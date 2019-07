La construcción del vial del casco antiguo de Alcañiz costará casi cinco millones de euros

La construcción del nuevo vial que desatascará los problemas de tráfico de las estrechas calles del casco antiguo de Alcañiz conectando la Ronda Teruel con el barrio de Santiago y el futuro parquin subterráneo del Cuartelillo costará 4,8 millones de euros. A finales de septiembre terminarán las obras para asegurar el cerro Pui Pinos después del derrumbe de abril de 2017 que mantiene a seis familias fuera de sus casas. El proceso se encuentra judicializado con una denuncia de los vecinos contra el Ayuntamiento que no se recurrirá en caso de que se falle en contra de la administración.

Este viernes una delegación de concejales de todos los partidos menos IU liderados por el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, junto con los vecinos afectados por el derrumbe conocieron el avance de las obras de la mano de sus responsables. Es la primera vez que se organiza una visita pública a los trabajos. Un cambio de actitud del nuevo equipo de gobierno de PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida en cuanto a la "transparencia" de la información, ya que las obras siguen el cronograma previsto desde un principio ideado por los técnicos con el visto bueno de todos los grupos políticos.

Los trabajos ya han permitido que este viernes la ronda Teruel, una de las principales circunvalaciones de Alcañiz, se reabriera al tráfico. Las obras de consolidación del cerro Pui Pinos ya han concluido en esta zona por lo que ya es segura. No obstante, los vecinos que fueron desalojados por estas obras aún no pueden volver a sus domicilios. Los trabajos continúan hasta finales de septiembre en la zona más cercana al Cuartelillo, donde hay que seguir retirando escombro. De hecho, se prevé que el tránsito de camiones sea más frecuente.

En cuanto a la construcción del nuevo vial, proyectado ya en el PGOU de Alcañiz, incluirá también la restauración paisajística de toda la zona del cerro que ha cambiado su fisionomía. El derrumbe fue provocado por una fuga de agua de riego que hizo caer toneladas de escombros antiguos que formaban ya parte del cerro y de los que se desconocía su existencia. Ahora se han retirado dejando tan solo la roca.

Tendrá un coste máximo de 4,8 millones para los que se espera recibir ayudas públicas, ya que como dijo Urquizu, su coste es "excesivo" para el Ayuntamiento. Por ello espera recibir financiación de otras administraciones y adherirse a convocatorias como el FITE o subvenciones de la UE. "La DGA está muy sensibilizada, me preguntan constantemente, dijo este viernes el alcalde, quien criticó también que el anterior equipo de gobierno no se había movido lo suficiente. Lo cierto es que el Ayuntamiento ya lleva gastados 1,6 millones de euros en las obras y apenas se han recibido 358.000 euros de otras instituciones: 150.000 de la Diputación de Teruel, 104.000 del Gobierno de España y otros 104.000 del Gobierno de Aragón para las primeras obras, las de emergencia. Aunque existe un acuerdo unánime de pleno para los trabajos actuales, no se ha recibido colaboración.

El vial comenzará a construirse a finales de año o comienzos del próximo. "Estamos en la fase de ideas del anteproyecto, vamos a resolver muy pronto y a partir de ahí tendrán que presentar el proyecto definitivo. Nos han propuesto cinco de los que hay dos muy solventes", apuntó este viernes Urquizu, para quien es muy importante la estética del vial y la restauración paisajística del entorno para que visualmente estén acorde con el importante patrimonio que tienen muy cerca: el Castillo Calatravo, sede del parador Nacional; el conjunto de la Casa Consistorial y la Lonja; y la exColegiata.

El vial conectará con otro de los proyectos relacionados: la construcción de un parquin subterráneo debajo del Cuartelillo. En este caso la obra correría a cargo de una empresa privada a modo de concesión. Su construcción aliviaría la falta de aparcamiento en el centro de Alcañiz y abriría la puerta a la peatonalización del centro de la ciudad.