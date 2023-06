Los dances de Monegros reivindican su riqueza en un encuentro "histórico" en Sena

"Se trata de un día histórico, que sella nuestra unión y que engrandece el legado de nuestros ancestros". Así ha resumido este sábado el mayoral de Sena, Jesús Pisa, el valor del encuentro de dances monegrinos organizado en la localidad, que ha logrado reunir a diez de los once grupos que se mantienen en activo en la comarca.

"Nunca antes habíamos logrado un número de formaciones tan elevado; es un importante hito, un antes y un después, del que estar muy orgullosos", ha añadido, recordando que el fin de esta iniciativa es poner en valor la riqueza de "una de nuestras principales señas de identidad".

Los vítores, aplausos, ánimos y abrazos que han acompañado cada actuación han sido el mejor aval de las palabras enunciadas por el mayoral del grupo anfitrión. Y es que el dance es sinónimo de tradición, orgullo y pasión en Los Monegros, donde se conservan algunos de los más completos y ricos de todo Aragón.

Grupos que han participado en los dances monegrinos

A la cita, han acudido los grupos de Sena, Sariñena, La Almolda, Leciñena, Tardienta, Pallaruelo, Castejón, Robres, Valfarta y Bujaraloz. Solo ha faltado el de Lanaja. El pasacalles conjunto y después, la actuación de cada formación han permitido observar la gran diversidad de mudanzas, personajes e indumentarias.

Generales de los ejércitos turcos y cristianos, ángeles y demonios, mayorales y rabadanes han desfilado junto a varios de los grupos que conservan una parte teatral, donde se representa una batalla entre el Bien y el Mal. La gaita de boto aragonesa ha acompañado a cada una de las formaciones, excepto a la de Tardienta, que ha interpretado sus mudanzas al ritmo de la banda de música El Guante Blanco. De forma natural, el público ha acompañado con palmas sus vivos bailes.

También ha habido ovación al colofón de la cama del dance de Robres, donde su rabadán ha sido impulsado para voltearse en el aire, y por supuesto, el público ha respondido con fuerza a los vítores del grupo de Pallaruelo de Monegros o a los pronunciados por el Ángel del dance de Sena, elevado sobre los hombros de los danzantes y rodeado por los volantes.

El dance de Sariñena ha hecho gala de su dominio de los dichos, que se recitan en verso y que resumen de forma jocosa lo acontecido en la localidad. En esta ocasión, han servido para mostrar su satisfacción con el encuentro: "Al estar aquí presentes/ gran orgullo sentimos/ hoy en esta reunión/ de los dances monegrinos/ Todos algo diferentes/ cada cual con sus matices/ pero con la ilusión/ de conservar sus raíces".

Encuentro de dances de Monegros en Sena (Huesca). Patricia Puértolas

A las indumentarias compuestas por pañuelo, fajín y camisa, se han unido los trajes que permiten interpretar a los ejércitos turcos y cristianos. Y, entre los más llamativos, han estado los mostrados por los integrantes del dance de Leciñena, que han lucido una camisa de seda de color fucsia y boinas azules. Según han explicado, se trata de un diseño de Antonio Marcén, que, aunque pueda resultar chocante, se corresponde con las prendas utilizadas por el grupo en los años 20.

Mujer en el dance

Para el público, el encuentro ha sido una oportunidad única de ver juntos a diez de los once grupos existentes en Los Monegros, ya que la mayoría solo actúan en su pueblo y dentro de las fiestas patronales. "Me ha encantado. He descubierto nuevos dances y he vibrado con cada actuación, observando las similitudes y las diferencias. Ha sido maravilloso", ha señalado Silvia Royo, vecina de Sena, que ha estado entre las cientos de personas que han acudido a disfrutar del encuentro. A su juicio, otro de los valores de la actividad ha estado en observar la integración de la mujer en el dance, que ya está presente en nueve de los once grupos. Solo Sena y Sariñena se resisten a su entrada.

El dance de Castejón de Monegros es su antítesis. La formación está totalmente integrada por mujeres. De hecho, y tras varios años desaparecido, fueron ellas quienes lograron su recuperación. "Para nosotras, es un orgullo enorme representar a nuestro pueblo y mantener nuestras raíces. Hay una gran cantera y ahora, nos gustaría que se animara algún hombre", ha señalado una de sus componentes más veteranas, Rebeca Serrate, que lleva 30 años en el grupo.

Al finalizar las actuaciones, los más de 200 danzantes reunidos, junto a sus acompañantes, han compartido comida y después, sobremesa, donde ha sonado la gaita de boto aragonesa y algunas piezas a cargo de la banda El Guante Blanco. También han sido enunciados dichos elaborados para la ocasión.

En 2022, hubo un primer encuentro, aunque más tímido, que tuvo lugar en Sariñena y que fue promovido por los propios grupos de dance, que de forma paralela están trabajando en los trámites necesarios para conseguir su reconocimiento como Bien de Interés Cultural de Aragón. También están elaborando material promocional con el fin de dar a conocer sus representaciones anuales y atraer a un mayor número de público.