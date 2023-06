Isaac Claver: "El Pirineo ha pagado la mala gestión de la unión de estaciones"

Isaac Claver se convirtió con 30 años en alcalde de Monzón sin haber tenido previamente experiencia municipal. En 2019 encabezó la lista, con el PP en horas bajas en su ciudad. No ganó las elecciones, pero gobernó gracias a un acuerdo con Ciudadanos y el PAR. El pasado mes de mayo convirtió sus cinco concejales en 11 (de una corporación de 17) y pasó de 1.800 votos a 4.000. Lo respaldó uno de cada dos votantes.

El suyo es uno de los éxitos más rotundos del PP en Aragón el 28-M, y ha catapultado a este abogado, ahora con 34 años, para ser el futuro presidente de la Diputación (el pleno de investidura será el 30 de junio). En su despacho se evidencia su pasión por el futbol (jugó en el Atlético Monzón). Tiene un balón oficial con el que de vez en cuando se relaja dando toques y con el que prueba a hacer la vuelta al mundo cuando lo visitan escolares.

No faltan en las estanterías y sobre su mesa referencias a montisonenses ilustres: un libro de Luz Gabás o un busto de Joaquín Costa. Tampoco dibujos y manualidades que le regalan los niños. Su trabajo le deja poco tiempo para preparar su boda, el 15 de julio, y ha tenido que retrasar unos días la luna de miel porque coincidía con las elecciones del 23-J.

Tiene 34 años. Hace cuatro que es alcalde de la segunda ciudad de la provincia y ahora da el salto a la presidencia de la Diputación. Pero, ¿cómo llegó a la política?

Por el orgullo de mi ciudad y por las ganas de aportar mi granito de arena para que las cosas mejoren. Desde pequeño he tenido interés. En el PP era un militante de base cuando en 2019 el partido me planteó ser el candidato en Monzón. Era una posibilidad de no había barajado, pero, como en la vida, hay momentos en los que tienes que dar un paso.

¿Y cuál es la fórmula para pasar de 5 a 11 concejales?

Trabajo, compromiso, dedicación, constancia y una política cercana. Me han enseñado a trabajar sin mirar el reloj. Han sido cuatro años muy complicados, con la pandemia, pero desde el principio planteamos una política de vecino a vecino y nuestro pueblo nos ha devuelto ese cariño. Por encima de colores ha valorado a las personas.

Una victoria que lo ha catapultado a la presidencia de la Diputación de Huesca.

Agradezco la confianza de Jorge Azcón, de Gerardo Oliván y de todo el partido. Es un reconocimiento al trabajo hecho en este tiempo.

Llega a una institución gobernada 24 años por el PSOE. ¿Qué cree que debe cambiar?

Va a cambiar el gobierno y la forma de gobernar. Quiero aplicar esa política de escucha activa. La Diputación va a ser cercana al territorio, a los alcaldes y al tejido asociativo. Vamos a traer una renovación.

¿Cree que la Diputación ha atendido por igual a todos los territorios de la provincia?

No. Hemos visto multitud de subvenciones para municipios de determinado color político. Se verá con los datos en la mano. Hay agravios y discriminaciones que no son positivas.

Pero hay tradición de repartir los planes de ayudas para que lleguen a los 201 municipios (salvo Huesca), y son aprobados por unanimidad.

Esos planes sí, pero yo me refiero a las subvenciones directas desde Presidencia, que en los últimos años han crecido exponencialmente.

Isaac Claver tiene un balón de fútbol en su despacho de la Alcaldía y a veces exhibe sus dotes ante los escolares que lo visitan. Javier Navarro

Usted, como alcalde, ¿se ha sentido bien tratado por la Diputación?

La verdad es que he sentido que la mayoría de las veces no se nos ha escuchado. Un ejemplo es el parque de bomberos de Monzón, que se desmanteló con el nuevo servicio provincial. Es la segunda ciudad en población, la primera en términos industriales, con un sector químico que conlleva un plan de emergencia exterior. Se nos avisó de la noche a la mañana, sin posibilidad de reacción. Nosotros estaremos más atentos a las demandas del territorio.

Ahora que puede revertir esa situación, ¿qué hará?

Lo trataremos con los profesionales del servicio y a nivel técnico y valoraremos la mejor solución.

¿La lucha contra la despoblación pasa por…?

Por multitud de variables. Debemos trazar un plan estratégico provincial para analizar la lucha contra la despoblación pero también para posicionar a nuestra provincia a la cabeza de España en turismo, patrimonio, montañas, cultura o en el sector primario, muy pujante en Huesca. No tenemos un plan estratégico para saber cómo estamos, a dónde queremos llegar y para trazar la hoja de ruta a medio y largo plazo.

¿Qué opina de las plataformas de la España Vaciada, que han pactado con su partido en la Diputación de Teruel?

Promueven intereses más particulares que colectivos, sin una visión de conjunto. No han tenido representación suficiente en algunos territorios.

En el último mandato, pese a que el PSOE gobernaba en la Diputación y la DGA, no había sintonía entre sus líderes, Miguel Gracia y Javier Lambán. Chocaron en temas esenciales como la candidatura de los juegos olímpicos o la unión de estaciones. ¿Qué espera usted del gobierno de Azcón?

Este va a ser uno de los principales cambios. Jorge Azcón y yo vamos a trabajar y remar en la misma dirección. En cuestiones tan importantes como el Pirineo y los fondos europeos. No concibo que dos administraciones tan importantes estén enfrentadas y estén de espaldas.

Tanto los juegos como la unión de estaciones han supuesto dos reveses. ¿Se podrán recuperar esos proyectos?

El Pirineo va a ser uno de nuestros territorios estratégicos para trabajar porque tiene un potencial enorme y no se le ha escuchado o atendido todo lo que se debería. Como territorio debe tener una especial relevancia, comarcas con estaciones de esquí y sin ellas. Con Azcón ya nos comprometimos a que pondríamos en marcha, junto con el Gobierno central, si Feijóo es presidente, un plan especial dotado económicamente.

Prometieron 250 millones, pero ¿puede concretar más?

Próximamente se detallará.

¿Miguel Gracia se equivocó en su renuncia a la unión de Astún y Formigal?

Se gestionó mal desde el principio, teniendo en cuenta la falta de diálogo y de coordinación con el Ejecutivo de Lambán, y al final eso lo han acabado pagando el sector de la nieve y las comarcas pirenaicas.

El Ayuntamiento de Jaca rechazó la unión de estaciones y el grupo del PP se abstuvo, no se opuso. ¿Qué opina usted de la opción de una telecabina por el valle de Canal Roya?

Hay que analizar el impacto medioambiental y la viabilidad técnica de esa opción. Ahora no voy a entrar en ese debate porque ya le dieron carpetazo mis predecesores.

¿Cuáles serán sus primeras decisiones?

No quiero adelantar nada, aún no he sido investido. Vamos a ir transmitiendo esta nueva diputación más cercana, más moderna en la percepción que tenga el ciudadano de la administración provincial y más acorde al siglo XXI. Una nueva forma de hacer política y de valorar a las personas. Se van a notar los cambios, se abre una nueva era.