Las peñas de Huesca piden ayudas ante la perspectiva de otro año sin San Lorenzo

Las seis peñas recreativas de Huesca (Alegría Laurentina, La Parrilla, Los que Faltaban, Zoiti, 10 d'Agosto y Los 30) piden al Ayuntamiento ayudas para seguir "subsistiendo" ante la perspectiva más que probable de quedarse por segundo año sin San Lorenzo, su principal fuente de ingresos. La cancelación de las fiestas de 2020 por la pandemia les supuso perder una media del 70% de socios (hicieron una campaña simbólica por un precio de 10 euros por carné).

Desde el equipo de gobierno del PSOE replican que hay que esperar todavía a que haya una decisión definitiva sobre la celebración o no de San Lorenzo, para lo cual siguen en contacto con el Gobierno de Aragón. También están pendientes de las medidas que se adopten a partir del 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma.

Las peñas, que el año pasado no recibieron la habitual subvención de 8.500 euros para costear la organización de los encierros infantiles o las actuaciones de las charangas, entre otros actos, expusieron su situación en el último Consejo Ciudadano de Huesca. Las entidades que tienen locales propios están mucho más ahogadas por los gastos fijos que deben asumir cada mes y reclaman, además, que les dejen realizar actividades aunque sea con aforos restringidos ya que no se les permite abrir por la pandemia.

Es el caso de la Alegría Laurentina con el emblemático Jai Alai, por ejemplo. Su presidente, Javier Ibarz, prevé una pérdidas "muy importantes" para la peña porque pese a no tener apenas ingresos deben seguir pagando alquiler, luz, teléfono, gestoría... con el dinero que tenían ahorrado para organizar actividades culturales. "Al no haber fiestas en 2020, la campaña de socios ya fue bastante dramática y este año vamos por el mismo camino porque después de lo que ha pasado con San Fermín, como dice el dicho, 'cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar'", pronostica. Ibarz aclara, además, además que la subvención anual de 8.500 euros no les queda limpia ni mucho menos ya que luego ellos se gastan unos 11.500 euros en la contratación de distintas actividades para San Lorenzo. "Pedimos que nos echen una mano porque nos estamos desangrando y además hay un decreto que nos obliga a cerrar los locales", subraya.

También en La Parrilla, que tiene local propio en la calle San Ciprián, reconocen que están atravesando una difícil situación económica ya que "tenemos cero ingresos y cada final de mes tenemos que pagar gastos de hipoteca, de luz... que rondan los 400 o 500 euros", explica su presidente Fran Ferrer. De momento están tirando de ahorros "pero si esto dura mucho más y sin recibir ayudas, nos podríamos ver muy mal", advierte. Sus perspectivas de cara a este próximo San Lorenzo no son nada optimistas "visto lo que ha ocurrido ya con San Fermín".

La Zoiti se une a la petición de ayuda para sufragar al menos los recibos que siguen pagando cada mes por el local (hipoteca, luz, alguna derrama...). "Vamos tirando de ahorros gracias a las buenas fiestas que hicimos en años anteriores, pero todo se va agotando", apunta su presidenta, Jennifer Iglesias. Valora la respuesta que tuvieron los socios de todas las peñas a la campaña "pero aun así no es lo mismo la aportación de un San Lorenzo normal a lo que se hizo el año pasado, que fue algo casi simbólico, y a lo que prevemos que va a ser este próximo". Por ahora no se quiere plantear la suspensión "hasta que no sea oficial", pero si se confirma "será muy complicado tanto desde lo económico como por el sentimiento porque al final haces una familia con todos tus socios y no verlos esa semana es algo que duele".

La 10 d'Agosto tampoco atraviesa un buen momento ya que a pesar de no contar con local, siguen teniendo otros gastos comprometidos "que se te van comiendo al no tener ninguna ayuda porque nos dijeron que nos iba a dar alguna aportación por colaborar, pero no ha llegado nada aún", afirma su presidenta, Ana Lite. Ella tampoco se quiere hacer "ilusiones" con San Lorenzo "aunque viendo que Pamplona ya ha suspendido, aquí ya casi lo das por hecho, que es lo que tiene que ser si la situación sanitaria no está bien, en eso estamos de acuerdo", recalcan. No obstante, insiste en la necesidad de recibir un apoyo "porque si ya estábamos mal antes de la pandemia, estar dos años sin ningún ingreso puede ser catastrófico".

Álvaro Antoñanzas, presidente de Los que Faltaban, también reconoce que las peñas no estaban pasando ya su mejor momento antes de la crisis sanitaria de la covid, "y ahora el miedo que tenemos es que por mucho que al final todo pueda volver a la normalidad en un futuro, una parte de socios deje de hacerse peñista". En su caso se encuentran en un "impás" porque al menos durante este tiempo no tienen que soportar la "carga" de un local. Y aunque admite que en esta grave situación las peñas recreativas no pueden ser una prioridad, sí que pide algún tipo de ayuda "porque a todos nos hace falta ese empujón".

La actividad de Los 30 también lleva muchos meses paralizada. En su caso tienen la "suerte" de no tener que hacer frente cada mes al de mantenimiento de un local "pero sí tenemos otros gastos menores y como sigamos mucho tiempo así y no lleguen ayudas, los ahorros se acabarán, aunque entendemos también que la situación es muy complicada y que las peñas quizá deberían ser lo último porque al final y al cabo es ocio y hay gente que lo necesita más", destaca su presidente, Tomás Hernández, quien recuerda que en la campaña de socios del año pasado sacaron apenas 1.000 euros "limpios". Él también es pesimista sobre el San Lorenzo de 2021 viendo los precedentes de San Fermín o de la Vaquilla de Teruel. "Nos dijeron que ahora en mayo nos dirían pero supongo que si al final organizan algo, serán cosas muy pequeñas", estima.