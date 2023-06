La izquierda clama contra el "pacto de la vergüenza" y exige conocer sus términos

La izquierda no se salió del guion escrito y arremetió al unísono contra el "pacto de la vergüenza" sellado por PP y Vox, a los que exigieron transparencia para conocer sus términos. De poco valieron las reiteradas negativas de los dos partidos sobre la existencia de un acuerdo global, dado que los portavoces de PSOE, CHA, Podemos e IU sostuvieron que la suma de votos para hacer presidenta de las Cortes a Marta Fernández es el primer paso para gobernar juntos en Aragón.

Del mismo modo, el bloque progresista censuró el "espectáculo bochornoso" que protagonizaron los dos partidos de la derecha en las horas previas al pleno al negar y luego anunciar su trato para poner a Marta Fernández al frente de las Cortes.

Mientras tanto, las dos formaciones que van a compartir coalición con el PP en la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Teruel Existe y PAR, evidenciaron de nuevo sus diferencias a la hora de encarar la negociación para investir al líder popular, Jorge Azcón, como presidente aragonés.

La portavoz de los socialistas y consejera de Presidencia en funciones, Mayte Pérez advirtió de que la composición de la Mesa de las Cortes supone la constatación de un "acuerdo soterrado" que al PP parece avergonzarle por el "esperpento y sainete" que provocó la noche del jueves al negarlo. "Espero que el hábito haga al monje porque no le avala en su trayectoria parlamentaria la prudencia, la moderación y el respeto", dijo en referencia a la presidenta, Marta Fernández.

Pérez lamentó que no se conoce "absolutamente nada" del acuerdo, lo que le llevó a exigir que lo aclaren y detallen con "transparencia", como sí hizo el cuatripartito hace cuatro años.

No se quedo ahí, ya que opinó que la "casi coalición" de PP-Vox "invalida" la posibilidad de que otros partidos puedan llegar a algún tipo de acuerdo, en alusión directa a Teruel Existe y a PAR. Y lo sostuvo con el argumento de que la extrema derecha niega el autogobierno, la capacidad de Aragón de gestionar sus competencias y la realidad territorial, además de la violencia de género y de apostar por los trasvases.

"La casi coalición que hemos visto del Partido Popular y Vox invalida a cualquier otra formación política a llegar a un acuerdo con el PP".

Y requirió al líder popular, Jorge Azcón, que asuma su papel "desde la responsabilidad y la madurez democrática" y articule de forma inmediata un gobierno que dé estabilidad a la Comunidad. "De momento, la imagen que está trasladando Aragón en lo político es bastante lamentable y deja mucho que desear", concluyó.

Azcón, "rehén de Vox"

El portavoz de CHA y consejero de Vertebración en funciones, José Luis Soro, fue el más duro de todos y acusó a Azcón de ser un "rehén de Vox". En referencia a la visita del vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, lamentó que haya ido "un antiguo militante falangista para poner orden, controlar que las cosas se hacen bien y rubricar el acuerdo".

Soro reprochó al líder popular haber abierto la puerta a la extrema derecha para que entre "hasta la cocina" y denunció que se le ve "muy cómodo" con un partido que "niega la violencia machista, deshumaniza a los inmigrantes y tira a la basura la bandera LGTBI".

"A Azcón se le ve muy cómodo con un partido que niega la violencia machista, deshumaniza a los inmigrantes y tira a la basura la bandera LGTBI".

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, se expresó en la misma línea y se refirió a la jornada como un día "muy triste". Ante los periodistas se comprometió a hacer oposición para que "todos los derechos conseguidos para todos los aragoneses no retrocedan". Y añadió: "Lo que ha pasado en este Parlamento no es broma. Fernández niega el cambio climático, a las mujeres... todo".

"Haré oposición para que los derechos conseguidos para todos los aragoneses no retrocedan. Lo que ha pasado en este Parlamento no es broma".

El líder de IU, Álvaro Sanz, se refirió a la elección de Fernández como presidente de las Cortes como una "mala noticia" y fue tajante al afirmar que adelanta la próxima constitución del Gobierno aragonés, por lo que exigió igualmente transparencia al PP. "No nos creemos que solo se haya hablado de las Cortes. El PP debe concretar la agenda que sin lugar a dudas está manteniendo con la ultraderecha para garantizar una gobernabilidad holgada", añadió.

"El PP debe concretar la agenda que sin lugar a dudas está manteniendo con la ultraderecha para garantizar una gobernabilidad holgada".

Por su parte, el líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, trasladó lo "sorprendente" que resulta que una parlamentaria de Vox se ponga al frente de una institución en la que no cree. "Ni en las Cortes ni en el Estado de las autonomías ni en el Estatuto de Aragón ni en el organigrama territorial de la Comunidad", enumeró.

Fiel a discurso, censuró otro día más que los partidos que cuestionan que el PP pacte con Vox no hagan lo posible para evitarlo, una situación de la que solo excluye al suyo. "Hay mucha hipocresía. En manos de muchos que hoy protestan por el avance de la ultraderecha estaría evitar que tengan responsabilidad de gobierno", valoró.

"Hay hipocresía. En manos de los que hoy protestan por el avance de la ultraderecha estaría evitar que tengan responsabilidad de gobierno".

También respondió que "nunca" respaldarán un gobierno en el que esté Vox al ser preguntado sobre si el acuerdo de PP y Vox para la Mesa de las Cortes influirá en su posicionamiento sobre la investidura de Azcón.

Por último, el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, afirmó que sigue a la espera de poder llegar a acuerdos con el PP para decidir si respaldan o no la elección de Azcón como presidente. "Si llegamos a acuerdos diremos sí a la investidura, si no llegamos a acuerdos, diremos no", expresó tras señalar que habían votado en blanco en la votación de la Mesa porque nadie le había pedido su voto.