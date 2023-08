El Gobierno de Aragón comprará 7 pisos para alquiler social y tiene ofertas de particulares para 64 más

El Gobierno de Aragón comprará siete pisos de particulares para destinarlos a alquiler social y ha recibido 64 propuestas más, de las que 27 están pendientes de análisis o de subsanación de errores. El nuevo Ejecutivo PP-Vox tiene previsto mantener la convocatoria pública que lanzó Suelo y Vivienda de Aragón para adquirir pisos que permitan ampliar el parque público de alquiler.

El programa contempla una inversión de 21,2 millones de euros hasta 2025 para la compra de 195 pisos en total. Las viviendas se destinarán a colectivos que se encuentren en una situación socioeconómica comprometida, para atender situaciones de urgencia como las procedentes de desahucios o para alojar a refugiados procedentes de países en guerra o en situaciones críticas.

Para vender la vivienda a la DGA, debe estar localizada en suelo urbano, ser accesible, disponer de una superficie útil mayor a 55 metros cuadrados y estar libre de cargas ni gravámenes como hipotecas o embargos. El precio de compra no podrá superar el precio de tasación o los 1.500 euros por metros cuadrado construido, impuestos incluidos.

Será la vivienda una de las prioridades del Gobierno PP-Vox que lidera Jorge Azcón. El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López, aseguró ayer que es un área en el que tienen las "ideas claras". "Vamos a hacer vivienda y pondremos encima de la mesa planes específicos. Vamos a tener muchas posibilidades de desarrollar suelos en colaboración con los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, y con municipios de la Comunidad", detalló.

No es tan optimista respecto al futuro del proyecto de los cacahuetes de la Expo, por el que el cuatripartito que presidía Javier Lambán quería desarrollar pisos de alquiler para jóvenes. "No tiene muy buena pinta", reconoció, y se mostró partidario de "reconducirlo", aunque todavía no tienen una "posición fijada clara y definida". "No va a ser lo que se había previsto cuando se hizo de forma unilateral y discrecional a espaldas de la ciudad de Zaragoza en una ubicación que tenía dudas manifiestas", defendió.

Convencer a los promotores

Octavio López se mostró seguro de que la DGAserá capaz de impulsar planes para "desarrollar suelos para generar vivienda accesible", pero "para que los pisos públicos sean atractivos deben serlo para los promotores". Para ello modificarán alguna norma, pues López es de la opinión de que a la Administración le corresponde "generar confianza, atender a los colectivos más desfavorecidos, generar un marco de seguridad jurídica y normas claras y que a quien tienen que hacer vivienda le salgan los números para que sean suficientemente rentables y estén en disposición de hacer VPO para la clase media y trabajadora que no puede acceder a las libres".

No retomará el proyecto de ley de Vivienda que CHA remitió en el último año de la legislatura a las Cortes. "Vamos a ver cuándo es necesaria la Ley de Vivienda", planteó, pues depende de una norma nacional que fija alguna condición y "cercena posibilidades".

Aunque el traspaso de poderes ha sido "impecable", López aseguró que hay fondos europeos que "no se han gestionado bien" y entre ellos estarían los de vivienda.

En otras áreas, como es el caso de la logística, las cosas están "bastante bien". Y se espera seguir la misma senda. El Ejecutivo de Azcón pondrá "alfombra roja a todos los que vengan a invertir en Aragón, "como se hizo en Zaragoza", y el consejero aseguró que "va a haber noticias muy positivas en inversiones".

Investidura de Núñez Feijóo

Se refirió López a la reunión que mantuvieron ayer Pedro Sánchez y su líder, Alberto Núñez Feijóo, que tiene la "obligación de presentarse a la investidura". Aunque al final no saliera elegido, es su responsabilidad, dijo, "exponer su programa, que los españoles lo conozcan y puedan comprar qué hacen los que sí gobierna y qué podría haber hecho él mismo con una mayoría casi absoluta".