Urbanismo aplaza su decisión sobre la telecabina de Benasque a Cerler

El Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca ha aplazado su decisión sobre el proyecto de la telecabina entre Benasque y Cerler, que evitaría que miles de esquiadores pasen por este puerto de montaña de 6 kilómetros. El Ayuntamiento de Benasque solicitó su informe el 10 de mayo y en la sesión celebrada el 30 de junio, por unanimidad, el órgano del Gobierno de Aragón concluyó que no puede dar el visto bueno entre tanto no subsane algunos aspectos relativos a los accesos y aparcamientos y al impacto paisajístico.

El proyecto está en proceso de evaluación ambiental. El informe de Urbanismo es preceptivo y vinculante y en caso de discrepancia con el órgano de medio ambiente, la decisión estaría en manos del Gobierno.

La telecabina tendría la estación inferior en Benasque. Dado que puede desplazar a 2.400 personas a la hora en ambos sentidos, el Consejo considera fundamental solucionar los accesos y los aparcamientos, que no se describen en la documentación aportada. El PGOU de Benasque incluye un área de futuro desarrollo con un puente de nueva construcción. Desde el punto de vista de la movilidad urbana, esta infraestructura se considera "imprescindible" para facilitar el acceso tanto a las viviendas previstas como a la telecabina sin tener que atravesar el casco urbano.

También dice que aunque afecte a suelos de distinta tipología urbanística, se podría autorizar demostrando la utilidad pública, el interés social y la necesidad de emplazar las instalaciones en terreno no urbanizable. Sin embargo, de momento "no puede informarse favorablemente en tanto no se concreten las soluciones previstas en materia de accesibilidad y servicios", un aspecto "fundamental", dada la gran cantidad de gente que movería.

Por otra parte, el valle de Benasque está declarado Paraje Pintoresco y necesitaría la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. También serían preceptivos los informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro respecto al cruce de la línea con el barranco Fondo; de la Dirección General de Interior y Protección Civil sobre posibles riesgos de la zona; y de los organismos competentes en abastecimiento y evacuación de aguas o suministro de energía eléctrica.

"No será un obstáculo", afirma el alcalde de Benasque respecto a la información suplementaria de los accesos, pues el PGOU ya ha concretado las líneas en el plano topográfico. En cuando al impacto paisajístico recuerda que la figura de Paisaje Pintoresco no es incompatible con el transporte por cable, y de hecho 300 metros más arriba, en la estación de esquí, hay remontes. "No está en el ámbito del Parque Natural Posets-Maladeta y la figura paisajística no impide instalar telesillas o telecabinas", dice.

Abadías confía en superar toda la tramitación administrativa y, a la hora de obtener financiación, espera la convocatoria de los fondos europeos a finales de julio, "porque es un sistema de movilidad verde y limpio". Al margen del ahorro de tiempo de viaje a los esquiadores, el Ayuntamiento defiende su sostenibilidad ambiental. Según un estudio, reduciría entre un 70% y un 100% las emisiones contaminantes, al retirar de la carretera más de 2.300 vehículos en un sábado de temporada .

El Ayuntamiento sacó a información pública en mayo el estudio de impacto ambiental del transporte. Retomaba así una vieja aspiración, pues en 2007 ya planteó un sistema bicable y obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental, pero caducó al no ejecutarse por los altos costes de la construcción y la explotación. El nuevo proyecto, monocable, sería más económico.

La estación inferior estaría en la zona de Ensanche 3 de Benasque, donde se prevé una reserva de aparcamiento, y la de llegada, cerca del parquin del área El Molino de la estación de esquí. Ambas serán de reducidas dimensiones para evitar su impacto visual. De acuerdo con la normativa de teleféricos, para garantizar la seguridad de la instalación y el rescate de los usuarios es necesario desbrozar y retirar los árboles en un ancho de 6,5 metros a cada lado del eje de la línea.