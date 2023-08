Una familia con tres niños se muda desde Galicia para salvar una escuela de Sobrarbe

Paúles de Sarsa, en Aínsa, fue una de las tres únicas escuelas rurales junto a Plan, también en Huesca, y a Gotor, en Zaragoza, que el anterior Gobierno de Aragón mantuvo abiertas de forma excepcional el pasado curso con solo dos alumnos. Y ahora parece que esa amenaza de cierre se disipa definitivamente con la llegada de una familia con tres niños que ha decidido mudarse desde Galicia a Sobrarbe para garantizar la supervivencia del colegio.

Juan Luis Broto y Laura Martín ya ultiman con Einar (1 año), José (3) y Jorge (5) el traslado desde Chaguazoso, una de las aldeas gallegas a mayor altitud (1.292m) situada en el concello de Villarino de Conso. Él es de origen catalán pero desciende de Lecina, pueblo de Bárcabo conocido por su carrasca, galardonada como Árbol Europeo 2021, y ella nació en Salamanca. Vivían en Barcelona pero durante la pandemia quisieron cambiar de vida yéndose al medio rural y optaron por Galicia. Sin embargo, la apuesta no les ha salido como hubieran deseado y ahora están acabando de arreglar una casa que compraron para venderla y coger de nuevo las maletas con destino a Sobrarbe.

Un viaje que hicieron en mayo a Huesca para celebrar la boda de un amigo de Juan Luis que descendía de Arcusa, pueblo también perteneciente a Aínsa, les hizo replantearse de nuevo su vida. "En la boda, venía la gente y nos decían que les daba mucha pena que se fuera a cerrar el colegio de Paúles de Sarsa porque no había niños. A raíz de eso, se me quedó un runrún en la cabeza. Luego fuimos a visitar a unos amigos y Fina, una mujer que en su día luchó muchísimo por mantener la escuela, me contó historias que me llegaron al corazón. Y pensé que no era justo para toda esa gente que ahora estuviera en riesgo de desaparecer", explica Laura Martín.

Y como ya se habían hecho a la idea de cambiar de residencia, decidieron dar el paso "porque además aquí en Galicia vivimos en un lugar donde ocurre todo lo contrario ya que quieren que cierren el colegio porque lo ven como un gasto para el concello, lo cual nos parece un atraso", lamentan.

El Ayuntamiento de Bárcabo les ofreció la posibilidad de proporcionarles una vivienda, en concreto una casa rehabilitada en las antiguas escuelas de Santa María de la Nuez. El alquiler es gratuito y solo tendrán que asumir los gastos de agua o luz. "Nuestra idea es que sea un paso intermedio hasta que encontremos algo para comprar y establecernos", aseguran.

"Creemos mucho en el modelo de la escuela rural porque el mayor aporta al pequeño y viceversa y es un educación muy enriquecedora"

Laura y Juan Luis están "enamorados" de la zona "y los niños están felices porque ya están muy acostumbrados al campo y a la naturaleza", subrayan. Ambos son defensores de la escuela rural. «Creemos mucho en ese modelo porque el mayor aporta al pequeño y viceversa y es un educación muy enriquecedora».

Además, les encanta que la maestra, Milagros García-Calvo, "desde el minuto cero nos ha transmitido su pasión por el trabajo". Esta última no oculta su alegría por la llegada de esta familia ya que aunque a mitad del curso pasado llegó un tercer niño a la escuela, el mayor ha pasado ahora al instituto y se quedaban de nuevo son solo dos alumnos. "¡Qué suerte hemos tenido porque esto nos da una estabilidad gigante para el futuro!", reconoce. Este curso, José y Jorge compartirán aula con Laura, de 4 años, y Joaquín, de 3, todos de Infantil. Y el próximo se podrá incorporar ya Einar ya que tienen aula de 2 años.

"Los niños salen muy preparados"

Ella es una convencida de las ventajas de la escuela rural y de hecho ha pasado ya por otras como Torla-Broto, Tramacastilla de Tena o Pitarque. En el caso de Paúles de Sarsa, aparte del "riquísimo" patrimonio natural y cultural de la zona, destaca que "al ser un grupo reducido, el trato es especial, el trabajo es muy flexible y los niños salen muy preparados".

También valora el trabajo que han hecho los ayuntamientos de Aínsa y Bárcabo para atraer familias que garanticen ese futuro. "Nos cuesta mucho trabajo y esfuerzo pero al final estamos teniendo pequeñas recompensas como esta", se congratula el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo.