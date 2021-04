Tauroemoción confía en celebrar la Feria Taurina de San Lorenzo 2021 de Huesca

El director ejecutivo de Tauroemoción, Alberto García, confía en organizar la Feria Taurina de San Lorenzo 2021. La empresa es la adjudicataria de la plaza de Huesca para llevar a cabo este año, si la pandemia de covid-19 permite su celebración, los festejos de las patronales de San Lorenzo, del 9 al 15 de agosto.

Gracia ha señalado que el sector espera que a partir de finales de junio vuelva la actividad "puede que no con los aforos al 100% pero sí con menos restricciones". El también administrador de Tauroemoción ha indicado que el obstáculo de Huesca es que "si se mantiene la capacidad de la plaza al 50%, tendremos que hacer encaje de bolillos económicos para ofrecer unos carteles que tengan interés, ya que este coso solo tiene 5.000 localidades". No obstante, ha dicho que el compromiso de la empresa con la ciudad "es total" y "si tenemos el 50% haremos feria taurina"

Tauroemoción S. L. U. organizó en 2020 once festejos en otras tantas ciudades y este año ya ha celebrado dos, en Jaén y Almendralejo (Badajoz). Estos días, la empresa prepara un recurso contra el auto del Juzgado Número 6 de lo Mercantil de Madrid que ordena su disolución tras la demanda presentada por la sociedad que concurrió con ella al concurso de la plaza de Plasencia (Cáceres) y no fue elegida.

El juez estima los argumentos de la demandante, que asegura que Tauromoción concurre a las plazas sin cumplir las exigencias de solvencia. García asume un desbalance en 2016, 2017 y 2018, que solucionó ampliando capital. "Las cantidades depositadas aún no están registradas, debe ser por el atasco que hay en el juzgado", ha explicado. Además, ha indicado que no tiene deudas y que él puede "seguir operando con normalidad porque la empresa está completamente en regla, no existe ningún problema.".

Alberto García ha insistido en que, aunque se tratara de una sentencia firme, como la sociedad "está completamente al corriente de los pagos de Hacienda y Seguridad Social, por lo que yo mismo, como administrador, levantaría ese procedimiento".

En todo caso, ha afirmado que "el recurso se ganará y por eso estamos tranquilos. Asimismo, ha dicho que estas rivalidades entre empresas son "lógicas y normales". Una sociedad a la que yo le gané un concurso intenta buscar la forma legal para que no lo gane", ha apostillado.