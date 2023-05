SOS de los ganaderos de Bielsa: "Sin el puente para ir a los pastos volveremos a vivir un drama"

Los ganaderos de Bielsa viven pendientes de un puente, el de La Larri, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Una avalancha de piedras se lo llevó por delante en septiembre de 2022 y todavía no se ha repuesto. Los 10 metros que separan una ladera y otra del río son para ellos una barrera infranqueable.

El incidente pilló a los animales en los pastos de altura. Las semanas que pasaron casi incomunicados, sin un acceso rodado, se vivió como "un auténtico drama", lo mismo que el viaje de regreso al valle en otoño. "Perdimos vacas y terneros por no poder asistirlas en los partos, ya que los veterinarios no pudieron llegar, y las ovejas parían y había que bajar con sacos a los corderos", rememora José Gistau, uno de los afectados y representante de las asociaciones ganaderas en el patronato del Parque Nacional.

Ahora que se acerca el verano, el puente sigue sin ser repuesto y por tanto no pueden utilizar la pista que los acerca a las praderas de La Larri, la Estiva y Ruego, donde está el 90% de los pastos. Aquí suben cada año todos los ganaderos del valle, casi una docena, con 500 o 600 vacas y en menor número rebaños de ovejas y caballos. "Si no tenemos el puente volverá a ser un drama", asegura Gistau, quien recuerda que la ganadería extensiva es la que ha modelado el paisaje de Ordesa.

"Ante cualquier problema que surja, con el puente podemos acceder en vehículo y socorrer a los animales. Ya deberíamos haber subido a las vacas pero no lo hacemos porque no tenemos acceso", señala este ganadero, que cree que es obligación del Parque Nacional mantener las pistas en adecuadas condiciones. Se queja de la larga tramitación para conseguir los permisos que permitan reponer el paso sobre el río Cinca. "No entiendo cómo no se ha podido resolver desde septiembre del 2022". Apenas son 10 metros los que hay que salvar, y él está convencido de que una vez que empiece la obra, en 15 días se puede acabar.

El puente de La Larri fue destruido por una avalancha de piedras el 6 de septiembre del 2022. Una tormenta que dejó 30 litros de lluvia por metro cuadrado (no muy abundante para lo acostumbrado en la cuenca alta del Cinca) movilizó las rocas de un gran desprendimiento ocurrido tres meses antes y las lanzó por la cuenca del Cinca, imparables, como un río de bloques de piedra, lo que los científicos llaman un ‘Debris flow’ (flujo de depósitos).

Este episodio, que además cambió el curso del río en esta zona del valle de Pineta, está considerado un evento extremo por los geólogos y por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Desde entonces no se puede cruzar de un lado a otro de la pista y esta no puede ser utilizada ni por los ganaderos, ni por los visitantes. Tampoco por el personal del Parque Nacional.

El presidente del patronato de Ordesa, la directora del parque y la DGA hicieron gestiones para la colocación de un paso provisional, aunque fuera de madera, pero sin éxito. Se llegó a plantear que la unidad de Pontoneros del Ejército lo repusiera, pero se descartó ya que no conduce a ninguna población.

Había dudas sobre si volver a colocar el paso en este sitio, donde hace 20 años ya cayó un alud de nieve, pero finalmente se ha optado por reponerlo en el mismo lugar, decisión que fue respaldada por unanimidad por el Patronato del Parque de Ordesa. Eso sí, haciéndolo lo más permeable posible ante un futuro evento de las mismas características.

El escollo principal fue inicialmente la obtención de los permisos. Debía autorizarlo la Confederación Hidrográfica del Ebro, al ser un paso sobre el río, pero además está dentro de los límites del Parque Nacional. La semana pasada se completaron los permisos, y ahora el escollo es la financiación.

La inversión corre por cuenta del Gobierno de Aragón al estar en el parque, pero ahora habría que iniciar un proceso que podría durar varios meses de autorización del gasto. Como los ganaderos no pueden esperar, el Ayuntamiento de Bielsa se ha ofrecido a adelantar el dinero.

Según el alcalde de este municipio, el puente es vital para trasladar al ganado a las praderas altas de Ordesa. "Sin él no se puede acceder a la zona de pastos", asegura Miguel Noguero, ya que ganaderos y veterinarios no pueden llegar de forma rápida por la pista para atender a los animales y evacuarlos si alguno enferma. Recuerda que también cumple una función desde el punto de vista del uso público, al estar en una de las rutas más populares del Parque Nacional, la de los Llanos de La Larri.

El alcalde ha solicitado el proyecto constructivo, ahora que ya se dispone de los permisos. "El puente tendría que estar ya, no podemos esperar tres meses, sobre todo pensando en los ganaderos pero también en los visitantes, ahora que viene el verano", señala Noguero, quien calcula que la obra rondará los 80.000 euros. "El Ayuntamiento cobra a los ganaderos el aprovechamiento de los pastos y no estamos dando el servicio, tenemos que garantizarles el acceso", concluye