La Fiscalía de Menores también investigará lo sucedido en la plaza de toros de Barbastro a petición de Verdes Equo

El espectáculo taurino del desencajonamiento de los toros que se iban a lidiar el día 8 en el día grande de las fiestas de Barbastro sigue generando polémica. A la inspección abierta por la Fiscalía general de Medio Ambiente ahora se suma la de la Fiscalía de Menores para investigar la presencia de niños en un acto violento y con brutales imágenes de la envestida de un toro a tres jóvenes cabestros. Las imágenes de gran dureza se convirtieron dos días después en virales sumando más de un millón de reproducciones y generando una ola de críticas, entre ellas las ministras Yolanda Díaz e Ione Belarra.

Tanto el empresariado taurino como el alcalde aseguraban que este tipo de lances son habituales entre animales bravos y recalcaban que pese al sangrado de las reses y las contundentes acometidas, los becerros se recuperaron con normalidad.

Partidos animalistas como Pacma o grupos de izquierdas como IU, CHA, Sumar, En Común Cambiar Barbastro o Estado Aragonés condenaron estos hechos. A ellos se suma el partido Verdes Equo cuya propuesta ante la Fiscalía de Menores ha sido admitida a trámite por una posible vulneración de los derechos de los menores “que asistían a un espectáculo infantil en la plaza de toros de Barbastro el 6 de septiembre y se encontraron con un espectáculo violento”.

El partido Verde esgrime como argumento que la “desencajonada” figuraba en el programa de fiestas sin diferenciación de hora del espectáculo infantil 'Corre Chicos'. Esa circunstancia impidió a las familias de los menores elegir el acto al que querían acudir con sus hijos e hijas. En el programa de fiestas el acto queda reflejado de la siguiente manera: “18 h. En la plaza de Toros. Desencajonada de los toros que se lidiarán el día 8 de septiembre. A continuación, Espectáculo Infantil, ‘Corre Chicos’”.

A su vez, desde Verdes Equo señala que las declaraciones de la empresa y del propio alcalde indican “que eran conocedores de lo que podía suceder. Ambos aseguran que se trata de un hecho “normal” en este tipo de eventos de desencajonamiento. Por tanto, “la exposición de niños y niñas a presenciar estos actos de extrema crueldad podría haberse evitado, pues se tenía plena consciencia de que pudiera suceder”.

Silvia Mellado, portavoz de Verdes Equo señala que lo sucedido en Barbastro es “una muestra de que lo que ocurre en las plazas de toros con espectáculos taurinos no es inocuo y a nuestro juicio no debería autorizarse la presencia de menores en ningún espectáculo taurino”. “Que la sociedad en general se haya escandalizado y que la Fiscalía abra investigaciones tanto por maltrato animal como por vulneración de derechos de los menores, indica que cada vez tiene menos sitio en nuestra sociedad este tipo de maltrato de animales”, sentencia Mellado.

Comentarios ofensivos a la ciudad

Desde el Ayuntamiento de Barbastro, por su parte, lamentan ahora lo sucedido y entienden el malestar suscitado entre parte de la ciudadanía, si bien condenan todo ataque en redes sociales a la imagen de la ciudad. “Fueron unas imágenes muy desagradables y que desde el Ayuntamiento se entiende que puedan haber generado malestar, pero que eso no justifica en modo alguno los comentarios y amenazas que se han vertido en redes y los ataques al honor de la ciudad y sus gentes”, afirman. En ese sentido, el Ayuntamiento está estudiando esos comentarios para ver si puede haber alguno que sea constitutivo de delito.

De este asunto se dará cuenta el viernes en la junta de portavoces convocada a petición del PSOE, que considera que las explicaciones dadas el día 8 por el alcalde fueron “desafortunadas y totalmente fuera de lugar”. “No sólo acusa a la ciudadanía de ignorancia y desconocimiento de un evento de estas características, sino que en ningún momento acepta honestamente lo sucedido, ni pide ningún tipo de disculpas, ni responsabilidades, lo que incrementó aún más las críticas vertidas hacia nuestra ciudad. Barbastro no merece ser noticia nacional por este lamentable incidente ni por las explicaciones al respecto del alcalde” señala el portavoz del PSOE Barbastro, Daniel Gracia.

Los socialistas consideran que hubo fallo en el desencajonamiento como han ratificado expertos taurinos y piden al Ayuntamiento y a la empresa organizadora que “asuman su parte de responsabilidad y las consecuencias de las mismas".

“No podemos permitir que el buen nombre de Barbastro sea puesto en duda en todo el territorio nacional por este desafortunado acontecimiento” asegura Gracia. “Una campaña de estas características perjudica gravemente nuestra imagen, con las derivadas que ello puede tener tanto a nivel económico como social”.

Asimismo, el PSOE Barbastro condena todos los ataques que la ciudad de Barbastro y sus ciudadanos “hemos sufrido a causa de este incidente y la mala gestión de los responsables”.

Reparos de intervención a los festejos taurinos

La noticia de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Menores ha coincidido en el tiempo con la filtración de un informe del interventor municipal en el que ponía reparos a la contratación realizada por el alcalde de los festejos taurinos de las pasadas fechas. Su informe ha sido remitido al Juzgado y supone el último episodio de desencuentros entre el interventor barbastrense -que desde este mes ejerce en otro Ayuntamiento- y el equipo de gobierno presidido por Fernando Torres. En el pasado mandato se han producido polémicas discusiones entre equipo de Gobierno e intervención llegando, por ejemplo, a no poder aprobarse en tiempo los presupuestos, entre otras cuestiones.

La enésima y por lo visto última polémica se centra en la forma elegida por el alcalde para contratar los festejos taurinos, una fórmula distinta a la escogida el pasado año. El origen de este informe fue una petición solicitada por el PSOE al alcalde para conocer la opinión del interventor sobre el expediente de contratación. El alcalde no autorizó dicho informe, según fuentes municipales, pero el interventor lo realizó y lo trasladó al primer edil, a los concejales socialistas y a quienes participaron en el proceso de contratación. En el extenso informe de 25 páginas se advierten varias irregularidades como que la única propuesta interesada -la misma que el año pasado- realizara su petición de forma impresa y no telemática; o el detalle de que el propio alcalde tuviera que pagar de su propio bolsillo la tasa (72 euros) para solicitar al Gobierno de Aragón la utilización de la plaza para un festejo taurino, desoyendo la recomendación del interventor.

Otra de las cuestiones que llama la atención del interventor es que la tramitación del expediente no se realizará por un procedimiento de contratación, como el año pasado, si no por concesión de licencia para uso de la plaza. Y a este respecto afea que no se haya tenido en cuenta las normas de contratación del Sector Público en dicho caso de otorgamiento para uso privado de un bien de dominio público, como es la plaza de toros. En ese sentido, el interventor apunta que el Ayuntamiento de Huesca tramita sus festejos de San Lorenzo a través de un contrato publicitado en la Plataforma de Contratación del Estado. Sin embargo, desde esta manera, el Ayuntamiento se ha ahorrado los 8.000 euros que el pasado año destino para los festejos taurinos y el promotor ha aportado 3.000 euros en concepto de alquiler de la plaza a las arcas municipales, informan fuentes del equipo de Gobierno.

Desde el Consistorio barbastrense rechazan estas conclusiones que provienen de una figura encargada de controlar la buena gestión del caudal público, pero no de la legislación que corresponde a la secretaría, quien dio el visto favorable al expediente, al igual que los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Huesca consultados por el alcalde.

Reiteran que la cesión para el uso de la plaza de toros es una de las posibilidades jurídicas y que se optó por esta fórmula para poder contratar a tiempo los festejos taurinos. “El alcalde solicitó la tramitación del expediente en contratación antes de las elecciones y pasadas éstas y al ver que todavía no se había iniciado se utilizó esta fórmula, tras el asesoramiento jurídico, por ser la más rápida y además no generaba ningún gasto al Ayuntamiento, por lo que el interventor no debía manifestarse”, informan desde el Consistorio, que insisten que la función de un interventor no es valorar aspectos jurídicos. “Desde el Ayuntamiento se entiende que el expediente está completo y es correcto jurídicamente, también en lo referido al pago de la tasa. Salvo que un Juez de lo Contencioso diga lo contario, ningún vicio de nulidad lo perturba, por más que el Interventor abogue por ello”, señalan.

El equipo de Gobierno también critica la actitud del PSOE por solicitar dicho informe y no pedir el expediente de contratación como sí ha hecho hoy. Los socialistas se ratifican en el informe de intervención que concluye que el trámite de contratación podría ser nulo de derecho.