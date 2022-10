La división política en Montanuy bloquea los fondos de la UE para el acceso a Castanesa

Una de las tres actuaciones estrella promovidas por la DGA para impulsar el sector de la nieve con fondos europeos, la carretera de acceso a la futura ampliación de Cerler por el valle de Castanesa, está bloqueada por la división política en Montanuy. La firma del convenio con el Ministerio de Transición Ecológica está bloqueado desde el pasado junio y los 9 millones concedidos están en peligro porque tres de los cinco ediles rechazan esta actuación y exigen acometer otros proyectos que sí consideran "prioritarios".

La alcaldesa, la socialista Esther Cereza, y su compañera Catalina Ballarín se han quedado solas porque su teniente de alcalde, Carlos Feixa, se alineó con las dos ediles de la oposición, las aragonesistas Pilar y Esther Palacín, y se negaron en el pleno celebrado el pasado 13 de junio a autorizar la firma del convenio con el Ministerio. Esto paraliza la recepción de los fondos europeos para acometer las actuaciones, cuyo plazo de ejecución expira a finales de 2024.

Hasta 5,6 de los 8 millones concedidos se pretenden destinar a la adecuación de la pista como carretera entre Fonchanina y el frente de nieve, lo que daría acceso a la futura zona esquiable de Castanesa. El resto se reparte entre doce actuaciones de eficiencia energética y competitividad turística, entre ellas dos aparcamientos disuasorios, puntos de recarga eléctrica, un ‘bikepark’ o mejoras de la señalización de rutas.

Lo paradójico es que representantes de los dos partidos del cuatripartito que defienden las inversiones en la nieve son precisamente los que las paralizan. La directora general de Turismo, la aragonesista Gloria Pérez, ha intentado mediar con la convocatoria de tres reuniones, pero sus compañeras de filas se han negado a acudir, exigiendo un orden del día y documentación previa.

Un convenio sin consensuar

La edil Pilar Palacín ha explicado este viernes que la alcaldesa les remitió un borrador de convenio a 48 horas del pleno de junio y que no se le convocó para pactar las actuaciones con antelación a que se acordaran directamente con la DGA y el Ministerio. "No se nos tuvo en consideración y no consideramos que la carretera de acceso sea la prioridad", apunta.

A su juicio, es mucho más necesario llevar la fibra óptica, acometer la residencia de mayores, actuaciones de eficiencia energética y rehabilitación de viviendas para asentar población o acometer más áreas de aparcamiento. La representante aragonesista sostiene, además, que los 5,6 millones para la carretera solo cubren la mitad del coste, no hay un compromiso en firme de la DGA para asumir su mantenimiento y se puede correr el riesgo de tener que devolver el dinero si se ponen reparos ambientales. Además, incidió en que la segunda fase de la ampliación de Cerler no tiene fecha, por lo que se haría una carretera que conduciría ahora a la nada. "No nos oponemos a que lleguen ocho millones, pero queremos transparencia y que no se nos impongan las cosas y se pacten las prioridades. No estamos en una dictadura", ha dicho.

La alcaldesa ha manifestado a este diario que le costaba entender que con un convenio que recoge otras doce actuaciones más para mejorar la competitividad turística no estén de acuerdo. "No quiero entrar en polémicas e intento reconducir la situación", ha subrayado.

Esther Cereza ha asegurado que el acceso a Castanesa es "muy reivindicado" en el territorio y el pasado verano, a raíz del bloqueo de los fondos, se recogieron 168 firmas en el valle (en Montanuy hay 220 empadronados) en defensa de la actuación. "Me siento muy respaldada por los vecinos. La carretera servirá también para desestacionalizar la actividad y dar servicios a los ganaderos", ha aseverado.

Por su parte, fuentes oficiales de la Consejería de Industria, al frente de la cual está el líder aragonesista Arturo Aliaga, se han limitado a decir que seguirán trabajando para sacar adelante el millonario convenio. "Es necesario que se aclare la posición del Ayuntamiento y sus dudas al respecto", han añadido.