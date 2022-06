El veredicto del crimen de Broto se retrasa hasta el martes

Los nueve miembros del jurado popular del crimen de Broto han decidido posponer su decisión hasta este martes, al menos, tras varias horas de deliberación sobre el objeto del veredicto (cuestionario de preguntas) que les ha entregado el magistrado de la Audiencia Provincial de Huesca a media mañana. De ellos depende que Daniela Valencia, una joven colombiana de 24 años, sea declarada o no culpable del asesinato a cuchilladas de su exnovio, Geovanny Valencia, de 26 años y también colombiano, en la localidad de Broto el día de San Valentín del año 2020.

La Audiencia celebró la semana pasada el juicio, que se prolongó durante cinco días con la declaración de la acusada, numerosos testigos de las acusaciones y de la defensa, peritos forenses, además de varios expertos de la Guardia Civil en criminología, biología, química y equipos tecnológicos, entre otros.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular (Marcos Francoy) reclaman una condena de entre 20 y 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía. Además, piden otras medidas como la prohibición de aproximarse a los padres y hermanos de la víctima y el pago de indemnizaciones para ellos de entre 185.000 y 240.000 euros.

Mientras, la defensa (Eladio Mateo) califica los hechos como un delito de lesiones doloso agravado con uso de instrumento peligroso en concurso con otro de homicidio por imprudencia grave o, alternativamente, únicamente como un delito de homicidio doloso. Además, ha solicitado aplicar la causa de justificación de legítima defensa y las eximentes de trastorno metal transitorio y de miedo insuperable. Y en función de si estas últimas se admiten de forma completa o incompleta, reclama la absolución de Daniela o, como máximo, unas penas de cárcel de entre 3 meses y 2 años y 6 meses, además de la prohibición de aproximación a los padres y hermanos de Geovanny por un tiempo de entre un mes y medio y un año y tres meses.

La acusada ejerció su derecho a la última palabra para insistir en los argumentos que ya dio en su declaración y, entre sollozos, pidió "perdón" a la familia de Geovanny "porque en ningún momento quise hacerle daño ni acabar con su vida, fueron las circunstancias del momento las que me llevaron a hacerlo por pánico y por miedo ya que pensaba que él me iba a matar", manifestó. "Todos los días de mi vida me arrepiento de lo sucedido", concluyó Daniela.