Historias del derbi aragonés

Los diferentes enfrentamientos entre Real Zaragoza y Huesca (y los equipos que antecedieron al actual), tanto en la capital aragonesa como en la oscense, han estado poblados de anécdotas, historias y curiosidades de todo tipo. Este el repaso por algunas de las más significativas.

1932. La mayor goleada del Zaragoza

La mayor victoria del Real Zaragoza registrada en un partido oficial tiene como víctima al Club Deportivo Huesca, un 15-1 cosido a goles el 18 de diciembre de 1932 en lo que era la primera temporada de la historia de la recién fundada entidad, en Tercera División. Aquel Huesca sería el germen de la Unión Deportiva Huesca, principal club oscense hasta su desaparición en 1956 y la fundación posterior de la actual SD Huesca en 1960. El Zaragoza repitió victoria apenas un mes después, en la vuelta, en el viejo campo de Villa Isabel, con un 2-4.

1950. Nochevieja de derbi

Real Zaragoza y Unión Deportiva Huesca se enfrentaron por primera vez en Segunda División en la Nochevieja de 1950. A pesar de que el Real Zaragoza dominó claramente el marcador (3-0 al final), la tensión provocó una tremenda discusión entre el linier y el zaragocista Gonzalvo, que llegó a ser zarandeado. “Si el asistente del señor Couso (árbitro del encuentro) hubiera guardado las formas, que se pueden guardar, nada hubiera ocurrido. Gonzalvo no perdió un solo punto de su corrección cuando discutía con qué balón hacer un saque de banda, pero el del banderín se puso como se puso”, contaba la crónica de HERALDO entonces.

1978. Boskov enfurece

La actual Sociedad Deportiva Huesca se cruzó por primera vez en partido oficial con el Real Zaragoza en la segunda ronda de la Copa del Rey de la campaña 1978-79. El Zaragoza jugó muy mal y el 1-1 del marcado provocó una incendiaria rueda de prensa del mítico Vujaidin Boskov. "Nuestro fútbol ha sido pésimo y desorganizado", resumió el entonces yugoslavo, y lamentó la diferencia que existía entre titulares y suplentes: "Juanjo no es Mendieta; Heredia no es Lasa; faltaba Víctor y tampoco estaba Arrúa. Además, a Lafita lo han encumbrado con elogios y no ha hecho nada. Hoy ha sido un cero". Para terminar, Boskov adelantó que era "imposible" que el Zaragoza perdiera la eliminatoria. Y no se equivocó. Un gol de penalti de Antic dio el pase a los blanquillos en la vuelta, marcada por el gran ambiente que se vivió en las gradas, con casi dos millones y medio de las antiguas peseta de recaudación.

1985. Debuta el Poeta del Gol

De nuevo Real Zaragoza y Huesca se encontraron en la Copa. En el duelo de vuelta jugado en La Romareda, dieciocho mil personas asistieron al encuentro. Los locales ganaron 3-0. Fue el partido en el que Rubén Sosa se estrenó en competición oficial con un doblete, alzándose como gran héroe de la noche que abrió el camino hacia la conquista de la tercera Copa de la historia zaragocista. Precisamente, Sosa hizo el tanto que sirvió para derrotar al Barça en la final que, meses más tarde, se jugó en el Calderón.

2008. El reencuentro

Tras los enfrentamientos coperos de los 70 y 80, vino un vacío de varias décadas. Los derbis se reanudaron en 2008. El Zaragoza había descendido a de Primera y el Huesca ascendido desde Segunda B. Fue un acontecimiento histórico, después de tantos años separados en lo deportivo, ambos equipos se miraban cara a cara. En un ambiente de fiesta extraordinario, el Huesca se adelantó 0-2, con goles de Rubén Castro y Vegar, pero Ewerthon, con un doblete, firmó el empate.

2017. El derbi del fango

Otro derbi famoso fue el jugado en febrero de 2017. El césped de El Alcoraz amaneció encharcado el día del partido, pero, 45 minutos antes del arranque del mismo, se decidió que saliera adelante. El árbitro (González Fuertes) y los delegados de ambos equipos (Luismi Lasaosa y Alberto Belsué) se encargaron de dar el visto bueno a un escenario proclive a la épica. Agua, charcos, barro… El choque se disputó envuelto en unas circunstancias adversas que, sorprendentemente, favorecieron al Zaragoza. Fútbol hubo bien poco, pero el grupo que dirigía Raúl Agné, cuando menos se esperaba, mostró una versión repleta de carácter hasta imponerse por 2-3. Fue el gran día de Dongou en el Zaragoza. El Huesca, pese a haber padecido con anterioridad el problema crónico del drenaje de su estadio, se adaptó peor a la situación. Y aquel duelo regional fue el último careo sobre la piscina. En verano, la directiva azulgrana invirtió en mejorar El Alcoraz y, entre otras cosas, se cambió el césped.

2020. La falta a Puado

En ese encuentro, de infausto recuerdo para la afición zaragocista, se vivió un hecho inédito y para la historia: un derbi aragonés disputado a puerta vacía en La Romareda. Se celebró el 29 de junio de 2020, con la crisis sanitaria del coronavirus en sus primeros meses de vida. Míchel, técnico del Huesca, estaba al borde del despido. Pero entonces sucedió la famosa jugada: el colegiado no pitó una falta de Pulido a Puado, y la jugada siguió hasta terminar en el gol de la victoria de Javi Galán. En tiempos de VAR se hubiera revisado y seguramente anulado. De allí, el Huesca salió reforzado hacia el ascenso y el Zaragoza de Víctor Fernández se perdió en esa pandemia.