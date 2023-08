Octavio López asegura que el proyecto de los cacahuetes de la Expo que impulsó Lambán no tiene "muy buena pinta"

"No tiene muy buena pinta" el proyecto de los cacahuetes de la Expo, el plan del cuatripartito que lideró Javier Lambán para impulsar pisos de alquiler para jóvenes en Ranillas. Lo ha reconocido este miércoles Octavio López, consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, que ha comunicado en su primera intervención que habrá que "reconducir" el proyecto aunque todavía no hay una "posición fijada clara y definida". "No va a ser lo que se había previsto cuando se hizo de forma unilateral y discrecional a espaldas de la ciudad de Zaragoza en una ubicación que tenía dudas manifiestas", ha advertido, en la inauguración de un tramo de carril-bici en el político industrial de Malpica.

También se ha referido al nombramiento de altos cargos en el Gobierno de Aragón. Sin entrar a valorar si la presencia de Aragoneses y el PAR está sobredimensionada en la estructura orgánica del Ejecutivo, López ha defendido que están intentando "poner a los mejores en cada sitio". "El presidente Jorge Azcón dijo que haría un Gobierno centrista, trasversal y aragonesista. Se van a respetar el pacto suscrito con Vox y el acuerdo de colaboración preferente con el PAR", ha detallado. El consejero de Fomento ha defendido que las personas que se incorporan "lo hacen porque tienen capacidad, méritos y experiencia". "Habrá con más o menos cualificación, experiencia, edad, pero hemos intentado hacer buen guiso para que salga un buen Gobierno que gestione bien para los aragoneses", ha zanjado.

Unas áreas se gestionaron mejor que otras

En la consejería de Fomento están revisando los proyectos el Ejecutivo anterior y, aunque el traspaso de poderes "ha sido impecable", Octavio López considera que los fondos europeos "no se han gestionado bien en algunas parcelas de Aragón", y mira hacia el área de vivienda.

En otras áreas, como es el caso de logística, las cosas están "bastante bien". A lo largo de 20 años se ha hecho una "gestión muy correcta" y el Ejecutivo de Azcón pondrá "alfombra roja a todos los que vengan a invertir en Aragón, "como hizo Azcón" en Zaragoza, rememoró. "Va a haber noticias muy positivas en inversiones", ha avanzado, y ha señalado que es "un buen dato para la generación de riqueza y empleo y la actividad económica".