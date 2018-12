Alcañiz invertirá más de un millón de euros en terminar la obra de Pui Pinos y construir un vial

Sanear el cerro Pui Pinos, donde una avalancha destruyó varias viviendas en abril de 2017 y obligó a desalojar a 33 vecinos, será uno de los principales proyectos del Ayuntamiento de Alcañiz para 2019, junto con la nueva piscina climatizada y el parque de la avenida Aragón. El equipo de gobierno, del PP, presentó este jueves en rueda de prensa el borrador de las cuentas de la ciudad para 2019, un documento del que dijeron que, si el de 2018 ha sido el "presupuesto de las soluciones", el del próximo año será "el de las grandes inversiones" que merece una ciudad como la capital del Bajo Aragón. El Consistorio trabajará con 15, 9 millones de euros, un 7% más que este año (14,8). De esta cantidad, 3,5 millones se destinan a inversiones, un aumento del 43% (2,4 millones en 2018).

Un incremento en la inversión que es posible gracias, según apuntaron este jueves el alcalde, Juan Carlos Gracia Suso; y la concejal de Hacienda, Anabel Fernández; a la "buena gestión económica" del Ayuntamiento y a la reducción de la deuda, lo que ha hecho posible pasar de destinar dos millones a este concepto a solo 800.000 euros el próximo año. En total, la deuda del Consistorio se ha reducido de 15,8 a 1,5 millones de euros en los siete últimos años, según datos de los técnicos del departamento de Intervención.

"La diferencia entre lo que gastábamos en deuda otros años a lo que vamos a hacer este es precisamente lo que invertiremos en el cerro. Si no hubiéramos realizado una buena gestión económica, tendríamos complicado ejecutar proyectos importantes porque por ley no podríamos solicitar préstamos y no contaríamos con capacidad financiera para realizar más que reparaciones, mantenimientos y continuar ofreciendo los servicios públicos", explicó el alcalde.