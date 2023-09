¿Dónde se están construyendo viviendas de obra nueva en la provincia de Huesca?

La construcción está de dulce en Huesca. Tras una caída a mínimos en 2013, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, este sector ha remontado el vuelo en la última década. Concretamente, según datos aportados por el Colegio de Arquitectos de Aragón, en 2022 se proyectaron un total de 816 viviendas, un 77,33% más que en 2013, cuando fueron tan solo 185 pisos. Estas cifras recogen tanto promociones de obra nueva como rehabilitaciones de edificios. Los principales protagonistas los últimos años han sido los municipios de los valles pirenaicos, como Jaca o Benasque, que suscitan gran interés de segunda residencia, aunque la capital altoaragonesa no se ha quedado atrás.

Precisamente, según apunta Manuela Pastor, secretaria general de la Federación de Asociaciones de la Construcción en Huesca, la obra nueva ha despuntado este último año. En el primer semestre de 2023 se han visado 193 proyectos de esta tipología (tanto vivienda de nueva construcción como rehabilitaciones), mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 92. Es decir, un crecimiento del 52% en toda la provincia de Huesca. "El último año, el número de visados ha tenido un incremento importante, de un 25%", asevera Pastor.

El sector celebra estas buenas cifras, ya que se van proyectando nuevas promociones a lo largo y ancho de la provincia, con la capital cobrando relevancia con casi 10 construcciones en marcha. No obstante, se muestran "preocupados" ya que, al no haber todavía un Gobierno firme en España, la Ley de vivienda está ahora mismo "en el aire". "Lo que más preocupaba en cuanto a vivienda era la inflación y el interés por comprar. La primera ha subido mucho, por lo que ha crecido la incertidumbre en el comprador", expresa la secretaria general. No obstante, las promociones siguen saliendo adelante y el interés por la vivienda nueva no cesa en Huesca.

Según los datos del Colegio de Arquitectos, en lo que va de 2023 se proyectan 382 viviendas nuevas en la provincia, de las que 271 prevén su construcción en municipios del Pirineo. "Se hace muchísima obra nueva en Jaca, en Benasque, en Monzón, Barbastro... Incluso en Sariñena, que hay falta de vivienda, se está haciendo alguna promoción", asegura Pastor. El interés hacia estas es, fundamentalmente, como segunda residencia, tal y como precisa Rafael Espés, coordinador técnico de Tinsa en Aragón.

"En Jaca hay actividad"

El factor de segunda vivienda puede producir algunos problemas en estos municipios, indica este experto, ya que "pone en situaciones complejas a los propios residentes, que bien por tipología o cuantía les resulta complejo encontrar casas". Por zonas, en Jaca "siempre suele haber actividad", tanto por los llanos de Samper como por los de la Victoria, y su casco antiguo. Precisamente por esta zona se encuentra en construcción una promoción en marcha que aúna las nuevas tecnologías con un diseño tradicional con tintes modernos. Incorpora, según los promotores del proyecto un sistema "revolucionario".

"Es un modelo constructivo de edificación sostenible, basado en materiales ecológicos y altamente aislantes, que a su vez, combinamos con las técnicas de la arquitectura bioclimática y un aprovechamiento óptimo de la luz que permite conseguir viviendas con grandes ahorros energéticos y altamente respetuosas con el medio ambiente, logrando prácticamente cero emisiones de CO2 a la atmosfera", explica Bryan Rufas, gerente de la inmobiliaria Bienes Raíces, encargada del proyecto junto a Eiser Homes.

Recreación de un edificio de obra nueva en la calle de Ramiro I, en Jaca. Bienes Raíces | Einer Homes

Esta promoción de cuatro viviendas será "pionera" en Jaca, en la calle de Ramiro I, por estos sistemas de aislamiento térmico que reducen considerablemente la factura de la luz, "en algunos casos en un 80 o un 90%" en sistemas de calefacción y ventilación. Logra una calificación energética A, la más alta dentro del estándar básico. Hay un peldaño más, las casas Passivhaus, que todavía consiguen un mayor ahorro y confort.

"En Villanúa, hay en construcción en suelos de nuevo desarrollo que quedaron pendientes, que están ya urbanizados y se van acomodando", añade. En esta zona, hay más tipología de vivienda unifamiliar.

Edificio Cammino, una promoción de obra nueva en Jaca. Doble eMMe

En el valle de Tena sucede lo mismo. Hay pequeñas "dosis" de promociones en Biescas, Panticosa, Tramacastilla, Sallent de Gállego... Mientras, en el valle de Benasque se concentra todo en la misma ciudad, según Espés. Se solapan promociones, asimismo, en Barbastro, Monzón y Binéfar, pero en pocas cantidades.

Panticosa es otro de los municipios pirenaicos que más ladrillo está levantando y prevé levantar. Solo son tres promociones en marcha, pero de un volumen considerable al tratarse de un pueblo. Una de ellas, de Garlan Inmobiliaria, exhibirá 42 casas "elegantes y contemporáneas" a tan solo 500 metros de las pistas de esquí. Su fuerte, los ventanales, para poder ver el paisaje, y la eficiencia energética. El precio parte de los 228.000 euros el piso más barato hasta los 302.500 euros.

Una recreación de una promoción de viviendas en Panticosa. Garlan Selection

Ya en la capital altoaragonesa, las grúas se reparten por diferentes zonas. Viviendas de lujo en Los Olivos a punto de terminar, una promoción de 63 viviendas en la calle de San Jorge, en el polígono 41 o incluso en el propio Casco Histórico se pueden encontrar actuaciones de obra nueva o rehabilitación.

Recreación de Terrazas de San Jorge, 63 viviendas cerca del cerro. Prohabitat

Estado actual de la promoción Terrazas de San Jorge, donde se proyectan 63 viviendas. Javier Navarro

Terrazas de San Jorge es una promoción de 63 viviendas cerca del cerro. Como ya pueden ver los vecinos del barrio, el esqueleto de estos "exclusivos inmuebles" de Prohabitat ya se exhibe a la vía, que costarán entre 233.000 y 550.000 euros y tendrán de uno a cinco dormitorios. También en Los Olivos se desarrolla, actualmente, una promoción "de lujo" (llamada Sancha 30-32 Residence) que terminará sus obras y recibirá a sus primeros vecinos a finales de año. Estos pisos de Espatium Inmobiliaria costarán entre 249.000 y 355.000 euros.

Recreación de una promoción de obra nueva "de lujo" en Los Olivos. Espatium Inmobiliaria

Recreación de una promoción de obra nueva "de lujo" en Los Olivos. Espatium Inmobiliaria

El futuro de una ciudad que "vive un momento urbanístico interesante" estará marcado por el desbloqueo del suelo de las Harineras, donde se prevé construir 1.300 viviendas. Lo mismo sucede en el área metropolitana, con Tierz como protagonista y la proyección de un barrio de 400 inmuebles. Asimismo, Pastor espera que el nuevo grado de Formación Profesional puesto en marcha en Huesca sirva para paliar la "gran escasez" de mano de obra del sector. "Se han parado o demorado trabajos porque las empresas necesitan gente", se lamenta.

Recreación de las viviendas del polígono de las Harineras de Huesca. Junta de Compensación de Harineras