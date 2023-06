Lambán califica de "grotesca" e "indignante" la elección de la presidenta de las Cortes

"Grotesco", "chusco", "indignante", "estrafalario". Son los calificativos que ha empleado el presidente aragonés, Javier Lambán, al referirse el día después al acto de la elección de la nueva presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, de Vox, del que hizo responsable al PP y a su presidente regional, Jorge Azcón, acusándolo de "falta de respeto y desprecio a la institución y por tanto a la autonomía y al autogobierno de Aragón, que hace presagiar lo peor para los próximos años".

Lambán ha lamentado este sábado, en un acto de homenaje al conde Aranda en San Juan de la Peña, que Aragón fuera este viernes noticia en todo el país para mal, por las polémicas frases de Marta Fernández, "nada más y nada menos que la segunda autoridad de la Comunidad", que ella borró de sus redes sociales y en las que arremetía contra los medios de comunicación, el feminismo o el colectivo LGTB y negaba el cambio climático.

"La responsabilidad de esa elección recae en quien la ha hecho posible, en Jorge Azcón, y además en unas condiciones que ignoramos", ha dicho, ya que no cree que le haya entregado la presidencia de las Cortes sin ningún otro tipo de acuerdos. "Además de asistir a un acto absolutamente grotesco y estrafalario, absolutamente indignante por lo que tiene de despreciativo de las instituciones aragonesas, estamos asistiendo a la formación de un gobierno que nace desde el oscurantismo y desde la falta de información y de transparencia más absoluta".

Lambán teme que la senda iniciada por Azcón el viernes siga deparando momentos no menos sorprendentes, porque una vez comprobado que el pacto básico es entre el PP y Vox, "asistimos estupefactos a cómo dos partidos, Teruel Existe y el PAR están ansiosos por sumarse y casi desesperados porque Azcón no los llama", a cambio, ha añadido, de no se sabe qué, "porque los pactos con Teruel Existe y el Par son también absolutamente opacos y faltos de la transparencia exigible en democracia".

El presidente urge a que cuanto antes Aragón tenga un gobierno para no afectar a las muchas inversiones en marcha. En su opinión, la Comunidad vive un momento espléndido gracias a que durante ocho años ha tenido un gobierno que le ha dado "estabilidad, seriedad y sosiego y confianza a los de fuera para venir aquí", una dinámica que no se puede interrumpir.

"Urge un gobierno sólido y estable que tenga el apoyo de 34 diputados y que explique con luz y taquígrafos qué ha pactado y en qué condiciones", ha declarado, aunque en este momento el PP camina en la senda contraria demostrando "que solo le interesa el poder y que va a usar el gobierno para servir los intereses electorales del PP de Madrid", algo que en su opinión ayer tuvo una demostración "flagrante". Ha concluido diciendo que se vive "un momento de incertidumbre como jamás se había vivido en la política aragonesa desde hace muchos años".

Lambán ha hecho estas declaraciones en el monasterio de San Juan de la Peña, donde se ha realizado un acto de homenaje al conde Aranda en el 225 aniversario de su muerte organizado por la Real Hemandad de San Juan de la Peña. Como ha reconocido, será uno de sus últimos momentos como presidente y ha agradecido poder hacerlo en la cuna de Aragón.