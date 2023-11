Susto en el Parque de Ordesa al partirse un puente y quedar suspendida una excavadora

El paso de La Larri, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, parece maldito. Hace algo más de un año, una avalancha de piedras se llevó por delante el puente, afortunadamente sin causar desgracias personales. Ahora se estaba sustituyendo por una nueva pasarela sobre el Cinca y las obras iban a terminar en unos días, pero se ha partido al paso de una máquina. La excavadora, de 16 toneladas, se ha quedado sobre la estructura y el operario que la manejaba ha podido salir indemne.

El incidente ha ocurrido sobre el mediodía de este jueves. Según ha explicado la empresa Tragsa, encargada de construir el nuevo puente, se estaba trabajando en la adecuación de los accesos cuando al cruzar la máquina se ha roto la losa. Pese a sus dimensiones, no se ha caído al río, a más de 20 metros de altura, y se ha quedado suspendida sobre las vigas. Inmediatamente se ha señalizado la zona para prohibir el paso.

Ahora será necesaria una compleja operación para sacar de allí la retroexcavadora. Sería un riesgo volver a subirse a ella para acabar de cruzar y habrá que recurrir a una grúa. "No es fácil", comentaron fuentes de Tragsa. A partir de mañana comenzará la adecuación de los accesos para que pueda pasar la grúa, ya que se trata de caminos estrechos de alta montaña.

La obra estaba por recibir, a falta de que terminase la instalación de la barandilla, ha informado el Gobierno de Aragón, que financia la instalación y había encargado los trabajos a Tragsa. "Ha cedido una de las uniones del puente, que no ha llegado a caerse", han comentado desde el departamento de Medio Ambiente. "Como la obra estaba por recibirse, la empresa tendrá que revisar y acondicionar otra vez el puente hasta que esté en perfecto estado".

Pese a no haberse entregado oficialmente, la nueva pasarela ya era utilizada. Según ha explicado el alcalde de Bielsa, Miguel Noguero, solo faltaba la construcción de unos muretes.

En 2022, una avalancha de piedras se llevó por delante el puente y hubo que cortar la pista, utilizada por los excursionistas y sobre todo por los ganaderos que llevan sus reses a las praderas de La Larri, la Estiva y Ruego. Los trabajos debían concluir estos días y tenían un coste de 120.000 euros.

Los ganaderos de la zona llevan desde entonces esperando la reparación del paso, que deja aislados a sus rebaños cuando pastan en verano en los prados de altura. José Gistau, representante del colectivo, pasó hace unos días por el puente con sus vacas. Ha mostrado su inquietud "porque nos podíamos haber ido abajo". Ahora no sabe qué pasará porque todavía quedan animales por cruzar. "Esta tarde tenía que ir a buscar un caballo y no podré pasar. En lugar de una hora me costará cinco, y todavía quedan más", ha explicado. "Alguien tendrá que explicar qué ha pasado y asumir la responsabilidad", ha dicho. "Al menos al palista no le ha pasado nada".