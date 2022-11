El pleno de Montanuy desbloquea los fondos de 8 millones para salvar el plan de la nieve

Montanuy aprobó por fin este lunes, a la segunda votación, el convenio con el Gobierno de Aragón que le permitirá recibir 8 millones de euros de fondos europeos para construir una carretera de acceso al frente de nieve de la futura ampliación de la estación de esquí de Cerler. El documento permanecía bloqueado desde el 13 de junio por la división política surgida en el seno de la corporación municipal.

Entonces, solo lo apoyaron dos ediles socialistas: la alcaldesa, Esther Cereza, y la concejala Catalina Ballarín. El tercero, Carlos Feixa, votó en contra junto a las concejalas del PAR, Pilar Palacín y Esther Palacín, dejando en el aire la subvención de 8 millones.

Pero la segunda votación, que se produjo este lunes en un pleno extraordinario, en medio de una gran expectación, dio un vuelco a aquel resultado. Feixa envió un correo electrónico al Ayuntamiento informando de que para evitar "conflictos de intereses" no participaría, mientras que Esther Palacín pasó del no a la abstención. Esto posibilitó que el convenio y la memoria de actuaciones salieran aprobados por mayoría, dos votos contra uno, lo que fue recibido con aplausos por parte de algunos asistentes. En el salón había medio centenar de vecinos, una nutrida asistencia considerando que el municipio cuenta con 160 residentes permanentes, repartidos en 17 núcleos.

El Ayuntamiento da así luz verde al borrador del convenio que tiene que firmar con el Gobierno de Aragón para financiar el plan de sostenibilidad turística, dotado con 8 millones de euros por los fondos europeos, que contempla como actuación principal, por importe de 5, 6 millones, el enlace del último pueblo del municipio, Fonchanina, con el frente de nieve de la ampliación de Cerler hacia el valle de Castanesa (el primer telesilla se inauguró en 2021).

Se hará a través de una carretera de 8,2 km de longitud y una anchura de 6 metros, donde ahora hay una pista forestal utilizada por los ganaderos para llegar a la montaña de Castanesa. De esta forma se podría seguir adelante con el ambicioso plan para acercar la nieve a Montanuy, uno de los municipios más despoblados de la Ribagorza, siempre que en paralelo el grupo Aramón mantenga sus inversiones en nuevos telesillas para la estación del valle de Benasque.

"Es un convenio muy importante para nuestro desarrollo turístico", declaró la alcaldesa al término del pleno, satisfecha por que, pese a la división política, haya salido adelante. "Si no lo hubiéramos aprobado era como decir que no queríamos los 8 millones de Europa". Además, Esther Cereza recordó que la carretera también tendrá una utilidad para los ganaderos que en verano llevan miles de reses a la montaña de Castanesa, una pista accesible ahora solo con todoterreno y por donde no pueden circular camiones con ganado.

El plan de sostenibilidad turística financiado por Europa en Montanuy, además de la carretera, prevé otras 12 actuaciones, que deberán estar ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2024. Entre ellas dos párquines disuasorios, uno en Fonchanina para facilitar el acceso a la montaña de Castanesa, y otro en Aneto, para acercar a los turistas al Parque Posets-Maladeta; un sistema de transporte sostenible con vehículos eléctricos en esos itinerarios; rutas ornitológicas; un centro expositivo de productos agroalimentarios; u otros para visitantes en Aneto y Castanesa.

Esther Cereza aseguró que los vecinos "querían el plan", incluso pidieron mantener una reunión con la corporación. Sin embargo, la concejala del PAR Pilar Palacín mostró su rotunda oposición. Aseguró haber estado recibiendo "presiones" durante cuatro meses con procedimientos "casi mafiosos" y criticó a la alcaldesa por defender intereses que considera "personales".

Entre otras razones, justificó su negativa por las consecuencias que pueda tener para el ayuntamiento la paralización del proyecto de la carretera, ya que la ocupación de la montaña está judicializada y podría acabar acarreando la devolución de los fondos hipotecando la economía del ayuntamiento. "Nunca he rechazado 8 millones", dijo, pero criticó la falta de proyectos y de transparencia.