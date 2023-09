El PP de Barbastro exige disculpas a Yolanda Díaz por sus críticas al espectáculo taurino

El PP de Barbastro ha condenado "la displicencia y el menosprecio" que, según los populares, mostró la vicepresidenta segunda en funciones del Gobierno, Yolanda Díaz, hacia la ciudad, sus vecinos y sus fiestas con sus críticas al vídeo de la brutal embestida de un toro de lidia a tres cabestros durante un desencajonamiento. Las imágenes provocó el viernes una ola de indignación y también que la Fiscalía de Medio Ambiente abriera diligencias por un posible delito de maltrato animal.

Ante ello, tanto la empresa taurina como el alcalde, Fernando Torres, coincidieron en restarle importancia a los hechos remarcando que "son toros bravos que se comportan como tales" y que los tres bueyes embestidos se encontraban "en perfecto estado".

"Las imágenes que vemos de Barbastro no representan a la España de 2023. Llamar 'espectáculo infantil' a estos hechos es una auténtica barbaridad y no pueden volver a repetirse", escribió Yolanda Díaz en la red social X.

El Partido Popular de Barbastro consideran “sorprendente e indignante” que una vicepresidenta del Gobierno de España "tercie, sin informarse debidamente además, en la indisimulada campaña de escarnio y linchamiento que grupos animalistas minoritarios han activado a propósito de una circunstancia (que un toro embista a unos cabestros) que se da en ocasiones en un espectáculo taurino que, como es la desencajonada, se organizó ya en la plaza de toros de Barbastro en 2019 y se celebra habitualmente en otras plazas de toda España".

Imágenes que han desencadenado la condena en redes sociales

En este sentido, consideran que Yolanda Díaz incurrió en "inexactitudes" al calificar como espectáculo infantil "algo que no lo era, ya que el Correchicos, como explica el programa de las fiestas, se celebraba después sin animales y con carretones", destaca.

"No es de recibo que la señora Díaz diga que Barbastro no representa a la España de 2023 y que mienta y engañe sobre la naturaleza de un espectáculo en el que, como ha explicado el ganadero responsable, los cabestros embestidos recibieron atención veterinaria y no murió ningún animal. Con todo, es inaceptable que toda una vicepresidenta del Gobierno de España actúe así e intente dañar la imagen de Barbastro y sus fiestas insultando con ello a los 17.000 vecinos de la ciudad", señalan los populares.

Por todo ello, le exigen "que se disculpe, pero damos ya por hecho que no lo hará: para ella, y en un contexto preelectoral como el de hoy, importa más el aplauso y el voto de unos cuantos radicales que ni entienden la fiesta nacional ni la respetan que una ciudad moderna, acogedora y tolerante como Barbastro y sus vecinos”, explica Celia Rajoy, presidenta de la Junta Local del PP en Barbastro.

Los populares también critican las palabras de la ministra en funciones Ione Belarra, quien también se refirió al vídeo de Barbastro afirmando en la red social X: "La tortura no es cultura. Prohibir las corridas de toros y otros “espectáculos” como este es una necesidad de nuestro país que se hace más imperiosa cada vez. No se puede permitir esta barbarie".

Según Celia Rajoy, "Belarra, sin darse cuenta, nos ha demostrado qué quieren ella, Díaz y sus socios al decir, directamente, hay que prohibir las corridas y espectáculos como éste". Y por ello, reta a que "el partido que quiera que en Barbastro no vuelvan a celebrarse espectáculos taurinos, que lo diga, pero no en las redes, que lo aguantan todo: que presenten una moción ante el pleno ,municipal y que sean los representantes electos de todos los barbastrenses quienes lo debatan". "De momento, lo único cierto es que ayer la plaza de toros estaba llena, pero insisto: Barbastro necesita una disculpa de Yolanda Díaz", concluye.