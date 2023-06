El PP y Vox eligen a Marta Fernández como presidenta de las Cortes y allanan la investidura de Azcón

Marta Fernández, de Vox, ha sido designada este viernes presidenta de las Cortes de Aragón con el voto de los 7 diputados de su formación y los 28 del PP en virtud del acuerdo alcanzado a última hora del jueves entre ambos partidos.

El acuerdo otorga la vicepresidencia y secretaria primeras a los populares Mar Vaquero y Gerardo Oliván, mientras que los socialistas Elisa Sancho y Carlos Pérez Anadón ocupan la vicepresidencia y la secretaria segundas.

Las Cortes de Aragón afrontan desde este viernes su XI Legislatura con la promesa o juramento del cargo de los 67 diputados, 29 de ellos nuevos e igual número de mujeres, de los que el resultado electoral del pasado 28 de mayo otorgó 28 al PP, 23 al PSOE, 7 a Vox, 3 a Teruel Existe y CHA, respectivamente, y uno cada uno del PAR, Podemos e IU.

Tras ser elegida, Fernández, en su discurso de investidura, ha prometido a los parlamentarios que será "firme" en la labor que desde este viernes se le ha encomendado y les ha exigido también que, desde la discrepancia ideológica, respeten todas las opiniones, hasta las que lleguen desde las "antípodas ideológicas" de cada uno.

Tras tomar posesión de su cargo, Fernández ha recordado a los diputados que los aragoneses les exigen "altura de miras" y que cuiden "las formas" porque, en caso contrario, se corre el riesgo de empujar aún más a la ciudadanía hacia una "desafección política".

Allana el camino a Jorge Azcón

El acuerdo para la composición de la Mesa de las Cortes no condiciona el apoyo o la abstención de Vox a la investidura del popular Jorge Azcón, pero sí allana su camino hacia la DGA, ya que ambos partidos van a crear una mesa de negociación para explorar la posibilidad de pactar.

Ambas formaciones buscan pacto que permita "desalojar a los gobiernos de la izquierda" donde hay "suma aritmética" para conseguirlo. Así lo ha indicado el secretario general de Vox, Jorge Buxadé, a las puertas de La Aljafería. En Aragón, donde PP tiene 28 escaños y Vox 7, 35 en total, uno más que la mayoría absoluta, esa "suma aritmética" se da, pero desde la formación de extrema derecha no aclaran si exigen entrar en el Gobierno. "Vox estará donde los aragoneses decidan que debe estar", han asegurado.

Sin embargo, la portavoz parlamentaria del PP en las Cortes de Aragón, Ana Alós, ha afirmado que el único pacto alcanzado con la formación liderada por Santiago Abascal ha sido para la composición de la Mesa de las Cortes y ha avanzado que, a partir de ahora, los 'populares' seguirán trabajando por un gobierno de su candidato, Jorge Azcón, en solitario.

Tras la sesión constitutiva de la XI Legislatura de las Cortes autonómicas, Alós ha expresado que seguirán trabajando con las fuerzas políticas con las que se ha avanzado hasta el momento, tanto el PAR como Teruel Existe y Vox "para dar los siguientes pasos en esta legislatura" y hablar de planteamientos programáticos, proyectos y de lo que les preocupa a los aragoneses.

"Lo que nosotros hemos hecho es transparente", ha defendido la portavoz de los 'populares' sobre el acuerdo entre los 'populares' y Vox para la Mesa de las Cortes, añadiendo que "no hay nada de lo que avergonzarse y por supuesto no hemos avanzado absolutamente nada más", reseñando que Jorge Azcón ha declarado a lo largo de los últimos días que intentará un gobierno en solitario "y en ello seguiremos".

Alós ha descartado así la existencia de cualquier tipo de acuerdo programático entre PP y Vox. "No se ha firmado ni un solo papel, no ha habido ni un solo documento programático que se haya escrito, ni debatido, ni puesto encima de la mesa todavía", ha señalado.

El PSOE exige a Azcón que diga a cambio de qué ha dado la presidencia de las Cortes a Vox

Sin embargo, la portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha exigido a lospopulares que de manera "transparente" expliquen el contenido del acuerdo entre Vox y el PP que ha hecho presidenta del Parlamento a Fernández y que se conozca qué recibirá Azcón a cambio del partido de extrema derecha.

La composición de la Mesa de las Cortes es la "constatación" de un acuerdo del que no se conoce "absolutamente nada", ha lamentado Pérez en declaraciones a los medios tras la sesión de constitución del Parlamento.

Para la socialista, el acuerdo sellado "invalida" la posibilidad de que el PP pacte con otras opciones políticas, en tanto en cuanto Azcón ha estado explorando la posibilidad de conseguir el voto afirmativo del PAR a su investidura y la abstención de Teruel Existe.

Que PP y Vox hayan llegado a formar "casi una coalición" impide que cualquier otro partido llegue a acuerdos con los populares porque el partido de extrema derecha, ha dicho Pérez, "niega el autogobierno, la capacidad de gestionar las propias competencias, la realidad territorial y la violencia de género y avala la apuesta por los trasvases".

Por eso, ha instado a Azcón a que "asuma su papel desde la responsabilidad y madurez democrática" y que articule un gobierno que de estabilidad a la comunidad autónoma.

El PAR sigue a la espera de llegar a acuerdos con el PP

El diputado del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha asegurado que su partido sigue a la espera de poder llegar a acuerdos con el PP para votar sí o no a la investidura de Azcón.

"Si llegamos a acuerdos diremos sí, si no llegamos a acuerdos diremos no", ha remarcado Izquierdo tras la constitución de las Cortes y la elección de la Mesa de las Cortes, un primer paso para la formación del Gobierno en el que cada partido deberá concretar sus objetivos para los aragoneses.

Sobre la elección de Marta Fernández como presidenta de las Cortes, Izquierdo ha incidido en la mayoría amplia que han sumado ambos partidos y ha justificado su voto en blanco en que nadie le ha pedido su voto, "por lo menos de una forma" que le haya hecho votar a favor.

Teruel Existe alerta de lo sorprendente de que presida las Cortes quien no cree en ellas

El diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte ha alertado, después de que Marta Fernández, de Vox, haya tomado posesión como presidenta del Parlamento aragonés, de lo "sorprendente" que es que haya acabado liderando las Cortes alguien que no cree en ellas.

Ni en las Cortes ni en el estado de las autonomías ni en el Estatuto de Aragón ni en el organigrama territorial de la comunidad, ha añadido Guitarte.

Además, el líder de Teruel Existe ha advertido de que ninguna formación de las que critican que el PP esté pactando o negociando con Vox haga "lo que podría hacer para evitarlo", excepto la suya.

"Hay mucha hipocresía y mucho bipartidismo voluntario que solo busca rendimiento electoral a corto plazo y en manos de muchos que hoy protestan por el avance de la ultraderehca estaría evitar que tengan responsabilidad de gobierno", ha abundado.

Preguntado por si el acuerdo entre PP y Vox para la Mesa de las Cortes influye en la posibilidad de que su partido se abstenga en la investidura de Jorge Azcón, Guitarte ha insistido en que Teruel Existe no estará "nunca" en un gobierno en el que esté Vox.

Sigue valorando la abstención de su grupo en la medida en la que el partido de extrema derecha no esté en el Gobierno, eso es "claro y meridiano" ha dicho.

CHA: "No merecemos un espectáculo tan chabacano"

Con un "pobre Aragón" ha lamentado el diputado de CHA José Luis Soro el espectáculo "lamentable y chabacano" del pacto entre PP y Vox, consumado con la presidencia de las Cortes de Aragón en manos de la formación de extrema derecha, que marca lo que va a vivir en los próximos años la Comunidad y que demuestra que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Jorge Azcón, es "rehén de Vox".

Soro ha criticado que haya tenido que "venir de Madrid un antiguo militante falangista para poner orden", controlar que las cosas "se hacen bien" y rubricar el acuerdo, en referencia sin citarlo, al vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé.

Además, ha denunciado que Azcón haya "abierto la puerta" a Vox, que ha entrado hasta la cocina", y se le ve "muy cómodo" con un partido que "niega la violencia machista, deshumaniza a los inmigrantes y tira a la basura la bandera LGTBI".

Una lona "de la indignidad" que tira también a la basura el movimiento feminista, los ODS, las Naciones Unidas, y la ciencia y el sentido común porque Vox es "negacionista y trasvasista y quiere desmantelar las comunidades autónomas y que pierdan el autogobierno", ha ahondado Soro, quien ve tan "cómodo" a Azcón porque "podría perfectamente ser militantes de Vox".

El todavía consejero de Vertebración del Territorio en funciones ha lamentado el pacto "de la vergüenza" alcanzado entre PP y Vox, por "las caras, que eran todo un poema" de los diputados populares después de que el "presidente de las Cortes de Aragón", como la propia Marta Fernández se ha definido a ella misma en masculino, haya tomado posesión, y también porque la propia diputada de Vox ha borrado sus redes sociales.

Ha recordado a este respecto que en 2021 escribió sobre las que llamaba "feminazis": "sois las nietas de los cristianos que echaron a los moros de la península para que pudierais pasear en tetas por la calle" y que el diario de sesiones de las Cortes está "lleno de las burradas" que ha dicho Fernández, diputada en la anterior legislatura.

Y también un pacto de la vergüenza, según Soro, porque no se conoce el contenido del acuerdo, nunca se había asistido a "un ejercicio de opacidad y falta de respeto a la ciudadanía" como éste y nadie se cree que lo único que hayan pactado "es hacer a Marta Fernández presidenta de las Cortes".

"Evidentemente han pactado mas cosas que si no les diera tanta vergüenza las conoceríamos", ha ahondado Soro, que ha concluido que Jorge Azcón va a ser el presidente de Aragón "con los votos de Vox", que va a ser quién va a marcar la política y aprobar los presupuestos y leyes.

Y por ello, ha pedido a Azcón que se someta a la investidura cuanto antes y "no maree la perdiz", mientras que al diputado del PAR y a los tres de Teruel Existe, que se estrenan en las Cortes, les ha reclamado que no se inhiban porque no merece la pena por una vicepresidencia de una Diputación o unos cuantos asesores "tragarse también esto". "Se van a pringar también de Vox" y "no merece la pena" ser cómplices de esto, ha zanjado.

Podemos: "Ha perdido la democracia"

El diputado de Podemos en las Cortes, Andoni Corrales, ha asegurado que con Vox en la presidencia del Parlamento, en Aragón "ha perdido la democracia".

Así lo ha confesado a los medios en un día "muy triste" tras la constitución de las Cortes y la elección de Marta Fernández, de Vox, como presidenta, tras el acuerdo alcanzado con el PP.

Para Corrales, lo que ha pasado este viernes en el parlamento "no es broma", en tanto en cuanto su presidenta desde hoy niega, por ejemplo, el cambio climático y la violencia contra las mujeres.

Frente a ello, Podemos, ha advertido, hará una oposición "para que todos los derechos conseguidos no retrocedan.

Finalmente, ha mostrado su deseo de que este pacto PP-Vox no se reproduzca en el próximo Gobierno de Aragón.