Luz Gabás: "La lectura me ayuda a reflexionar sobre el pasado y la época que me ha tocado vivir"

La Feria del Libro de Zaragoza ha echado a andar este sábado 3 de junio con un solazo de impresión. No era lo anunciado, y no había tal solazo a media mañana, pero el astro rey ha ido asomando poco a poco y ha respondido en las primeras horas del día al conjuro conjunto de organización, libreros, autores y visitantes. Luz Gabás, flamante Premio Planeta de 2022 por ‘Lejos de Luisiana’, ejerció con alegría de pregonera y recordó su primera Feria del Libro en Zaragoza hace 11 años, cuando ‘Palmeras en la nieve’ la puso frente al foco mediático.

Gabás, enfundada en un traje blanco -que no níveo, y sin palmeras- armó un discurso muy elaborado, sostenido por infinidad de citas, que remató con brillantez compartiendo los dos beneficios de la lectura en los que más cree. “No hay otro lugar mejor para encontrar el sosiego que perderse en el viaje trepidante de los libros. Además, la lectura me ayuda a reflexionar sobre el pasado y la época que me ha tocado vivir, así como a comprender a otros”.

Gabás también apuntó que “se lee y se escribe porque hay una extensa cadena que une la historia imaginada por un escritor con la mente de un lector que interpreta esa historia a través de una secuencia de pasos intermedios”.

La autora oscense remató su discurso diciendo que “en las ferias del libro se encuentran agentes literarios, editores, diseñadores, responsables de comunicación, equipos de márquetin, responsables de compras de grandes cadenas, libreros independientes y lectores como vosotros, como yo. Todo ese engranaje nos trae aquí, disfrutando por pertenecer a ese grupo interminable, en continua creación, de lectores sabiamente definidos por Márquez como “aquella descomunal muchedumbre con el alma abierta para ser llenada de mensajes”.

La actividad librera en los dos fines de semana de la feria, que concluye el domingo 11 de junio, va de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30. De lunes a viernes, las 65 casetas abrirán únicamente en la parte vespertina de ese horario.