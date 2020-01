"Han sido 4 horas para ir de Zaragoza a Teruel; ¿cómo es posible que se inunde una vía recién reformada?"

Lorien Jiménez, un joven viajero de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel que este miércoles sufrió las consecuencias de la inundación de la vía en Villarreal de Huerva, no ocultó su malestar por los problemas que tuvo que soportar para poder desplazarse entre ambas capitales de provincia.

"He tardado cuatro horas para venir de Zaragoza a Teruel, cuando el viaje dura habitualmente poco más de dos", protestó. Al estar cortada la vía, su tren fue sustituido por un autobús que tuvo que desviarse continuamente del recorrido para entrar a cada estación y recoger a los viajeros que habían sacado billete de tren y que, como él, se encontraron con el tráfico interrumpido desde primera hora de la mañana.

Este usuario se mostró sorprendido por la incidencia, ocurrida poco después de que la línea fuese reparada este verano a lo largo de tres meses en los que fue necesario anular el servicio ferroviario. "Se ha inundado una vía recién reformada, ¿cómo es posible?", se preguntó. "Esto viene a demostrar que los tres meses de cierre por obras han servido para poco o nada y que ya va siendo hora de que esto lo arreglen definitivamente", añadió.

No fue la única persona que se quejó. También lo hizo Susana, una mujer que cogió el tren en Valencia y tuvo que hacer trasbordo a un autobús en Sarrión. Ya en Teruel capital, bajó del bus para subir a un tren tamagotchi hasta Ferreruela, donde cogería otro autobús hasta Zaragoza. Lo que peor le supo, no obstante, fue la peor calidad del tamagotchi respecto al tren que tomó inicialmente y sin que por ello le hubieran rebajado el precio del billete. "No entiendo cómo una capital de provincia importante y bella como Teruel tiene estos trenes tan decadentes. ¡Ojalá arreglen este problema!", dijo.