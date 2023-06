Las Alfonsadas trasladan a Calatayud hasta el medievo con combates, teatro y magia

La segunda jornada de la decimoctava edición de las Alfonsadas consiguió que este sábado el centro histórico de Calatayud volviera a estar sumergido en plena Edad Media. Centenares de personas, vecinos y visitantes, recorrieron las arterias medulares de la ciudad, en las que se despliegan hasta 27 haimas de cristianos, musulmanes y judíos y cerca de 70 puestas en el mercado. Las actividades se extienden hasta última hora de esta tarde, si el tiempo sigue respetando, con exhibiciones, visitas guiadas, música, talleres y las dos últimas representaciones teatrales.

Por su parte, este sábado, el acto central del día fue el nombramiento del humorista, escritor y presentador Iñaki Urrutia como caballero de honor de los festejos en la iglesia de San Pedro de los Francos. "No me lo esperaba. Fue sorprendente porque antes que yo lo han sido gente muy importante, muy top, de este país", confesaba el también actor, con raíces en las localidades de Escatrón y Alborge, en la Ribera Baja del Ebro. De la misma forma, asumía estar "muy emocionado". "Quería vivirlo en directo y me hacía mucha ilusión".

"Me habían dicho que esta fiesta estaba muy bien. Lo típico de que te lo cuentan, pero cuando lo vives de cerca dices: 'La madre que me trajo, qué cosa más grande'", relataba entre continuos saludos del personal. En su caso, tiraba también de un toque somarda sobre sus planes durante el fin de semana y la hospitalidad: "Quiero protegerme, porque me están amenazando con que tengo que ir a todas las haimas. Así que a la espada que llevo tendré que añadir un escudo".

Desde la organización, la Asociación Alfonso I el Batallador, su presidente, Sergio Gil, reconocía que esta fiesta, basada en torno a la recreación de la conquista de la ciudad bilbilitana en 1120 por las tropas cristianas, se ha vuelto a organizar "con mucha ilusión". "Tenemos muchas ganas de disfrutar, mostrar nuestra historia y reivindicar nuestro patrimonio", sintetizaba Gil, que confiaba en que "año tras año la fiesta siga creciendo" y vaticinaba "muchos proyectos a futuro".

Antes de este acto tan emblemático, la Rúa de Dato vio el discurrir del desfile triunfal y la representación teatral 'Vasallaje del Gobernador de Qal´at Ayyub al Rey Alfonso I' en el mismo templo, que volvió a reunir a una amplia multitud de personas.

Para este domingo, seguirá abierto el mercado, el campamento recreacionista y demostraciones de tiro con arco y lanzamiento de catapulta. El colofón, como es habitual, llegará con los 'Juicios sobre el Fuero de Calatayud por el rey Alfonso I' y el juramento a este monarca.