Sallent despliega un festival en paralelo a Pirineos Sur con cuatro escenarios y un mercado

Mientras el Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur despliega toda su actividad sobre el escenario flotante de Lanuza, del 7 al 29 de julio, con las actuaciones de nombres consagrados de la música como Salif Keita, Rubén Blades o Luz Casal, la vecina localidad de Sallent de Gállego propone en paralelo una oferta cultural complementaria que hará del valle de Tena un espacio privilegiado para la música estival.

El primero está impulsado por la Diputación y del segundo se encarga el Ayuntamiento. Bautizado como El Mundo en Sallent, es su segunda edición y proporciona una programación diaria para todos los públicos en cuatro escenarios distintos: uno en Sallent y otro en Formigal para conciertos, el patio de las escuelas más centrado en espectáculos de circo y el Teatro Sobre Ruedas, cerca del mercado multicultural. Este es otro de los atractivos, con 35 puestos de artesanía y una zona de gastronomía donde degustar platos típicos de diversos rincones del planeta.

El Mundo en Sallent, hermano menor de Pirineos Sur pero también cargado de propuestas interesantes, ha programado 15 conciertos de bandas y artistas de España, Europa y Latinoamérica, que interpretarán reggae, jazz, música electrónica o de los Balcanes, blues del desierto y sonidos africanos.

El cartel lo abre el domingo 9 de julio la Swing Huesca Big Band y finalizará el 30 con Fongo. Así como los conciertos de Pirineos Sur están concentrados en fin de semana, estos se desarrollan de lunes a domingo. Por el escenario de Sallent de Gállego pasarán Son Rompe Pera (lunes 10), Peces Raros (martes 11), Muyayo Rif (miércoles 12), Carola Ortiz y Jazz For Kids (domingo 16), Tarwa N-Tiniri (lunes 17), Train To Roots (martes 18), The Fat Bastards Gang Band (miércoles 19), Otra Ronda (domingo 23), Ruth Mahogany & The Arb Music Band (lunes 24), Ara Queen Of Drums (martes 25) y Jim Murple Memorian (miércoles 26).

El de Formigal acogerá uno de los conciertos destacados, Isaac y Nora, dos hermanos franceses de 15 y 11 años que junto con su padre, Nicolás, se han convertido "en un fenómeno viral global". "Desde el salón de su casa han conquistado al público de medio mundo con sus dulces versiones que resignifican y actualizan algunas de las canciones más icónicas de Latinoamérica", señala la empresa encargada de la dirección artística. Y junto a la estación de esquí también actuará la rapera aragonesa Chata Flores.

Compras y gastronomía

Los escenarios de las Escuelas y el Teatro Sobre Ruedas estarán dedicados al circo y los espectáculos infantiles. Además, el público podrá pasear por los puestos artesanos del mercado y comprar desde productos étnicos y joyas de autor a cosmética natural y ropa y calzados de materiales reciclables. Se ha establecido un horario amplio adaptado a los visitantes de vacaciones en el Pirineo: de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00; y sábados y domingos, de 11.00 a 22.00.

La zona de restauración permanecerá abierta ininterrumpidamente de 11.00 a 0.00, con una oferta gastronómica que incluirá platos típicos alemanes, libaneses o marroquíes, comida vegana, productos de la zona y opciones de café, te y postres.