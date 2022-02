Huesca descarta un nuevo PGOU porque queda suelo urbanizable para cientos de viviendas

El PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Huesca vigente desde 2003 tiene todavía mucho margen para la construcción de viviendas. El Ayuntamiento de la capital oscense descarta por ahora la redacción de un nuevo planeamiento y apuesta por continuar con las modificaciones cada vez que sea necesario adaptar a las circunstancias lo que se había diseñado. En estos 18 años se han llevado a cabo 28 y acaba de iniciarse el procedimiento para acometer la número 29.

El sector de la construcción ha recuperado el pulso y en los últimos meses se ha iniciado o preparado proyectos que en solares que estaban parados y que posibilitarán la puesta en el mercado de 400 nuevas viviendas en los próximos dos años. De momento, se está trabajando en zonas ya preparadas, como parcelas en el centro de la ciudad o espacios ya urbanizados en los polígonos que quedaron incompleto cuando estalló la burbuja inmobiliaria.

Sin embargo, los promotores reclaman desde hace tiempo al Ayuntamiento el desarrollo de nuevos suelos, los que en el PGOU están definidos como urbanizables es decir, listos para transformarse en urbanizaciones o barrios. Los polígonos 29 (junto al Palacio de Congresos), 41 (al sur de Los Olivos) y el cuartel de Artillería fueron las últimas zonas de expansión de la ciudad.

En los próximo meses se espera que comience a verse movimiento en el polígono de Harineras, donde está planeada la construcción de 1.300 viviendas. También hay que edificar en el solar de la cárcel (200), que ha salido a subasta tres veces sin éxito, y en la plaza San Félix y San Voto (90), que es de una promotora.

La concejala de Urbanismo, María Rodrigo, señala que, además, quedan pendientes de desarrollar varias áreas para completar el anillo exterior de la ciudad: todo lo que está pegado a la parte interior de la autovía en Doctor Artero (área 3), los terrenos entre Martínez de Velasco y El Alcoraz (área 5) o la zona de Salas (sector 7). “Para sacar adelante alguna de ellas ya ha habido conversaciones, incluso avances importantes”, afirma.

NOTICIAS RELACIONADAS Benasque se hace con un edificio monumental a cambio de recalificar suelo para unifamiliares

Estas áreas son las que más interesan a los grandes constructores. “Para cubrir las necesidades de vivienda de la ciudad de Huesca en los próximos años es inevitable proceder al desarrollo de los suelos urbanizables porque con las actuales tramitaciones urbanísticas, que son muy importantes para la ciudad, no se cubre toda la demanda que haya Ana Porta, presidenta de la Federación de la construcción (FAC).

El interés por estos suelos se explica porque es en ellos donde se puede dar respuesta a lo que la sociedad demanda: viviendas de tipologías diferentes como unifamiliares, bloques pequeños, viviendas con algún tipo de protección, entornos amplios...

Las dos crisis

Pero estas superficies no son un papel en blanco, ya que el PGOU de 2003 marcó normas sobre ellas. Desde la FAC manifiestan que estos suelos se diseñaron en un momento económico y social muy distinto del actual. “No podemos olvidar que desde su aprobación han sucedido la mayor crisis financiera y la mayor crisis sanitaria de los últimos 50 años”, señalan los promotores. “Forzosamente, estas circunstancias se deben reflejar en algunas modificaciones sobre las condiciones urbanísticas que fija el Plan General”.

La concejala de Urbanismo está de acuerdo en que a ciertas áreas o sectores “se les pueda dar una vuelta ya que el planteamiento de 2003 no es el mismo que el de 2022”. Rodrigo señala que prácticamente en todas las comisiones el área se introduce una modificación del PGOU. “Todo lo que tenga una coherencia, guarde un equilibrio entre las diferentes zonas para permitir el desarrollo de la ciudad a todos los niveles es bienvenido”, apostilla.

El sector de la promoción considera que no son necesarios grandes cambios en el PGOU para adaptarlo al momento actual, “pero sí hace falta flexibilidad y simplificación por parte de la Administración para realizarlos porque, en caso contrario, son inviables económica y socialmente”.

Entre los parámetros de las áreas urbanizables que hay que revisar, la FAC señala los posibles usos y tipologías, “lo mismo que el precio de la vivienda protegida, que no se actualiza desde la crisis financiera y no recoge las mejoras técnicas y en materia de sostenibilidad ecológica que han introducido las actualizaciones del Código Técnico y la normativa europea”. “Si no se dan estas modificaciones, no se podrán desarrollar al ritmo que la demanda necesita y la consecuencia será la falta de viviendas y el alza de precios”, apostillan.