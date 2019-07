La puesta del pañuelico en las Fiestas de Teruel se vivirá en directo con Heraldo

Las Fiestas de Teruel llevan en marcha desde el pasado viernes, 28 de junio, y ahora los turolenses -y multitud de turistas- están a punto de vivir uno de sus momentos más emblemáticos. Si la primera semana se disfrutó de las ferias, desde este viernes la ciudad está inmersa en las Fiestas del Ángel, conocidas popularmente como La Vaquilla. Con un calendario lleno de actividades, los turolenses dan la bienvenida al verano con su semana y media más esperada. Cientos de jóvenes -y no tan jóvenes- de todo Aragón y de otros puntos del país viajarán a la ciudad para vivir el que se prevé que será, como es habitual, su día álgido. Este sábado 6 de julio tendrá lugar la puesta del pañuelico a partir de las 16.30 de la tarde, que se podrá seguir en directo en Heraldo de Aragón.

Todo aquel que no pueda o no quiera desplazarse hasta la capital turolense, no tendrá por qué perderse nada y podrá vivir de otra manera las fiestas a través de su ordenador o teléfono móvil. La puesta del pañuelico, de la que este año se encarga la peña El Ajo, se retransmitirá en directo a través del Facebook de Heraldo y, además, todas las anécdotas, momentos y curiosidades de las fiestas quedarán plasmadas en un minuto a minuto en Heraldo.es.

Además, se esperan multitud de eventos para todas las edades que discurrirán a lo largo de este viernes y de los próximos tres días. El lunes 8 de julio se pondrá fin a las fiestas con la retirada del pañuelico y a los turolenses no les quedará más remedio que decir adiós, hasta el año que viene, a su semana grande.

Entre otras cosas, el sábado estará el DJ Rafa Marco en la Peña La Unión y el domingo tendrá lugar el concierto de La Pegatina y Juanito Makandé en la peña de El Ajo y el de La Fuga en la peña El Disfrute.

Consulta aquí el programa de las Fiestas de Teruel 2019.

