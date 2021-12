Benasque urge la telecabina a Cerler tras los colapsos en la carretera durante el puente festivo

Los colapsos de tráfico vividos el pasado puente de la Constitución en la carretera de Benasque a Cerler, para acceder a la estación de esquí, han vuelto a demostrar la necesidad de construir una telecabina que saque de este puerto de montaña de 6 kilómetros miles de vehículos. Así lo cree el Ayuntamiento, que de nuevo urge una solución a los atascos y ve como opción más viable el transporte por cable.

El alcalde de Benasque, Ignacio Abadías, lamenta el colapso que se organiza con cada temporal y que se repitió en el estreno de este año. "No hace falta que caigan grandes nevadas. Con solo 2 centímetros de nieve o hielo en la carretera porque ha llovido, ya tenemos el caos montado, porque sube gente de ciudad que no emplea habitualmente cadenas ni neumáticos de invierno. Los todoterrenos aumentan el problema porque van con ruedas de carretera", asegura el responsable municipal, quien dice que por suerte no ha habido accidentes con consecuencias fatales.

Los problemas más graves se vivieron el viernes, 3 de diciembre, coincidiendo con el primer día de temporada en Cerler. El sábado se aliviaron en parte porque la estación no abrió a causa del fuerte viento.

El Ayuntamiento está pendiente de finalizar el trámite de exposición del estudio de impacto ambiental. Sacó el proyecto de telecabina en mayo retomando una vieja idea de 2007, cuando planteó un sistema bicable que incluso logró la Declaración de Impacto Ambiental, aunque caducó al no ejecutarse por los altos costes de la construcción y la explotación. Con un presupuesto de 13 millones de euros, la nueva alternativa tendría una longitud de 2.043 metros y salvaría un desnivel de 370 m mediante la instalación de 15 pilonas. Podría transportar a 2.400 personas/hora.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental devolvió el expediente al Ayuntamiento para que lo complete, un trabajo que está realizando ahora. Asimismo, el Consejo Provincial de Urbanismo aplazó su decisión favorable a la espera de subsanar aspectos relativos a los accesos y aparcamientos y al impacto paisajístico.

En el trámite de información pública se plantearon tres alegaciones, dos de particulares y una del grupo Aramón, propietario de la estación de Cerler. Este argumentó la falta de un estudio económico de viabilidad, algo que, a juicio del alcalde, "no tiene nada que ver con el estudio de impacto ambiental".

La nueva telecabina, monocable, más económica, aspira a conseguir fondos europeos. Forma parte del paquete de inversiones en la nieve que el Gobierno de Aragón trasladará a Bruselas, junto a la unión de estaciones y a la ampliación del dominio esquiable hacia el valle de Castanesa.

Una baza a favor de la financiación europea es su sostenibilidad ambiental, ya que al margen del ahorro de tiempo de viaje a los esquiadores, reduciría entre un 70% y un 100% las emisiones contaminantes, al retirar de la carretera más de 2.300 vehículos en un sábado de temporada. El plan B pasa por sacarlo a concurso público para que una empresa se haga cargo de la construcción y explotación.

El Ayuntamiento cuenta con el respaldo de la Asociación de Empresarios del Valle de Benasque, que también reivindica esta infraestructura para mejorar la accesibilidad a Cerler. Su presidente, José María Ciria, confía en que se pueda llegar a un acuerdo con el grupo Aramón. Tras los colapsos del puente festivo dice que "no es normal meter tantos coches en esa carretera cuando se puede solucionar con un transporte con cable".