Resultados en Monzón de las elecciones municipales de 2023: escrutinio de los votos

¿Afianzará Isaac Claver, candidato a Cortes por el PP, su carrera política conservando la alcaldía de Monzón o la recuperará el anterior edil socialista y diputado autonómico Álvaro Burrel? La respuesta, otrora en manos del PAR, se conocerá este domingo.

La formación aragonesista se presentaba a estas elecciones sin sus dos activos. El portavoz Jesús Guerrero y portavoz también en Cortes presentaba su dimisión. Fue hombre de confianza de Arturo Aliaga y en su ocaso ha decidido abandonar el partido. Pero mantiene muy buenas relaciones con el PAR de Monzón y con el actual número 1, el abogado y veterano político local Javier Vilarrubí. La otra baja considerable ha sido el fichaje del olímpico Eliseo Martín por el PP que lo ha colocado en puestos de salida. Fue una de las sorpresas de la precampaña, ya que Martín fue el fichaje estrella del PAR en las pasadas elecciones y en este mandato ha ejercido como concejal de Juventud y Deportes.

Consulta los resultados de las elecciones municipales de 2023 en Monzón



Isaac Claver, candidato del PP a la alcaldía de Monzón, y Álvaro Burrel, candidato del PSOE. PP/PSOE

El socialista Álvaro Burrel fue el más votado en las pasadas elecciones de 2019 con seis concejales. Un PP renovado liderado por un joven Isaac Claver, nuevo en la esfera política pese a haber sido presidente de las Juventudes del PP, se llevó la alcaldía al no cumplir en Monzón el PAR, que superó su mejor registro al obtener tres concejales, el mismo acuerdo alcanzado en la DGA entre Javier Lambán y Arturo Aliaga. El concejal que faltaba para sumar 9 lo aportó Raúl Castanera, de Ciudadanos. La formación naranja ha concurrido a estas elecciones con un nuevo rostro, el periodista barbastrense director de La Clamor y Cinca Medio Noticias Carlos Rodríguez.

Cambiar Monzón obtuvo dos concejales, resultado que viene repitiendo antes como Izquierda Unida en las últimas elecciones. Y que parece que repetirá si no aumenta ya que la lista que encabeza Vicente Guerrero, candidato por IU en Huesca las Cortes de Aragón, se ha quedado sin oposición. No hubo confluencia con Podemos y los morados optaron por no hacer lista en la capital del Cinca Medio.

El rival en la izquierda está en CHA, cuyo candidato Alberto Ferraz vuelve a intentar entrar en el Ayuntamiento, de donde salieron en 2013.

Sigue las últimas noticias sobre las elecciones autonómicas y municipales en Aragón.