Aldeas o villas abandonadas a la venta en Aragón: ¿cómo son y cuánto cuestan?

Finca en venta con edificaciones en Jaca. Más de 1.000 hectáreas. Una aldea abandonada que podría ser rehabilitada entera y oye, quién sabe, tenerla toda para ti. Incluso, se pueden comprar las hectáreas colindantes. Por el módico precio de más de 3 millones y medio de euros. Esta descripción no es una invención, es un anuncio propio de una inmobiliaria que se dedica a vender aldeas abandonadas, y varias de ellas se encuentran en Aragón.

Es para un sector muy específico que no siempre encuentra su comprador, pero la venta y la posible adquisición siempre está allí. Por ejemplo, por un millón de euros (antes, 1.187.500 euros), la inmobiliaria vende en su página web una aldea en Huesca (no se especifica la zona para garantizar la privacidad del futuro comprador pero sí se explica que está cerca del Pirineo) cuya superficie total alcanza las 400 hectáreas. Además, en ella se pueden encontrar 4 casas, una ermita y algún colegio, estos últimos de propiedad municipal.

Ese es el anuncio más barato en Aragón que hay ahora mismo en la página de Aldeas Abandonadas. De hecho, todas se concentran en Huesca, ya que desde la inmobiliaria confirman que tiene una oferta "muy atractiva", en especial con respecto a Zaragoza o Teruel. Muestra de ello es la villa más cara que hay a la venta en la actualidad, una finca de más de 1.800 hectáreas, en una localización no precisada por privacidad.

Una aldea de Huesca a la venta por un millón de euros. Aldeas Abandonadas

"La finca está a 64 kilómetros de Lérida, a 88 km de Huesca, y un aeródromo a 12 km. Tiene 45 km de pistas forestales, 12 km de cortafuegos, 22 barreras de paso, seis puntos de vigilancia y un punto de luz. Tiene una nave de superficie útil de 400 metros cuadrados y un proyecto de edificación de una vivienda unifamiliar colindante a esta estructura", reza el anuncio. Además, el terreno dispone de un coto de caza privado, una orografía y clima óptimos para cultivar trufa negra, entre muchas otras cosas. El precio asciende hasta 6.307.000 euros.

No obstante, en esta web no solo se venden pueblos deshabitados sino que también hay disponibles edificaciones (algunas con valor histórico) repartidas por toda la Comunidad. Así, en la provincia oscense, concretamente en la Hoya de Huesca, se puede encontrar una casa señorial del siglo XVII por 550.000 euros o una casa rural "de lujo" en la provincia de Teruel, a 69 kilómetros de la ciudad, en una finca de 15 hectáreas con piscina cubierta y establo para caballos por 960.000 euros. En Zaragoza, por ejemplo, se anuncia un Palacio renacentista del siglo XVI, catalogado como Monumento de interés provincial, con las habitaciones equipadas y su estado original por cerca de un millón de euros.

Un palacio renacentista a la venta en Zaragoza por cerca de un millón de euros. Aldeas Abandonadas

Fincas de 4 millones de euros

También en Idealista hay a la venta fincas de ensueño que te harían sentir como un señor feudal. "Esta finca cuenta con una extensión de 1.020 hectáreas aproximadamente en que la que predomina la vegetación boscosa, de las cuales 840 hectáreas corresponden a bosques de pino maderable y roble, unas 100 hectáreas identificadas como pastos y 22 hectáreas de tierras arables de secano", dice la anunciante, Crops Capital. Nuevamente, cuenta con un coto privado de caza en el que habita una población de 300 ciervos.

La finca privada a la venta en Bailo por 4 millones y medio de euros. Crops Capital

"Entre las edificaciones encontramos una preciosa casa residencial construida en piedra con una superficie de 197 metros cuadrados, y está totalmente reformada y actualizada con todas las comodidades. Cuenta con un amplio salón, tres baños, porche y jardín con unas vistas inigualables. Próxima a esta se encuentra otro edificio de dos plantas con una vivienda en planta baja destinada a residencia de los guardeses, esta está totalmente reformada y consta de 3 habitaciones y un baño privado", sigue el anuncio. Además, dispone de una nave agrícola de 450 metros cuadrados totalmente nuevo con estructura metálica, un taller, cuadras para caballos, perreras, salas de despiece y cámara frigorífica.

La finca privada a la venta en Bailo por 4 millones y medio de euros. Crops Capital