le vamos a dejar el viaje en globo -confiesa uno de ellos-. Es el que más cerca está de ver a San Pedro", bromean.

Lo que ha unido una amistad que no lo separe una cesta. Los tres amigos decidieron compartir desde un principio los tres boletos que adquirió José el pasado 21 de diciembre, un día antes del sorteo. Estaba de ruta con el camión cuando se animó a hacerlo. "Llevo más de 35 años haciendo esta ruta y he participado casi siempre. Al salir de Murcia, la primera parada era en Barracas y la segunda aquí, en Calamocha. En ese aparcamiento de ahí enfrente he dormido muchísimas veces", señala este camionero murciano de 59 años.

Del restaurante, además del premio, José guarda otros buenos recuerdos. Cuenta que conocía a los dueños y también a gran parte de los camareros que han estado detrás de la barra del restaurante Mariano. "Sigue todo igual y nos alegra. La atención es extraordinaria y la calidad también. Desde que llegamos ayer nos han dado todas las facilidades del mundo para acceder al premio y vamos a seguir en contacto telefónico si tenemos cualquier duda", asegura.

La suerte les ha sonreído después de muchos años de ruta atravesando Teruel y la provincia. Pero hasta que no han llegado al restaurante este jueves no han sido del todo conscientes del gran premio que se llevan. "Toda mi vida he sido camionero y siempre he pasado por aquí, aun cuando las carreteras eran malas...", afirma Antonio, ya jubilado. Los mejores recuerdos que se llevan "de esta casa" son la "buena atención" que hay para todo y también sus copiosas comidas y almuerzos. "He parado siempre aquí a almorzar, cenar y dormir. El día que compré los boletos había estado en Villanueva de Gállego descargando una mercancía y, al regresar, entré en el último momento. Le pedí tres papeletas, las tres seguidas, ¡y mira!", exclama con una sonrisa enseñando la premiada.

El día del sorteo fue una "explosión" para todos ellos. Estaban en Las Torres de Cotillas, su pueblo, y aunque lo supieron enseguida, no daban crédito. Se habían convertido en los ganadores de la cesta más famosa de España. "Justamente detrás de mi casa hay una tienda que tenía en grande el décimo del Gordo y al comprobar la papeleta nos dimos cuenta de que habíamos ganado", relata José. "Sientes una alegría inmensa", apostilla Juan, quien conocía la cesta pese a no haber jugado antes. "Es famosa en toda España. Se me hace muy raro que a cualquier sitio que vayas no hayan oído hablar de ella. Otros tratan de imitarla, pero no llegan a su altura", comentan.

Ahora les toca ser "precabidos". Saben que deben pagar a Hacienda, pero les han explicado bien cómo hacerlo. "Todos los premios son buenos, pero el oro que hay en efectivo es un valor seguro. Eso te libera un poco de esas cargas y estamos tranquilos en ese sentido", subrayan.

Ahora tienen pendiente viajar a Zaragoza para llevarse los coches del concesionario y van a escriturar también la vivienda que les ha tocado en Granada. Aunque se sienten todavía un poco abrumados, confiesan que su amistad va primero y eso ayudará a hacer el reparto. "Lo haremos de la mejor forma posible para que todos nosotros nos quedemos conformes. Cuando terminemos esta experiencia veremos los resultados. Ahora mismo estamos en un pequeño mar de dudas. Hemos buscado un camión para hacer el traslado. Dos hemos dejado aparcado el trabajo y Antonio -el jubilado- ha dejado colgado a Pedro Sánchez para venir aquí a recoger el premio", cuentan entre risas.

Sus familias todavía no les han pedido nada, solo les recomiendan que guarden cuidado en la carretera. "Y que no corramos con los coches", añaden. Cuando vuelvan a Murcia van a seguir con sus rutinas, saben que el premio no da para jubilarse, pero sí para darse un buen homenaje dentro y fuera del pueblo. "Hasta ahora hemos seguido la marcha de trabajo igual y vamos a seguir haciéndolo. Cuando te toca no sabes lo que vas a hacer y ahora aquí ves las cosas más claras. Tal y como está la vida, que nadie sabe qué va a ocurrir, es mejor pasar desapercibidos. Queremos seguir tranquilos y disfrutarlo con nuestras familias", afirman.