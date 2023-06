Marta Fernández: "La violencia de género no existe. ¿Qué es el género?"

Su carrera política es meteórica. Comenzó hace cuatro años como diputada y ya preside las Cortes. ¿Lo esperaba?

No exactamente, porque las negociaciones se han llevado de manera muy lenta. Ocurrió el jueves y fue como un tsunami. Pensábamos en una vicepresidencia, no en la Presidencia. Hasta ahora solo se ha hablado de la Mesa, el resto va a llevar un ritmo pausado por las elecciones generales. De otra manera hubiera ido más rápido.

¿La investidura de Azcón será tras el 23-J?

Yo diría que sí.

¿Cuáles son sus principales méritos para ser ahora la segunda autoridad de la Comunidad?

He sido una diputada sin ser política profesional. He sido natural, quedase bien o mal, y he dicho lo que me ha salido en cada momento. Y mi sinceridad.

¿Es la cesión de su Presidencia el requisito para que Vox se abstenga en la investidura?

No. Es independiente una cosa de otra. Las negociaciones empezarán a partir del lunes.

¿Debe estar Vox en el Gobierno?

Pienso que sí. Creo que de otra manera no salen los números.

Podrían abstenerse ustedes y Teruel Existe y votar a favor el PAR.

Nuestros votos no se dan gratis. Nos debemos a un electorado y hay que mirar por ellos. Ahora no estamos en la abstención como dijo Santiago Abascal.

Vox quería suprimir las autonomías y ahora quiere entrar a gobernarlas. ¿Qué ha cambiado?

Vox sigue pensando lo mismo de las autonomías. Gobernar no significa solo estar o mandar o dar órdenes, sino intentar mejorar esa estructura desde dentro. Se pueden unificar consejerías, eliminar algunas direcciones generales.

Justo cuando se anunció el acuerdo de Vox con el PP borró su cuenta de Twitter, ¿por qué?

No está borrada, está suspendida. Y la reanudaré.

¿Tal y como estaba antes?

Lo miraremos. Un perfil político no se parece en nada a un papel institucional. Es como ver el mismo barco pero desde la proa o desde la popa.

"No me arrepiento de lo que dije de Montero. Era mi etapa política"

Pero era diputada cuando twiteaba. Era una persona pública.

Claro. Como diputados hemos dicho lo que hemos querido y nos hemos retuiteado y nos hemos dado la vuelta unos a otros. Creo que esa faceta ya no tiene nada que ver con la institución. Nada. Y entonces he preferido suspender la cuenta. Todo lo que se ha podido sacar hasta ayer en Twitter o en Instagram lo he dicho.

Hay tuiteros que lo están recuperando, como por ejemplo cuando dijo que a Irene Montero le daban "miedo los pitos" y que "solo sabe arrodillarse para medrar". ¿Se arrepiente?

Lo mantengo desde el momento en que lo he dicho en mi etapa de política. Las cosas se sacan de contexto.

¿Y cuál era el contexto para semejante declaración?

Esa semana se decía que a los hombres de Vox les daban miedo las tetas. Es un partido de tenis.

A los diputados les pide que cuiden las formas, pero usted llamó a Sánchez dictador; al cuatripartito, socialcomunistas, y a Teruel Existe, antiespañolistas. ¿No le pueden afear ahora su petición?

No lo creo. Es una etapa política. Político o institucional no tienen nada que ver. Además, hemos armado cada una en el hemiciclo... Era un auténtico gallinero, una batalla campal.

¿Qué objetivo se marca al frente de la Presidencia?

Representar a la institución y a todos los aragoneses y hacerlo con toda la responsabilidad y con todo el respeto que exige este cargo. Y sobre todo aprender, porque pasas de una actividad política a una institucional y por la puerta grande.

¿Qué le ha parecido Javier Sada como presidente?

Inmejorable. Ha sido muy justo. Me ha aconsejado que lo disfrute.

Como diputada pedía el fin de los chiringuitos ideológicos. ¿Cuáles va a proponer que se eliminen?

Todavía no estamos en el poder.

Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón, durante la entrevista que concedió este viernes a Heraldo de Aragón. Oliver Duch

En su programa electoral citaban el Instituto Aragonés de la Mujer. ¿Le parece prescindible?

Habría que darle una vuelta, ampliarlo a la familia. Al hablar de chiringuitos hablamos de esa manía de colectivizar a gente: se les crea un problema para luego darles la solución. La gordofobia, colectivos LGTB que se sienten discriminados, pero ¿es que vamos a equipararlos a los discapacitados?

En algunos casi sí se discrimina al colectivo LGTBI.

Pero como a la mujer.

Aragón aprobó por unanimidad una ley que protege al colectivo LGTBI. ¿La derogarán? El PP voto a favor.

Sí, la derogaremos. Eso lo tendrá que negociar entre la parte política. Y también la Ley de Memoria Democrática. No se puede imponer la historia. ¿Para qué, cuando estaba enterrada?

Volviendo al IAM. ¿Ampliarlo a la familia va en la línea de sustituir violencia machista por intrafamiliar?

Nosotros hemos estado siempre en contra de todo tipo de violencia. Pero se ocultan los casos en los que madres o padres matan a sus hijos o maltratos a los ancianos. Hay violencia intrafamiliar.

No se ocultan. Se publican como asesinatos. Más de 30 mujeres han muerto en Aragón desde 2003 asesinadas por sus parejas.

No hemos negado esa evidencia. Desde el 2003 no se ha reducido. Estamos hablando de millones y millones. Y ¿para qué? ¿En qué ha mejorado la vida de las mujeres?

"¿Qué es extrema derecha? Yo nunca me había interesado casi por la política. Antes al PSOE lo veía en un sitio y al PP en otro. Ahora veo podemizarse al PSOE y al PP acercarse a los socialistas"

En intentar que no las maten. ¿Estarían más protegida las mujeres si en lugar de violencia machista se hablara de intrafamiliar?

No, yo creo que no hay que negar la violencia en ninguno de sus aspectos: mujer, hombre, anciano, niño, niña... Pero no por la nomenclatura creo que las mujeres fueran a ser menos asesinadas.

Dice José María Llano, número 2 de la lista de Vox en Valencia, que la violencia de género no existe. ¿Piensa usted lo mismo?

Es que la violencia de género no existe. ¿Qué es el género?

Núñez Feijóo y altos cargos del PP dicen públicamente que sí. ¿Puede ser una línea roja para alcanzar un acuerdo en Aragón?

Los que negocien lo tendrán que decidir.

¿Es Vox un partido de extrema derecha?

¿Qué es extrema derecha? Yo nunca me había interesado casi por la política. Antes al PSOE lo veía en un sitio y al PP en otro. Ahora veo podemizarse al PSOE y al PP acercarse a los socialistas.

¿Por qué concentran tanto voto joven?

El bipartidismo se ha ido alternando en el poder, y solo se han preocupado de la economía. La batalla cultural, la de las ideas, se ha dejado de lado totalmente.

Es sus tuits ‘suspendidos’ negaba el cambio climático.

La Tierra desde hace miles de millones de años va girando. Me refiero al clima. Se iba a perder todo el hielo de la Antártida y se iban a morir todos los osos polares y no ha ocurrido. Cuando hace frío en invierno es anormal y cuando hace calor en verano, también. Es todo como muy sensacionalista.

Pero hay episodios de sequía extrema, olas de calor, gotas frías...

Toda la vida.

Es la segunda presidenta de las Cortes en 40 años. La primera fue la podemista Violeta Barba. ¿Le enorgullece como mujer ocupar un cargo tan relevante?

Tengo la misma proporción de emoción y de vértigo.

Tenemos presidenta, pero menos diputadas que en la X Legislatura. ¿Está a favor de las cuotas?

A mí me satisface mucho más el mérito, el esfuerzo, la capacidad, a que te toque ponerte ahí porque eres mujer.

¿Entiende las críticas a Vox de María Guardiola, líder del PP en Extremadura?

No. Ha hecho una guardiolada, ha actuado por su cuenta y de una manera un poco salvaje.

¿Cómo le gustaría que la recuerden cuando acabe su mandato?

Querría dar la impresión de que he representado con dignidad y con orgullo a todos los aragoneses. Tener el aprecio de los aragoneses y de la casa también. Y decir al que le toque después que disfrute de la experiencia.